La Fiera del Bagagliaio a Benevento assieme ai Mercatini di Natale

Edizione speciale per la bella e originale Fiera del Bagagliaio di Melizzano che fa tappa a Benevento con tre giorni eccezionale dedicati ai Mercatini di Natale: un evento tra arte, tradizione e spirito natalizio

Nei giorni 6,7 e 8 dicembre 2024, dopo oltre un anno di successi come evento itinerante, la Fiera del Bagagliaio di Melizzano arriva nel centro di Benevento con un’edizione speciale dedicata ai Mercatini di Natale. L’appuntamento si terrà per tre giorni presso il suggestivo Palazzo della Rocca dei Rettori, sede storica e simbolo culturale della città.

La Fiera del Bagagliaio propone il suo format unico, con la speciale merce nei bagagliai delle auto, stavolta nel magnifico scenario della Rocca dei Rettori, con tanti artigiani e appassionati che esporranno i loro oggetti unici, opere e creazioni che celebrano la magia del Natale, tra vintage, antiquariato e artigianato

Una speciale edizione natalizia con i bagagliai delle auto nello storico palazzo

I visitatori potranno esplorare il Palazzo della Rocca dei Rettori, sede della sezione storica del Museo del Sannio, che custodisce preziosi materiali legati alla storia, all’arte e alla cultura popolare del Sannio e, nei giardini del castello, potranno ammirare anche il suggestivo lapidario romano, con frammenti architettonici che raccontano l’antica storia della via Traiana.

Un’edizione speciale della Fiera del Bagagliaio per tre giorni che ci consentirà di scoprire il talento degli artigiani, passeggiando tra le auto parcheggiate, ognuna con il suo bagagliaio aperto e pieno di oggetti di ogni tipo tra tesori nascosti e oggetti unici riscoprendo la storia del territorio e immergendosi nello spirito autentico del Natale.

