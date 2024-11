Chocoland 2024 a Napoli: 5 Giorni di Cioccolato ed eventi in Piazza Municipio

Ph Facebook Chocoland

Ritorna a Napoli a Piazza Municipio “Chocoland, la Terra dei Golosi”, la più grande rassegna fieristica del Sud Italia dedicata al mondo del cioccolato: questa terza edizione di Chocoland, in Piazza Municipio, durerà ben 5 giorni con tante bontà di puro cioccolato artigianale

‪Da Mercoledì 27 Novembre a Domenica 1 Dicembre 2024 ritorna a Napoli “Chocoland, La Terra dei Golosi” la grande festa del buon cioccolato artigianale che per questa 3 edizione si terrà nel centro città in Piazza Municipio.

Chocoland ritorna in città dopo il recente successo dell’edizione che si è tenuta nell’isola pedonale al Vomero, a Piazza degli Artisti, e anche per questa nuova edizione cittadina le tipiche casette in legno saranno aperte dalle ore 10 fino a tarda sera con orario continuato proponendo tante bontà di puro cioccolato artigianale dei bravi Maestri Cioccolatai provenienti da tutta Italia.

Sempre tanto ottimo cioccolato artigianale a Chocoland, La Terra dei Golosi

Alla 3° Edizione di Chocoland – La Terra dei Golosi in Piazza Municipio previsti tanti appuntamenti fra laboratori, show-cooking, Fabbrica del Cioccolato, animazione per bambini, Supereroi, Dinosauri e tanto altro Non mancherà anche la pasticceria e i dolci tipici provenienti dalla Campania e da tante regioni italiane. Dai nudi alle tavolette, dai cremini ai tartufino, centinaia di tipi e forme di cioccolato, saranno i protagonisti della cinque giorni divenuta oramai un appuntamento fisso in città.

“A Chocoland, La Terra dei Golosi” l’ingresso è sempre libero anche per laboratori e show cooking dei maestri cioccolatieri. Tutte le attività e gli ospiti con animazione, spettacoli e laboratori li troverete in dettaglio, assieme agli aggiornamenti, sulla pagina Facebook dell’evento Chocoland, La Terra dei Golosi

In particolare a Piazza Municipi Chocoland proporrà grande spazio per le attività per bambini: previsti il Ludo-Bus con le Ludo Experience e poi i giochi di una volta e il 27 novembre dalle 18 arrivano i Dinosauri e tanto altro. Per gli altri visitatori anche un ricco programma di eventi con Chef e PastryChef famosi.

Chocoland – La Terra dei Golosi, in programma in Piazza Municipio ‪da Mercoledì 27 novembre a domenica 1 dicembre 2024.

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.