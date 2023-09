Festival Spinacorona: 20 concerti gratuiti nel centro antico di Napoli

Ph Facebook Spinacorona

Ritorna anche quest’anno il bellissimo festival “Spinacorona 2023 Passeggiate musicali napoletane” diretto dal Maestro Michele Campanella che ci propone, anche quest’anno, 20 straordinari concerti gratuiti tra le chiese più belle del centro antico di Napoli con importanti musicisti

20 concerti gratuiti da non perdere in quattro giorni a Napoli dal 27 settembre al primo ottobre 2023 per il festival Spinacorona. Passeggiate musicali napoletane. Promosso dal Comune di Napoli anche questa settima edizione della manifestazione sarà diretta da Michele Campanella e dedicata al ricordo delle Quattro Giornate di Napoli, di cui ricorre l’ottantesimo anniversario.

Il programma musicale ideato da Michele Campanella prevede 20 concerti con un giorno in più di attività rispetto alle precedenti edizioni, che si svolgeranno tra tante bellissime chiese del Centro Antico di Napoli con tanti artisti provenienti dall’estero in rappresentanza di molti di Paesi non solo europei.

Spinacorona 2023 Passeggiate musicali napoletane: programma

mercoledì 27 settembre ore 12,00 – Fondazione Banco di Napoli – Via dei Tribunali, 214

mercoledì 27 settembre ore 21,00 – Teatro Mercadante, Piazza Municipio

giovedì 28 settembre – ore 16,30 – Chiesa di San Giovanni a Mare – Via San Giovanni a mare, 9

giovedì 28 settembre – ore 18,30 – Chiesa di Sant’Eligio Maggiore – via S.Eligio

giovedì 28 settembre – ore 20,30 – Basilica del Gesù Vecchio – Via Paladino, 38

Venerdì 29 settembre – ore 16,30 – Chiesa di Santa Maria di Donnaromita – via Paladino

Venerdì 29 settembre – ore 18,30 – Chiesa di Santa Maria dei Miracoli – Largo Miracoli

Venerdì 29 settembre – ore 20,30 – Basilica del Gesù Vecchio – Via Paladino, 38

Sabato 30 settembre – ore 10,00 – Chiesa di San Giovanni a Mare – Via San Giovanni a mare, 9

Sabato 30 settembre – ore 11,30 – Chiesa di Sant’Eligio Maggiore – via S.Eligio

Sabato 30 settembre – ore 13,00 – Basilica del Carmine Maggiore – Piazza del Carmine

Sabato 30 settembre – ore 16,30 – Chiesa di Santa Maria di Donnaromita – via Paladino

Sabato 30 settembre – ore 18,30 – Refettorio Convento S.Maria Regina Coeli

Sabato 30 settembre – ore 20,30 – Basilica del Gesù Vecchio – Via Paladino, 38

Domenica 1 ottobre – ore 10,00 – Chiesa di San Demetrio e Bonifacio – Piazzetta Monticelli

Domenica 1 ottobre – ore 11,30 – Chiesa di S.Maria Donnalbina -via Porta piccola Donnalbina 6

Domenica 1 ottobre – ore 13,00 – Chiesa di Santa Maria di Donnaromita – via Paladino

Domenica 1 ottobre – ore 16,30 – Chiesa di S.Maria degli Angeli alle Croci – via Veterinaria

Domenica 1 ottobre – ore 18,30 – Chiesa di Santa Maria dei Miracoli – Largo Miracoli

Domenica 1 ottobre – ore 20,30 – Museo Diocesano Complesso Monumentale Donnaregina

Ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti. – L’accesso ai luoghi sarà possibile 30 minuti prima dell’inizio di ogni concerto.- Non è possibile effettuare prenotazioni.

