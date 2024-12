Mercatini di Natale, Sagre e Feste in Campania nel weekend dal 5 all’8 dicembre 2024

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari luoghi e paesi della Campania. Da questa settimana anche i migliori mercatini natalizi in Campania

Sagre e feste in Campania dal 5 all’8 dicembre 2024 in tanti luoghi della nostra regione per stare insieme ed assaporare i prodotti della nostra terra. Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra. In questo periodo troverete anche i migliori Mercatini ed eventi natalizi in Campania.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi in anticipo. Buon fine settimana a tutti.

Sorrento Street Food Village: buon cibo a Sorrento tra le Apecar e Tony Tammaro

Da venerdì 6 a domenica 8 dicembre 2024 nel centro di Sorrento si terrà la nuova edizione del Sorrento Street Food Village che presenterà tanto buon “cibo di strada” tra tante coloratissime Apecar, vere portatrici di bontà. La fusione tra tradizione e modernità: la tradizione culinaria sinonimo di eccellenza e la modernità delle cucine su ruote, belle, creative e particolari. Tutte le sere spettacoli gratuiti ed anche uno con Tony Tammaro Sorrento Street Food Village

La Festa del Torrone e del Croccantino a San Marco dei Cavoti (BN) su due weekend: il programma

Dal giorno 6 al giorno 8 dicembre e poi il 14 e 15 dicembre 2024 a San Marco dei Cavoti, in provincia di Benevento si terrà la 22^ edizione della bella “Festa del Torrone e del Croccantino”. Un grande evento che da anni celebra i buoni e famosi croccantini di San Marco, un involucro di finissimo cioccolato fondente con all’interno tante mandorle, nocciole e zucchero, che potranno essere degustati nei giorni della festa. Anche quest’anno ci saranno delle “gustose” visite guidate presso le note aziende produttrici della zona che faranno anche assistere alla preparazione e lavorazione di questo buon dolce della zona. Festa del Torrone e del Croccantino

A Sorrento la grande festa del buon cioccolato artigianale

‪Da Mercoledì 4 a Domenica 8 Dicembre 2024 a Sorrento ritorna la grande festa del buon Cioccolato Artigianale di Chocoland, La Terra dei Golosi, che si terrà nel centro città, su Corso Italia. festa del buon Cioccolato Artigianale

“Sotto una Buona Stella”: mercatini di Natale e street food nel borgo antico di Sant’Agata De’ Goti

Dal 30 novembre al 22 dicembre 2024, ogni venerdì, sabato e domenica, l’incantevole borgo di Sant’Agata De’ Goti si trasformerà in un vero e proprio villaggio natalizio, con luci scintillanti che illumineranno i vicoli e le casette in legno che accoglieranno i visitatori con tante bontà locali e buon artigianato tradizionale. Previsti anche Artisti di strada, Concerti dal vivo, Street food, Spettacoli per bambini, La magia della neve, Presidio Slow Food, Visite guidate e tanto altro. “Sotto una Buona Stella”

Ritornano i mercatini di Natale nel Castello di Limatola con Cadeaux al Castello 2024

Per i weekend dall’8 al 10 e dal 15 al 17 novembre 2024 e poi ininterrottamente, dal 22 novembre al 15 dicembre 2024 ritornano i mercatini natalizi e le visite nello straordinario Castello di Limatola con la 15 edizione “Cadeaux al Castello” 2024. Da ben quindici anni “Cadeaux al Castello” non propone un semplice mercatino ma un grande evento natalizio con visite guidate, spettacoli itineranti e tanto altro all’interno del Castello medioevale di Limatola, in provincia di Benevento ma vicinissimo al Volturno e alla provincia di Caserta. Cadeaux al Castello

Christmas Dreams: il Villaggio di Natale al Vulcano Buono

Al Vulcano Buono, fino al 6 gennaio 2025, la seconda edizione di Christmas Dreams una grande festa tra luci scintillanti, mercatini, spettacoli gratuiti, simpatiche mascotte e la fantastica ruota panoramica di ben 50 metri di altezza e poi una grande pista di pattinaggio di 400 metri quadri e tante caratteristiche casette di Natale, con prodotti artigianali e prelibatezze da assaporare e Babbo Natale Experience: una grande attrazione con le Stanze speciali di Babbo Natale. Villaggio di Natale al Vulcano Buono

