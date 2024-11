Pranzo sul Mare e Mercatini di Natale alle Terrazze Pietrarsa

Un’esperienza tra sapori autentici, vista panoramica e la magia dei Mercatini di Natale al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Con l’arrivo delle festività natalizie, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa si trasforma in un’incantevole cornice illuminata e decorata per accogliere i tradizionali Mercatini di Natale. Tra le attrazioni imperdibili di questo periodo spiccano il Bistrot e la Pizzeria delle Terrazze Pietrarsa, pronti ad offrirvi un’esperienza culinaria unica a partire da sabato 30 novembre fino al 6 gennaio 2025.

Immersi nella magia del Natale, potrete gustare una pizza fragrante o deliziarvi con i piatti della tradizione, preparati con cura e passione. Il tutto su una terrazza panoramica affacciata sul Golfo di Napoli, con lo scenario delle isole di Capri e Ischia a fare da sfondo

L’atmosfera del Natale al Museo di Pietrarsa

Le Terrazze Pietrarsa si trovano negli ambienti del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, che in questo periodo sarà addobbato con casette in legno tipiche dei mercatini di Natale e decorazioni che amplificano l’atmosfera festiva. Questo connubio tra storia, bellezza e tradizione renderà il vostro pranzo un momento da ricordare, perfetto per famiglie, coppie o gruppi di amici.

Le Terrazze Pietrarsa vi aspettano ogni giorno di apertura dei Mercatini, dalle ore 12:00 alle 17:00, per regalarvi una pausa culinaria da vivere con calma e piacere. È consigliata la prenotazione per assicurarsi il posto e vivere un’esperienza rilassata e completa. Per prenotare, basta contattare il numero 3356422368.

Pranzi e Pizza vista mare con i Mercatini di Natale

Quando: Dal 30 novembre 2024 al 6 gennaio 2025

Tutti i giorni di apertura dei Mercatini dalle 12:00 alle 17:00

Terrazze Pietrarsa, presso il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Variabile, consultare il sito ufficiale per maggiori informazioni sui Mercatini

Prenotazioni al numero 3356422368 | Scopri di più sull'evento

