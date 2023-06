Cosa fare a Napoli nella settimana dal 5 all’10 giugno 2023: il Lunedì di Napoli da Vivere

Ph Barbara Di Donato

Tanti eventi a Napoli e nelle vicinanze, gratuiti e non, durante la settimana che va da lunedì 5 a sabato 10 giugno 2023. Anche durante questa settimana tante cose da fare a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi interessanti a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli durante la settimana che va da lunedì 5 a sabato 10 giugno 2023, perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che tra gli eventi che vi segnaliamo per questa settimana alcuni sono gratuiti e sono presentati all’inizio.

Eventi gratuiti nella settimana da lunedì 5 a sabato 10 giugno 2023

Goran Bregović in concerto gratuito a Napoli a Piazza del Gesù

Venerdì 9 giugno 2023 a partire dalle 20:30 ci sarà a Napoli un grande concerto gratuito di Goran Bregovic & The Wedding and Funeral Band. Il grande musicista bosniaco chiude con il suo concerto a grande festa per i 799 anni dell’Università Federico II di Napoli Goran Bregović a Napoli

“È aperto a tutti quanti”: Concerti gratuiti a Napoli a Palazzo Piacentini

Ogni mercoledì e sabato fino al 1 luglio 2023 a Palazzo Piacentini in via Toledo, sede delle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, si terrà la nuova edizione della rassegna musicale primaverile che prevede, interessanti concerti gratuiti. Programma completo Concerti gratuiti a Palazzo Piacentini

Concerti gratuiti al Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli

Fino al 30 giugno 2023, i concerti gratuiti del Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli, interessanti concerti organizzati dallo storico Conservatorio napoletano, di pomeriggio e durante la settimana prossimi venerdì 9 giugno Diamo il La al trombone trombone – Nicola Ferro | pianoforte Ivana Fusco–Concerti gratuiti al Conservatorio

Lib(e)ri al Parco: rassegna letteraria gratuita a Villa Fernandes

Fino al 29 giugno 2023 a Villa Fernandes a Portici, si terrà la rassegna letteraria gratuita Lib(e)ri al Parco, a cura di Ileana Bonadies e in collaborazione con la Mondadori Point di Portici e NapoliCittàLibro. Prossimo Giovedì 8 giugno ore 18.00 – “Guaio di notte” (Rizzoli) di Patrizia Rinaldi Lib(e)ri al Parco

A Napoli Il “Campania Beer Expo” al MANN

Si terrà a Napoli il “Campania Beer Expo”, il primo Salone regionale della Birra Artigianale promosso dalla Regione Campania, nei giorni 5 e 6 giugno 2023 presso la prestigiosa sede del MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. “Campania Beer Expo”

Concerti gratuiti nella chiesa di San Giorgio Maggiore

Nella chiesa monumentale chiesa di San Giorgio Maggiore fino al 9 Giugno 2023 una bella rassegna musicale gratuita a Napoli a cura della Società Polifonica della Pietrasanta. Da non perdere il 9 giugno Yo Soy la Locura Concerti gratuiti a San Giorgio Maggiore

Arte pubblica a Napoli: a San Martino le 4 colorate aragoste giganti di Philip Colbert

Dopo Roma e Venezia una particolarissima mostra di Philip Colbert uno degli artisti più innovatori dello scenario contemporaneo fino al 15 luglio 2023 4 particolarissime opere d’arte saranno liberamente esposte sul piazzale davanti al Museo di San Martino a Napoli. Gli eventi di arte pubblica a Napoli

Arte pubblica a Napoli: Key of Today” una gigantesca opera di Milot a Piazza Mercato

Una gigantesca opera dal titolo “Key of Today” dell’artista Italo-albanese Milot è stata installata nella grande e storica Piazza Mercato a Napoli. L’opera, una enorme chiave alta 10 e lunga 20 metri ed è “un invito ad aprire tutte le porte per superare pregiudizi e paure”. A Napoli l’opera resterà esposta almeno per 3 mesi e poi andrà in tour tra Roma, Firenze, Madrid e Atene. ”Key of Today”

Visite gratuite allo storico Museo di Anatomia dell’Università di Napoli

Aperture gratuita con prenotazione obbligatoria, dello storico Museo Anatomico dell’Università. Uno straordinario Museo nel centro storico di Napoli aperto dal lunedì al venerdì di mattina su prenotazione. Il mercoledì anche di pomeriggio Una bellissima occasione per conoscere e scoprire uno tra i più antichi e completi musei del genere al mondo, Museo Anatomico

Una mostra gratuita nell’ex Ospedale della Pace

Una bella mostra gratuita dal titolo “Pianeta Pandemia. Storie virali di contagi e rimedi” ci consentirà di visitare lo splendido l’ex Ospedale della Pace Mostra gratuita

Eventi a pagamento in settimana da lunedì 5 a sabato 10 giugno 2023

Gli spettacoli teatrali e musicali da non perdere a Napoli

Torna il Campania Teatro Festival con tanti spettacoli nella Villa Floridiana al Vomero