“The Magic of Christmas” a Gesualdo, uno dei Borghi più belli d’Italia

Lo splendido Castello di Gesualdo ospiterà, da Sabato 16 Novembre a Giovedì 26 Dicembre 2024 , “The Magic of Christmas” trasformandosi in un incantevole villaggio natalizio con mercatini, mostre, spettacoli, food, artigianato ed intrattenimento. Non mancheranno le luci d’artista che renderanno magica e suggestiva la visita al Castello e al centro storico di Gesualdo, che è stato riconosciuto come uno dei Borghi più belli d’Italia. “The Magic of Christmas” a Gesualdo

Il borgo di Babbo Natale a Meta di Sorrento: Natale in costiera sorrentina

Ritorna, anche quest’anno, in costiera sorrentina “Il Borgo Di Babbo Natale” l’evento natalizio che si svolgerà nella splendida cornice del borgo di Casa Starita a Meta di Sorrento (Na). Ben 1 Km di sorprese dal 24 novembre e in ogni weekend fino al 26 dicembre con un percorso ricco emozioni. Una bella e suggestiva scenografia natalizia ci consentirà di attraversare un caratteristico Villaggio di Babbo Natale sulle colline di Meta di Sorrento dove i bambini veri protagonisti ma dove gli adulti vogliono tornare, Ci saranno il villaggio degli elfi, il Coniglio pasquale, il Grinch e Scrooge, Elsa e Olaf, la befana, la casa di Babbo Natale, la fabbrica dei giocattoli, la pasticceria di Natale e tanto altro. Ingresso adulti 3 euro bambini gratis Il borgo di Babbo Natale a Meta

Natale 2024 a Sorrento con attrazioni, luminarie e Eventi di M’illumino d’Inverno: il programma

Anche quest’anno ritorna “M’illumino d’Inverno” il grande programma di eventi e manifestazioni natalizie a Sorrento. Previsti oltre 100 eventi, dal 23 novembre 2024 al 19 gennaio 2025, tra concerti, eventi, spettacoli per bambini, mercatini e molto altro. Natale 2024 a Sorrento

Borgo Natale 2024: i mercatini natalizi nel borgo medioevale di Casertavecchia

In tutti i weekend dal 23/24 Novembre, 30 Novembre e 1 Dicembre 7/8 Dicembre e 14/15 dicembre 2024 dalle ore 11 alle 21 si terrà l’evento “Borgo Natale” che propone i Mercatini di Natale nel piccolo borgo medievale di Casertavecchia tra i vicoletti e i portoni delle case del borgo. Previsto anche un ricco percorso enogastronomico ed animazione e spettacoli. Un evento che viene proposto dalla Proloco Casertantica, e che porta tanta allegria e tanti visitatori per più giorni con vivaci mercatini natalizi di artigianato locale tra le stradine medioevali dell’antico paesino di origine longobarda. Borgo Natale 2024

Mercatini di Natale nel Castello Medievale di Lettere: Natale al Castello

Da sabato 9 novembre 2024 a lunedì 6 gennaio 2025 ci saranno i Mercatini di Natale nel Castello Medievale di Lettere, nel cuore dei Monti Lattari. Nello splendido castello ci sarà un grande mercatino natalizio, con prodotti di artigianato artistico, che sarà ospitato nelle tipiche casette in legno. In particolare il Castello sarà aperto fino all’Epifania in tutti i weekend, ogni sabato e domenica. Natale al Castello di Lettere

