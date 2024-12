Riti di Fuoco 2024 a Lioni: Folklore e Tradizioni in Irpinia

Ph Facebook Pro Loco Lioni -Itinerari Irpini

Tre giorni di festa a Lioni in Irpinia per i Riti di Fuoco 2024 un grande evento che celebra il folklore, la musica e le tradizioni locali che ogni anno “accende” la cittadina irpina tra falò, maschere e leggende

Per la grande festa del fuoco anche il treno dell’Irpinia Express

Tanti gruppi musicali irpini accompagneranno i partecipanti lungo il paese e la notte del 7 dicembre, alle ore 22:00, si terrà il grande concerto dei Bottari di Macerata mentre la sera dell’8 dicembre ci sarà ROY PACI – DJ SET in Piazzetta Capocci. In vari punti della cittadina non mancheranno stand con la buona enogastronomia irpina, cantine e birrifici locali, artigianato locale e esposizioni artistiche.

Per l’occasione dei “Riti di fuoco 2024” il 7 dicembre, il Treno del Paesaggio, l’Irpinia Express, arriverà alle ore 19:35 a Lioni, dove il centro storico sarà protagonista dei “Riti di Fuoco”. Un’occasione unica per immergersi nella cultura e nelle tradizioni irpine, e vivere una serata unica che unisce il fascino di un viaggio in treno alla magia dei ritmi, dei fuochi e delle storie locali. Il treno rientrerà ad Avellino Domenica 8, alle 03.05.

Programma di dettaglio dei “Riti di Fuoco 2024”

Venerdì 6 Dicembre 2024

dalle 9:00 alle 18:00 “Il Festival delle Radio”

ore 15:00-18:00 Nelle Vie del Borgo Irpinia Trekking – Info & Prenotazioni – 380 3553149

ore 20:30 Inaugurazione Riti Di Fuoco e accensione dei bracieri

ore 21:30 concerti di vari gruppi nelle strade: A CUNVERSAZION Corso Umberto I – ONE FOR PEACE Via Ricca – VOCI DEL SUD Largo Lella Ambrosio – I DISSONANTHIKA Piazzetta T. Capocci

Sabato 7 Dicembre 2024

ore 10:30-16:30 Trekking & Tramonto sul Monte Calvello – Irpinia Trekking Info & Prenotazioni 380 3553149

ore 17:30 Presentazione del docu-film – “Leonarda Cianciulli” (la saponificatrice di Correggio) di Antonio Di Martino in collaborazione con la Consulta Delle Donne di Lioni presso Aula Consiliare del Comune di Lioni

ore 20:30 parata gruppi itineranti – MURGA LOS ESPOSITOS – ZOMPA CARDILLO – IL DIAVOLO DI TUFARA – GLI SQUACQUALACCHIUN

ore 21:00 – concerto MAKARDIA Piazzetta T. Capocci

ore 22:00 – concerto I BOTTARI DI MACERATA Piazzetta T. Capocci

ore 00:00 – DJ SET

Domenica 8 Dicembre 2024

ore 09:30-13:30 I Boschi del Monte Oppido Irpinia Trekking Info & Prenotazioni 380 3553149

ore 11:00 Omaggio floreale alla statua dell’Immacolata a cura dell’Azione Cattolica e della Pubblica Assistenza “N. Ruggiero – F. Della Sala” Lioni

ore 16:00 Esibizione della scuola di ballo Latin Art Academy Val Sele dei maestri Sista Rebecca e Megaro Nicola

ore 16:30 Performance delle allieve della scuola di ballo Dancing Queen della maestra Giusy Meo

ore 17:00 Teatro di Burattini e musica di Giò Ferraiolo Piazzetta T. Capocci

ore 17:00 Presentazione del libro “Disegno Irpinia 2030 pensieri e idee per lo sviluppo delle aree interne” di Nicola Trunfio a cura della Commissione Cultura e Istruzione del Comune di Lioni” presso Aula Consiliare del Comune di Lioni

ore 18:00 Accensione e benedizione dei falò

ore 19:00 concerti di vari gruppi nelle strade: MALAMMESTE Corso Umberto I – ROTAROSSA Plazzetta T. Capocci –

ore 20:30 parata gruppi itineranti – MURGA LOS ESPOSITOS – ZOMPA CARDILLO – MERCENARI D’ORIENTE – SPETTACOLO DEL FUOCO

ore 21:30 ROY PACI – DJ SET – Piazzetta T. Capocci

Quando: Dal 6 all’8 dicembre 2024 – Orari principali: 6 dicembre: dalle 9:00 alle 23:30 7 dicembre: dalle 10:30 alle 00:00 8 dicembre: dalle 9:30 alle 23:30

Dal 6 all’8 dicembre 2024 – Orari principali: Dove: Lioni, provincia di Avellino, Campania

Lioni, provincia di Avellino, Campania Biglietti: Ingresso gratuito. Alcune attività, come il trekking, potrebbero richiedere prenotazioni al numero indicato.

Maggiori Informazioni: Per il programma completo e aggiornamenti, contatta la Pro Loco Lionii o visita i loro canali social ufficiali.