Dal 9 giugno al 9 luglio 2023 si terrà la 16^ edizione del Campania Teatro Festival, con 93 eventi e 116 repliche. E poi 10 sezioni tra cui danza, musica e letteratura, 57 prime assolute, 5 prime nazionali e tanti nomi d’eccezione. All’aperto a Napoli anche nel grande parco della Villa Floridiana al Vomero ben 22 spettacoli tutti a un massimo di 8 euro . Campania Teatro Festival

A Palazzo Reale di Napoli i grandi concerti dal vivo del Noisy Naples Fest

S ei grandi concerti dal vivo nel Giardino Romantico di Palazzo Reale a Napoli dal 7 giugno all’1 luglio 2023 con Sergio Cammariere, Carmen Consoli e Marina Rei, Planet Funk, Coma Cose, Raphael Gualazzi e Simona Molinari e infine di Aiello. Noisy Naples Fest

Lucciole e Sibilla sul lago d’Averno: passeggiate notturne con degustazione

Venerdì 9 e sabato 10 giugno 2023, e poi anche nelle altre serate di giugno 2023, si terrà una bella passeggiata notturna sul Lago d’Averno, nei Campi Flegrei alla scoperta delle ultime lucciole. Lucciole e Sibilla sul lago d’Averno

Film a soli 3,50 a Napoli e in Campania per “Cinema in festa”: i cinema che partecipano

Cinque giorni di grandi visioni nei cinema di Napoli e in Campania dal 11 al 15 giugno. Grandi film sul grande schermo con biglietti a 3,50 euro. Le sale cinematografiche che partecipano Cinema in Festa”

Altre cose da fare a Napoli in settimana

Apertura straordinaria, per un giorno intero, del Museo Cappella Sansevero a soli 3 euro

Martedì 6 giugno 2023 , per festeggiare la vittoria del terzo scudetto del Napoli, il Museo Cappella Sansevero aprirà eccezionalmente al pubblico per tutta la giornata, con i soliti orari, dalle ore 9.00 alle ore 19.00 (ultimo ingresso 18.30) a soli 3 euro. Apertura straordinaria Cappella Sansevero

Reggia Express, in treno storico da Napoli alla Reggia di Caserta: biglietti e date

Sabato 10 giugno 2023 nuova corsa del treno storico Reggia Express che, dal centro di Napoli, ci porta davanti alla splendida Reggia di Caserta. Il Reggia Express è uno splendido convoglio d’epoca, composto da una Locomotiva Elettrica con Carrozze Anni ’30 “Centoporte” e Corbellini, anni ’50 con bagagliaio. Reggia Express

Incontri di Yoga nella Certosa di San Martino a Napoli

Sabato 10 giugno 2023 alle ore 10.30 nella splendida Certosa e Museo di San Martino si terranno degli incontri dell’evento “Yoga in Certosa” compresi nel biglietto di 6 euro d’ingresso al museo. Prevista anche una speciale visita guidata. ““Yoga in Certosa”

Dove fare il bagno in Campania: quali sono le 19 spiagge Bandiera Blu per l’Estate 2023

Anche quest’anno alla Campania viene riconosciuta la bellezza e la qualità delle sue acque. Terza in Italia dopo la Liguria e la Puglia con ben 19 località in Campania, della provincia di Salerno e di Napoli, Le spiagge Bandiera Blu

A Caivano la grande festa del Baccalà Village

Da giovedì 8 a domenica 11 giugno 2023 a Caivano (NA) arriva la grande carovana gastronomica del “Baccalà Village” il primo villaggio itinerante del baccalà: Anche show-cooking con rinomati chef, spettacoli per grandi e piccini, giochi dedicati ai bambini e artisti di strada, cabarettisti e comici. E poi tanto buon cibo a partire da 3 a 25 euro Baccalà Village

Aperture straordinarie dei Musei dell’Università di Napoli

I 5 straordinari Musei dell’Università Federico II di Napoli effettueranno delle aperture straordinarie nel giorno 11 giugno 2023 con un prezzo d’ingresso di pochi euro. Aperture straordinarie dei Musei dell’Università

Rione Sanità: riapre dopo 40 anni la Chiesa di Sant’Aspreno con lo Jago Museum

Ha riaperto apre a Napoli, dopo 40 anni, la Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi, nel Rione Sanità e diventerà un nuovo grande spazio espositivo dedicato all’arte contemporanea. La chiesa ospiterà infatti lo Jago Museum con al suo interno alcune delle opere più sensazionali dello scultore Jago. Apre Jago Museum

Il Comicon continua con il COMIC(ON)OFF con tanti eventi, mostre

Continua la grande festa del COMICON Napoli, la grande festa internazionale del Fumetto fino al 30 giugno 2023 con il COMIC(ON)OFF che presenterà circa 20 eventi, mostre, proiezioni e performance. Gli eventi del COMIC(ON)OFF

