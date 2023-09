Concerti Gratis in Campania nel weekend dal 21 al 25 settembre 2023

Ph Facebook Fondazione Real Sito di Carditello

Ultimi giorni d’estate con, in tante cittadine della Campania, ancora molti concerti ed eventi musicali di sera quasi sempre in occasione delle varie sagre, feste patronali o di grandi eventi che si svolgono nei fine settimana. Una bella occasione per partecipare a queste manifestazioni ascoltando anche grandi artisti e gruppi musicali che si esibiscono quasi sempre gratuitamente o con piccoli contributi. Vi indichiamo di seguito alcuni di questi concerti per il prossimo weekend che va dal 21 al 25 settembre 2023. Vi consigliamo sempre, prima di recarvi sul posto, di verificare se la sagra o l’evento si tengono regolarmente o se sono stati rimandati.

I concerti si svolgono quasi sempre la sera e sono quasi sempre a ingresso libero perché si tengono nelle piazze o in altri grandi luoghi pubblici. Per alcuni concerti troverete l’articolo di approfondimento con maggiori informazioni.

Concerti in Campania dal 21 al 25 settembre 2023

Giovedì 21 settembre 2023

99 POSSE – Grottolella (AV)

Venerdì 22 settembre 2023

FOJA – Grottolella (AV)

EUGENIO BENNATO – Castelpagano (BN)

EBBANESIS – Casagiove (CE) Quartiere Militare Borbonico

ENZO AVITABILE – Benevento piazza Roma

ELETTRA LAMBORGHINI – Tocco Caudio (BN)

ROBERTO VECCHIONI – Capaccio Scalo (SA)

SAL DA VINCI – Caivano (NA) area mercato

CICCIO MEROLLA – Cesa (CE) Asprinum Fest

Sabato 23 settembre 2023

ALEX BRITTI – Casal Velino (SA) piazza Grandi Eventi

99 POSSE – Frattamaggiore (NA) piazza Risorgimento

LE VIBRAZIONI – Santa Maria di Castellabate (SA)

CARLO FAIELLO E ISA DANIELE – BARRA (NA) piazza Vincenzo De Franchis

LDA (LUCA D’ALESSIO) – Cesa (CE) Asprinum Fest

FOJA – Poggiomarino (NA)

Domenica 24 settembre 2023

GIGIONE – Capua (CE) Rione Fuori Porta Roma

SAL DA VINCI – Mirabella Eclano (AV)

ROSARIO MIRAGGIO – Napoli piazza Montecalvario

Lunedì 25 settembre 2023

ROSARIO MIRAGGIO – Santa Maria Capua Vetere (CE)

ANNA TATANGELO – Villa Literno (CE)

