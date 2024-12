Sorrento Street Food Village: Street Food tra le coloratissime Apecar e Tony Tammaro

Ph Facebook BeeStreet

Per tre giorni tanto ottimo “cibo di strada” nel centro di Sorrento tra tante coloratissime Apecar a Piazza Angelina Lauro per il Sorrento Street Food Village 2024. Una festa tra la tradizione culinaria sinonimo di eccellenza e la modernità delle cucine su ruote: un evento da non perdere nel cuore della splendida costiera sorrentina tutta vestita a festa per il Natale. Previsto anche un grande concerto di Tony Tammaro

Da venerdì 6 a domenica 8 dicembre 2024 nel centro di Sorrento si terrà la nuova edizione del Sorrento Street Food Village che presenterà tanto buon “cibo di strada” tra tante coloratissime Apecar, vere portatrici di bontà.

Nella centrale piazza Angelina Lauro il Sorrento Street Food Village 2024 ci proporrà la fusione tra tradizione e modernità: la tradizione culinaria sinonimo di eccellenza e la modernità delle cucine su ruote, belle, creative e particolari.

Al Sorrento Street Food Village 2024 anche quest’anno troveremo tante bontà pronte per essere gustate come Panini gourmet, Pizze fritte e a portafoglio, Fritti d’autore, Arrosticini, Caciocavallo impiccato, Specialità siciliane e tanto, tantissimo altro. Ogni piatto sarà preparato con ingredienti freschi e di qualità, per garantire un’esperienza gastronomica indimenticabile.

Tante bontà da gustare assieme a show cooking, spettacoli con musica, cabaret, magia

Durante il Sorrento Street Food Village ci saranno momenti di show cooking, con la partecipazione di noti chef, e spettacoli con musica, cabaret, magia, animazione e artisti di vario genere. Il Villaggio, i giorni 6 e 7 aprirà tutti i giorni alle ore 17.30 e chiuderà alle ore 23.30. Domenica 8 dicembre: dalle 12:00 alle 23:30 (con apertura anche a pranzo).

Sorrento Street Food Village 2024 – programma eventi artistici

Venerdì 6 dicembre -“Tony Tammaro” – in concerto a partire dalle ore 21:00

– in concerto a partire dalle ore 21:00 Sabato 7 dicembre – “Nicola Caso” – in concerto a partire dalle ore 21:00

– in concerto a partire dalle ore 21:00 Domenica 8 dicembre – “Marco Palmieri” presenterà la Tipica Tombola Napoletana – a partire dalle ore 18:00 (spettacolo offerto dalla Confcommercio Sorrento)

Sorrento Street Food Village 2024 è inserito nel ricco programma degli eventi organizzati a Sorrento per il Natale 2024, la grande festa di M’illumino d’Inverno dove, fino a Gennaio 2025 ci saranno mercatini, luminarie, street food, concerti, esposizioni e tanto altro.

Lo Street Food Village è organizzato da BeeStreet Food and Fun e promosso dal Comune di Sorrento.

6 e 7 dicembre: dalle 17:30 alle 23:30 8 dicembre: dalle 12:00 alle 23:30

Da venerdì 6 a domenica 8 dicembre 2024 Dove: Piazza Angelina Lauro, Sorrento

Piazza Angelina Lauro, Sorrento Biglietti: Ingresso libero. Piatti disponibili a prezzi accessibili presso le postazioni street food.

Ingresso libero. Piatti disponibili a prezzi accessibili presso le postazioni street food.

