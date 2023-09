Spettacoli teatrali gratuiti a Napoli per il Pianura Opera House

Tanti eventi gratuiti a Napoli per il progetto “Affabulazioni fino novembre 2023 tra teatro, musica, danza in tante Municipalità con più di 100 appuntamenti con importanti artisti della città: di seguito alcuni degli appuntamenti nella nona di Pianura

Continuano a Napoli gli spettacoli e gli eventi gratuiti per il progetto “Affabulazioni” che, fino a fine novembre, proporrà oltre 100 spettacoli ed eventi di teatro, musica, danza, tutti gratuiti, in vari quartieri della città. Coinvolte varie Municipalità con tanti artisti che prenderanno parte ai progetti come Paolo Caiazzo, Gian Maria Cervo, Vincenzo Comunale, Francesco Di Bella, Francesco Di Leva, Fundacion Epica La Fura dels Baus, Gaetano Di Vaio, Carlo Faiello, Lucariello, PeppOh, Patrizio Rispo, Gino Rivieccio, Francesca Rondinella, Elisabetta Serio, Peppe Servillo, Daniele Sepe, Rafael Spregelburd, Emilia Zamuner. Un bell’evento promosso dal Comune di Napoli e finanziato Ministero della Cultura.

Di seguito alcuni degli spettacoli e eventi gratuiti previsti nella Municipalià IX nei quartieri di Pianura e Soccavo ed in particolare per il progetto “Pianura Opera House”. Gli appuntamenti, a ingresso gratuito, organizzati dal Teatro Stabile delle Arti Medioevali e si svolgeranno al parco Attianese di Pianura con inizio alle 20,15.

Gli eventi del “Pianura Opera House“

23 settembre 2023 – "Pipierno" – Pulcinella al lavoro in una cava di Soccavo per una drammaturgia di Franco Pisano

24 settembre 2023 – "Murga!" – una particolare contaminazione tra la popolare danza latino-americana e un testo inedito di Rafael Spregelburd

25 settembre 2023 – "La magia dell'uovo "- Drammaturgia di Gian Maria Cervo – Regia Flavio Albanese

26 settembre 2023 -"La caccia agli Astroni ", Drammaturgia teatrale e musicale e regia di Matteo Bertolotti da documenti o correlati a Gesualdo da Venosa

1° ottobre 2023 – "La festa de bacco" (musica) opera in musica con la partecipazione di Massimo Bagnato. in collaborazione con l'Associazione Lemuseperloro

Info e prenotazioni ufficiostampaquartieridellarte@gmail.com o con msg Whatsapp al 347 88 74 694 – Pianura Opera House

