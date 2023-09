Al Teatro San Carlo di Napoli ritorna la Madama Butterfly di Puccini per la regia di Ozpetek

Il Teatro di San Carlo di Napoli apre la stagione lirica autunnale con la Madama Butterfly di Puccini già presentata del 2019, per la regia di Ferzan Özpetek e direzione di Dan Ettinger: otto recite totali tutte dedicate alla memoria di Giovanbattista Cutolo

Dal 12 al 28 settembre 2023 al Teatro San Carlo ritorna la speciale edizione dell’opera lirica “Madama Butterfly” di Giacomo Puccini per la regia di Ferzan Ozpetek. La celebre tragedia giapponese in tre atti su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica fu dedicata da Puccini alla regina d’Italia Elena di Montenegro e tratta dalla tragedia Madame Butterfly di David Belasco, a sua volta tratta dal racconto Madame Butterfly di John Luther Long.

Un’opera particolare che ci narra, la tormentata storia, ambientata nel Giappone del 1800 tra la geisha quindicenne Cio Cio-san e il tenente della marina statunitense Pinkerton che, ritornato in patria sposa una donna americana ma poi ritorna in Giappone per riprendersi il figlio nato dalla sua relazione con Cho Cho-san.

Al San Carlo ritorna l’edizione speciale per la regia di Ferzan Ozpetek

Al San Carlo ritorna la produzione della Madame Butterfly realizzata nel 2019 dal regista turco Ferzan Ozpetek che a Napoli ha raggiunto grandi successi con La Traviata e poi con il bellissimo film Napoli Velata. Le recite dal 12 al 28 settembre, apriranno la stagione lirica autunnale, vedranno la direzione di Dan Ettinger e saranno anche dedicate alla memoria di Giovanbattista Cutolo. Nel cast anche Ailyn Perez (Cio-cio-san), Saimir Pirgu (Pinkerton), Marina Comparato (Suzuki) ed Ernesto Petti (Sharpless).

Spettacoli nei giorni seguenti:

Opera in Italiano con sovratitoli in Italiano e Inglese – Durata: 3 ore circa, con intervallo

Madama Butterfly di Puccini al San Carlo: prezzi biglietti, orari e date

Quando : Dal 12 al 28 settembre 2023

: Dal 12 al 28 settembre 2023 Dove: Teatro di San Carlo – Via San Carlo 98, Napoli

Teatro di San Carlo – Via San Carlo 98, Napoli Prezzo biglietto : da 20 (posto solo ascolto) a 150 euro

: da 20 (posto solo ascolto) a 150 euro Contatti e informazioni : 081 7972331/421 – Teatro di San Carlo: sito ufficiale

: 081 7972331/421 – Teatro di San Carlo: sito ufficiale Biglietti disponibili su VivaTicket e nei classici canali

