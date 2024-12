A Sorrento arriva la Festa del Cioccolato Artigianale 2024

Ph facebook Chocoland, La Terra dei Golosi

Nel centro di Sorrento, su Corso Italia, ritorna la grande festa di “Chocoland, la Terra dei Golosi”, la più grande rassegna fieristica del Sud Italia dedicata al mondo del cioccolato: per questa edizione di Chocoland ben 5 giorni con tante bontà di puro cioccolato artigianale

‪Da Mercoledì 4 a Domenica 8 Dicembre 2024 a Sorrento ritorna la grande festa del buon Cioccolato Artigianale di Chocoland, La Terra dei Golosi, che si terrà nel centro città, su Corso Italia.

Chocoland ritorna a Sorrento dopo il recente successo delle due edizioni che si sono tenute a Napoli, la prima al Vomero e l’altra a Piazza Municipio. Non mancheranno le tipiche casette in legno che saranno aperte dalle ore 10 fino a tarda sera con orario continuato proponendo tante bontà di puro cioccolato artigianale dei bravi Maestri Cioccolatai provenienti da tutta Italia.

Sempre tanto ottimo cioccolato artigianale a Chocoland, La Terra dei Golosi

Per questa VIII Edizione di Chocoland – La Terra dei Golosi a Sorrento, su Corso Italia, previsti tanti appuntamenti fra laboratori, show-cooking, Fabbrica del Cioccolato, animazione per bambini, Supereroi, Dinosauri e tanto altro. Non mancherà anche pasticceria e dolci tipici provenienti dalla Campania e da tante regioni italiane: dai nudi alle tavolette, dai cremini ai tartufino, centinaia di tipi e forme di cioccolato, saranno i protagonisti della cinque giorni divenuta oramai un appuntamento fisso in città.

A Chocoland, La Terra dei Golosi l’ingresso è sempre libero anche per laboratori e show cooking dei maestri cioccolatieri. Tutte le attività e gli ospiti con animazione, spettacoli e laboratori li troverete in dettaglio, assieme agli aggiornamenti, sulla pagina Facebook dell’evento Chocoland, La Terra dei Golosi

In particolare a Sorrento, Chocoland riserverà, per questa VIII Edizione, anche un grande spazio per le attività per bambini: previsti il Ludo-Bus con le Ludo Experience il 4,5 e 6 dicembre di mattina e Willi Wonka il 4,6,7 e 8 dicembre , il 5 dicembre il giocoliere di Natale il 6 dicembre dalle 17,30 arrivano i Dinosauri e i draghi, Mister S e le bolle di Natale il 7 dicembre e tanto altro. Per gli altri visitatori anche un ricco programma di eventi con Chef e PastryChef famosi.

Chocoland – La Terra dei Golosi, in programma a Sorrento, su Corso Italia ‪da Mercoledì 4 a domenica 8 dicembre 2024.