Mercatini di Natale nel Castello dell’Ettore nel Borgo di Apice Vecchia

Anche quest’anno, nell’incantevole Castello di Apice Vecchia in provincia di Benevento, i Mercatini di Natale nello splendido Castello dell’Ettore, nei seguenti giorni: Novembre 2024 – 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 – Dicembre 2024 – 1, 7, 8, 14, 15. Il sabato dalle ore 15:00 alle ore 22:00, le domeniche dalle ore 10:30 alle ore 22:00. Un luogo straordinario, nella zona di Apice Vecchia che viene chiamata la Pompei del 900, un luogo speciale dove il tempo si è veramente fermato a seguito dello sgombero del paese a seguito di un terremoto a metà del 1900. In questo periodo, si potranno anche effettuare delle caratteristiche visite guidate al borgo. Ad Apice un bell’evento natalizio che anche quest’anno, per la VI edizione, presenta tante novità sempre all’interno della splendida dimora del Castello dell’Ettore, il maestoso maniero recentemente restaurato. I visitatori saranno affascinati da una ricca selezione di stand che offrono prodotti artigianali e gastronomici di alta qualità, del territorio. E poi tanti spettacoli ed eventi speciali come l’Assedio al Castello in costume d’epoca. Mercatini di Natale nel Castello di Apice Vecchia Mercatini di Natale nel Castello dell’Ettore

La Città del Natale: un villaggio di Babbo Natale ad ingresso gratuito nel Parco naturale a Sant’Antonio Abate

Ritorna anche quest’anno, dal 30 novembre al 26 dicembre 2024 a Sant’Antonio Abate, vicino Napoli, la grande festa della “Città del Natale”, che si svolgerà sempre nei grandi spazi di Piazza della Libertà e del Parco Naturale del Comune di Sant’Antonio Abate con ingresso gratuito.Ci sarà la bella ruota panoramica, per ammirare dall’alto la bellezza del parco incantato, e poi il villaggio degli elfi, il percorso d’illuminazione artistica, i mercatini di Natale, con tante nuove proposte di artigianato locale, la pista di ghiaccio, e poi una fornita area aree food e drink, per gustare le specialità locali e quelle natalizie. Per i più piccoli ci sarà il laboratorio delle letterine, dove i piccoli ospiti potranno scrivere la letterina da consegnare direttamente a Babbo Natale che li aspetta nella sua nuova grande casa con esperienze interattive e immersive. La Città del Natale

Mercatini di Natale 2024 nel Palazzo Mediceo di Ottaviano

Nel Castello di Ottaviano, lo storico Palazzo Mediceo, da sabato 30 novembre a domenica 22 dicembre 2024 la magia dei mercatini di Natale arriva anche ad Ottaviano, nello splendido Palazzo Mediceo con un evento organizzato dal Comune di Ottaviano in collaborazione con associazioni del territorio. I Mercatini di Natale al Palazzo Mediceo si terranno nella splendida e storica struttura simbolo di cultura e legalità di Ottaviano e ci saranno, per tutto il periodo, tante “casette” con prodotti di artigianato, prodotti tipici del territorio, prodotti natalizi e bontà gastronomiche della zona. Mercatini di Natale nel Palazzo Mediceo –

Mercatini di Natale al Parco del Grassano 2024 a San Salvatore Telesino

Anche nello splendido Parco del Grassano a San Salvatore Telesino, in provincia di Benevento dal 30 novembre al 29 dicembre 2024 si terranno i Mercatini di Natale. In questo periodo ci saranno anche anche spettacoli magici, la Casa di Babbo Natale e la postazione per scrivere le vostre letterine, e poi spettacoli con il coro Gospel, con il Grinch in giro al Parco del Grassano, Non mancherà Lino’s Street Circus tutti i giorni al Magico Parco di Natale, con il suo circo di strada con gioia e meraviglia e esibizioni acrobatiche e poi i Giullari di Davide Rossi tra giocoleria, equilibrio e spettacoli di fuoco. Il magico parco di Natale

MercAntico: la caratteristica Fiera dell’Antiquariato nel borgo di San Lorenzello

Ogni seconda e ultima domenica di ogni mese il caratteristico centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, ospiterà la tradizionale Fiera di “MercAntico” il grande evento di antiquariato e modernariato ma dove troverete anche prodotti tipici locali e dell’artigianato: un bell’evento che si tiene nel piccolo borgo fin dal 1991. Presenti circa 50 espositori tra le antiche botteghe di San Lorenzello (prossima data domenica 8 dicembre ) MercAntico a San Lorenzello