Le mostre da vedere e i luoghi da non perdere a Napoli

La grande mostra “Alessandro Magno e l’Oriente” al MANN

Fino al 28 agosto 2023 un’altra grande mostra al MANN di Napoli dal titolo “Alessandro Magno e l’Oriente” Il racconto del grande Alessandro Magno, il Re dei Re e delle sue conquiste, attraverso 170 opere. “Alessandro Magno e l’Oriente”

Nel Complesso Monumentale di Donnaregina una grande mostra su Artemisia Gentileschi

A Napoli ben sedici straordinarie opere di Artemisia Gentileschi, fino al 3 luglio 2023 al Museo Diocesano di Napoli, nel bellissimo Complesso Monumentale di Donnaregina. “Artemisia Gentileschi tra Roma, Firenze e Napoli”

La mostra “Space Art Selfie Museum” a San Domenico Maggiore.

Fino al 30 giugno 2023 a Napoli, presso il Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore ci sarà la particolarissima mostra “Space Art: Dall’autoritratto…al Selfie” che ci farà vivere tutte le emozioni legate all’evoluzione della fotografia nell’era moderna. “Space Art Selfie Museum”

Al Museo Madre di Napoli due mostre da non perdere

Due grandi mostre al Madre il Museo d’arte contemporanea Donnaregina di Napoli. La prima su Ugo Marano, “Le stanze dell’utopia” con oltre quaranta opere dell’artista campano, poi la prima mostra retrospettiva in Italia dedicata a Jimmie Durham “Humanity is not a completed project” con ben 150 opere alcune delle quali mai esposte Al Madre di Napoli due mostre da non perdere

Picasso e l’antico: una grande mostra al MANN, il Museo Archeologico di Napoli

Fino al 27 agosto al MANN di Napoli si terrà la mostra “Picasso e l’antico” per il cinquantenario della morte di Picasso. Una mostra importante per Napoli perché illustra l’influenza che il MANN e Pompei visitati entrambi da Picasso nel 1917 ebbero sulla sua opera. Picasso e l’antico al MANN

Gli Spagnoli a Napoli. La grande mostra al Museo di Capodimonte

Fino al 25 giugno 2023 a Napoli, nel Museo e Real Bosco di Capodimonte, una interessantissima mostra dal titolo “Gli Spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridionale” organizzata dal Museo di Capodimonte in partenariato con il Museo del Prado di Madrid. Visibile anche, dopo 400 anni, la Madonna del pesce di Raffaello. Gli Spagnoli a Napoli

Al MANN, la mostra “Lucio Dalla. Il sogno di essere napoletano”

Fino al 25 giugno 2023 al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, una bella mostra dal titolo “Lucio Dalla. Il sogno di essere napoletano” in occasione del suo 80° compleanno. viaggio nel mondo di Lucio Dalla

Reggia di Portici: la “Materia. Il legno che non bruciò ad Ercolano”

Alla Reggia di Portici fino al 31 dicembre 2023, la mostra “Materia. Il legno che non bruciò ad Ercolano” una testimonianza straordinaria di vita quotidiana al tempo dei Romani. Esposti mobili armadi, casse, tabernacoli, letti e tavolini in legno sopravvissuti all’eruzione Materia. Il legno che non bruciò

Degas il ritorno a Napoli: la mostra a San Domenico Maggiore a Napoli

Prorogata al 30 maggio 2023 nella grande Sala del Refettorio del Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore a Napoli si terrà la mostra “Degas il ritorno a Napoli” che propone oltre 100 opere del grande impressionista francese Edgar Degas. Degas il ritorno a Napoli

Van Gogh: The Immersive Experience a Napoli nella chiesa di San Potito

Ritorna a Napoli, in una forma totalmente rinnovata, la grande mostra itinerante dal titolo “Van Gogh: the Immersive Experience” sempre nella seicentesca Chiesa di San Potito fino al 30 aprile 2023. Van Gogh: The Immersive Experience

Oltre Caravaggio: mostra a Capodimonte con le grandi opere del 600 napoletano

Grande successo e proroga fino al 31 maggio nel Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli la grande mostra “Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli” per riscoprire i grandi maestri del 600 napoletano. “Oltre Caravaggio”

Il percorso sotterraneo del Lapis Museum: un decumano sommerso nel Centro Storico

Aperto tutti i giorni lo straordinario percorso sotterraneo nel centro storico di Napoli a 40 metri di profondità. Un vero e proprio “decumano sotterraneo” che nasconde tante meraviglie e che sorprenderà i visitatori il Decumano Sommerso

Si può visitare l’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn

E’ aperto tutti i giorni ma è chiuso il lunedì l’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn, l’acquario più antico d’Italia e fu aperto al pubblico nel gennaio del 1874: ad oggi è l’unico esempio italiano di acquario ottocentesco ed anche uno tra i più antichi al mondo, Il grande complesso nella Villa Comunale di Napoli ì L’Acquario di Napoli è il più antico d’Italia

