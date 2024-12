Festa del Torrone e del Croccantino a San Marco dei Cavoti (BN) su due weekend di Dicembre

Ritorna su due weekend la grande festa in provincia di Benevento con i buoni croccantini di San Marco dei Cavoti: un grande appuntamento con il gusto e la tradizione, che ritorna per la sua ventiduesima edizione.

Dal giorno 6 al giorno 8 dicembre e poi il 14 e 15 dicembre 2024 a San Marco dei Cavoti, in provincia di Benevento si terrà la 22^ edizione della bella “Festa del Torrone e del Croccantino”. Un grande evento che da anni celebra i buoni e famosi croccantini di San Marco, un involucro di finissimo cioccolato fondente con all’interno tante mandorle, nocciole e zucchero, che potranno essere degustati nei giorni della festa.

Anche quest’anno ci saranno delle “gustose” visite guidate presso le note aziende produttrici della zona che faranno anche assistere alla preparazione e lavorazione di questo buon dolce della zona. Non mancherà una fornita Area gastronomica in Piazza Meomartini nei presso del Palacrock e poi vari punti ristoro con cioccolato caldo, vin brulé e caldarroste.

Previsti anche tanti eventi collaterali come visite al museo degli Orologi da Torre, e le visite al centro storico Da non perdere la grande festa per il Megacroccantino di domenica 8 Dicembre 2024 alle ore 16 in Piazza Risorgimento: metri di bontà per il palato

Durante tutti i giorni della festa non mancheranno:

Visite alla collezione storica degli orologi da torre a cura degli alunni dell’Istituto Tecnico Economico di San Marco dei Cavoti 9.30-12.00 / 16.00-19.00 Si consiglia di prenotare indicando: data, ora e numero di visitatori Tel. 0824 984009

Palazzo Jelardi – 9.30-12.00 / 16.00- 19.00 Museo della pubblicità del packaging e del commercio. Emeroteca, biblioteca e Museo Civico in 13 sale.

Per le vie del paese – Zeppole calde – Stand del Croccantino –

Area gastronomica Piazza Meomartini nei pressi del Palacrok – Punti ristoro con cioccolata calda, vin brulé e caldarroste.

Alla scoperta del centro storico accompagnati dagli alunni del Liceo Classico Livatino di San Marco dei Cavoti 10.00-13.00 / 14.30-17.30

Locali comunali via Roma Mostra dei disegni a china e del catalogo sulla città di Benevento di Giuseppe villani

Festa del Torrone e del Croccantino 2024 – programma

Venerdì 06/12

16:00 Piazza Risorgimento – Aspettando la festa del Torrone… – Allestimento stand e avvio lavori…

18:30 Palacrock A.S.D. ‘Progetto danza’ diretta da Ornella Mirra presenta: Pinocchio nel paese dei diritti Spettacolo dedicato ai diritti di tutti i bambini. Al termine “Danziamo… è Natale”

Sabato 07/12

9:00 Piazza Risorgimento – Villagio di Babbo Natale

9:30 Palazzo Colarusso – 19° Congresso di Perinatalogia e Pediatria – Allattamento come norma biologica tra modelli assistenziali virtuosi e cultura

10:00 Piazza Risorgimento – Benedizione e inaugurazione festa – Saluti istituzionali – Le scuole del territorio dell’Istituto Omnicomprensivo inaugurano la XXII edizione della festa del torrone e del croccantino: “NOTE D’INCANTO” e allestimento dell’albero dei desideri.

10:00 Piazza Risorgimento – Melodie di Natale con gli Zampognari

10:30 Piazza Risorgimento – Gruppo Folk “A Funtanella” – Sfilata Gruppo Folk “A Funtanella” di San Marco dei Cavoti

12:00 Piazza Risorgimento – Street band Boomerang Orkestra – Sfilata per le strade principali del paese offerto dalla BCC di San Marco e del Sannio Calvi

15:00 Piazza Risorgimento – Street band Boomerang Orkestra – Sfilata per le strade principali del paese offerto dalla BCC di San Marco e del Sannio Calvi

17:00 Museo degli Orologi da torre – Liminaria MMXXIV: dieci Anni di connessioni sonore rurali – Celebrando una decade di esplorazioni sonore e narrazioni digitali nel Fortore e nelle aree rurali dell’Appennino Meridionale.

18:00 Piazza Risorgimento – CircaCirco – Giocoleria itinerante, trampolieri, performance di fuoco

20:00 Palacrock – Spettacolo Musicale I Trementisti

23:30 Palacrock – Crokko Night – a cura del Forum dei Giovani di San Marco dei Cavoti

Domenica 08/12

9:00 Piazza Risorgimento – Villagio di Babbo Natale

9:30 Palazzo Colarusso – 19° Congresso di Perinatalogia e Pediatria – Allattamento come norma biologica tra modelli assistenziali virtuosi e cultura

10:00 Piazza Risorgimento – Baby Pasticcioni – Laboratorio con croccante e cioccolato a cura della Pro Loco di San Marco dei Cavoti

12:00 Piazza Risorgimento – Esibizione del gruppo: Power_Drum_band

16:00 Piazza Risorgimento – Mega Croccantino – Metri di bontà per il palato

17:30 Piazza Risorgimento – Esibizione del gruppo: Power_Drum_band

18:00 Palazzo Colarusso – Poesia e arte “Un fiore per la pace” – Mostra espositiva delle opere 2023/2024

19:30 Palacrock – Spettacolo di varietà: “L’oro di Napoli” – Orchestra Stabile della canzone napoletana del Conservatorio di musica “Nicola Sala” offerto dalla BCC di San Marco dei cavoti e del Sannio Calvi

Sabato 14/12

10:00 Piazza Risorgimento – Artisti di Strada

20:30 Palacrock – Festival dei bimbi a cura di Mavida Sound

Domenica 15/12

16:00 Mensa scolastica – Cioccolando si impara – Laboratorio didattico alla scoperta del fantastico mondo del cioccolato.- Secondo appuntamento relativo al progetto proposto dal Comune di San Marco dei Cavoti,”Benessere in Comune”. A cura di: Slow Food Tammaro Fortore APS E Il sorriso dei bimbi Coop. Sociale ONLUS

20:30 Palacrock – Tombolata – a cura della Pro Loco di San Marco dei Cavoti

Esposizioni:

Mostra dei disegni a china e del catalogo sulla città di Benevento di Giuseppe villani – Locali Comunali Via roma