Le Notti Azzurre a Cetara in costiera amalfitana

Dal 31 ottobre 2024 al 14 febbraio 2025 tornano a Cetara, sulla splendida costiera amalfitana, le Notti Azzurre Winter edition 2024-25, una serie di eventi culturali, spettacoli, laboratori per tutta la famiglia da non perdere in questo bellissimo paesino sul mare della divina costiera. A Cetara le Notti Azzurre in edizione invernale proporranno eventi e manifestazioni per tutte le età e i gusti, che animeranno il paese da novembre a febbraio e per tutto il periodo natalizio creando un’atmosfera unica per le feste. Prossimi appuntamenti: Venerdì 15 novembre – Sala Ave Maria ore 17.30 – ArtLab Kids. Laboratorio creativo di ceramica e manipolazione per bambini della scuola elementare – Venerdì 22 novembre – Torre Vicereale ore 20.30 – Calice. Il vino incontra le alici di Cetara: masterclass e degustazione. Notti Azzurre a Cetara

Le Migliori Trattorie in Campania Secondo 50 Top Italy 2025

Il fascino della cucina campana si riconferma anche quest’anno, con ben cinque ristoranti della regione che si sono distinti nella prestigiosa guida 50 Top Italy 2025, un vero e proprio punto di riferimento per chi ama la gastronomia italiana. Migliori Trattorie in Campania

Pranzo sul Mare e Mercatini di Natale alle Terrazze Pietrarsa

Durante le festività natalizie, il Museo di Pietrarsa accoglie i tradizionali Mercatini di Natale. Tra le attrazioni imperdibili ci sarà il Bistrot e la Pizzeria delle Terrazze Pietrarsa, aperto dal 30 novembre al 6 gennaio 2025 ogni giorno di apertura dei Mercatini, dalle ore 12 alle 17. Pranzo a Pietrarsa

Il Treno Storico dell’Irpinia Express alla scoperta della verde Irpinia e del buon cibo: le corse di dicembre 2024

Tutte le domeniche fino a dicembre 2024 ci saranno i viaggi in treno storico dell’Irpinia Express, il treno del paesaggio, con degli itinerari turistici alla scoperta della cultura, dei sapori e delle tradizioni dell’Irpinia. Partenza da Avellino – Irpinia Express

Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica: le date di dicembre 2024

Anche per dicembre i mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica. Piazze e date dove troveremo i produttori, che vendono i prodotti genuini dell’agroalimentare Campano. Campagna Amica

La “Mostra mercato dell’antiquariato” a Napoli all’Ippodromo di Agnano

Ogni domenica mattina si tiene a Napoli una interessante Mostra mercato dell’Antiquariato negli ampi spazi all’interno e ai lati dell’Ippodromo di Agnano. Un appuntamento domenicale, pressochè fisso, organizzato dall’Associazione Il Mercante in Fiera nata da quella che era la Fiera Antiquaria Napoletana che si svolgeva per anni fra la Villa Comunale e Via Caracciolo, sul lungomare di Napoli. La domenica mattina, dalle ore 07:00 alle ore 14:00, tutti i collezionisti, gli artigiani, gli amanti del genere e gli espositori di merce propria più in generale, potranno trovare oggetti antichi e dal fascino particolare ma anche esibire prodotti vintage, antiquariato e modernariato.. “Mostra mercato dell’antiquariato”

Campania da Scoprire: il ponte tibetano di Laviano. Un’emozione straordinaria a soli 3 euro

A 1 ora e 40 da Napoli nella provincia di Salerno, a Laviano, esiste un posto stupendo ed unico da conoscere assolutamente: un ponte tibetano che è diventato negli anni un luogo di richiamo. Una bellezza dell’alta valle del Sele da vedere assolutamente assieme ai luoghi splendidi delle vicinanze come l’antico Castello e poi i tanti sentieri e i buoni sapori proposti dai locali della zona il ponte tibetano di Laviano

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.