Pizza a Vico 2023: tre Giorni di festa per la Pizza a Vico Equense

Ph Facebook Pizza a Vico

Ritorna Pizza a Vico 2023 a Vico Equense, sulla splendida costiera sorrentina, una grande festa della pizza ideata per valorizzare il lavoro dei maestri pizzaioli e dei migliori produttori locali

Si terrà dal 24 al 26 settembre 2023 a Vico Equense la grande festa di Pizza a Vico 2023 che vede impegnate nel centro di Vico tante pizzerie locali che proporranno le loro gustose creazioni.

Tre giorni di grande festa in cui i partecipanti potranno scoprire l’arte della pizza sotto la guida dei bravi pizzaioli locali. Quest’anno la festa seguirà il tema “Farina e creatività, un talento familiare” che è un omaggio alla candidatura di Vico Equense come città creativa dell’Unesco. A Vico infatti è nata la famosa pizza a metro, che crea un’atmosfera conviviale e familiare per dividere lo stesso pasto, un’occasione di gioia e felicità.

Anche quest’anno per Pizza a Vico 2023 il ricavato dell’evento, al netto delle spese, verrà devoluto per sostenere attività benefiche locali, così come è stato fatto nelle edizioni precedenti con vari progetti di beneficenza.

Le pizzerie partecipanti a Pizza a Vico 2023

Le Pizzerie dei tredici casali di Vico Equense si uniscono anche quest’anno per dar vita ad un evento gastronomico dedicata alla regina della tavola: la pizza. La pizza e la tradizione dei pizzaioli vicani che da generazioni si tramandano segreti e ricette: e nei giorni di Pizza a Vico proporranno ai partecipanti tutte le loro bontà.

Le pizzerie partecipanti a Pizza a Vico 2023 sono le seguenti: Aequa Bar Pizzeria, Al Buco, Al Solito Posto, Cerase’, Covo del Buongustaio, Cuore di pizza, Da Cardone, Da Franco, Da Giovanni, Frate Cosimo, Il Casale del golfo, La curva del gusto, Ma che Bonta’, Mordi e fuggi, Oasi saltimbocca, Pizza a Metro, Pizza Taxi, Sapori’, Terramia, Tigabelas, Titos, Torre Ferano, L’Uliveto

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.