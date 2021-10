Cosa fare gratis a Napoli e in Campania nel weekend dall’1 al 3 ottobre 2021

© Napoli da Vivere

Eventi, cose da fare gratis e luoghi da visitare sempre gratuitamente in sicurezza nel weekend a Napoli e nelle vicinanze ma anche in altri splendidi luoghi della Campania

Anche in questo periodo particolare a Napoli ci sono sempre tante cose da fare in tutta sicurezza, in particolare nel weekend. Su richiesta dei nostri lettori vi riproponiamo la guida alle cose gratuite da fare nel weekend che va dall’1 al 3 ottobre 2021, con le proposte gratuite più interessanti in particolare nel weekend a Napoli e in Campania. Abbiamo anche aggiunto eventi a pochi euro fino ad un max di 8€. Segnalateci anche voi altre iniziative gratuite a vostra conoscenza e verificate sempre eventuali cambiamenti di orari e date.

Vi consigliamo di chiedere sempre conferma agli organizzatori perché alcuni eventi potrebbero essere rimodulati, negli orari, nello svolgimento e richiedere il Green Pass obbligatorio. Buon fine settimana a tutti.

GLI EVENTI E LE COSE DA FARE GRATIS A NAPOLI

Spinacorona: 15 concerti gratuiti nei luoghi più belli di Napoli

Dal 30 settembre al 3 ottobre 2021 ritorna il festival di Spinacorona che presenta ben 15 concerti gratuiti, nei luoghi più suggestivi del centro storico di Napoli. Spinacorona

Invito a Palazzo 2021 a Napoli con visite gratuite a Palazzo Zevallos Stigliano

Aperto gratuitamente sabato 2 ottobre a Napoli Palazzo Zevallos per Invito a Palazzo l’evento che ci permetterà di conoscere i grandi palazzi storici delle banche italiane Gratis a Palazzo Zevallos

Spettacoli gratuiti per bambini a Capodimonte nei weekend di ottobre

In tutti i weekend di Ottobre 2021 ci saranno spettacoli gratuiti per bambini a Capodimonte per conoscere la vera storia di una famosa fiaba il Gatto con gli stivali Spettacoli gratis a Capodimonte

“L’altro Giappone” rassegna cinematografica gratuita al MANN

Da mercoledì 29 settembre a domenica 3 ottobre 2021 si terrà al MANN di Napoli la rassegna cinematografica gratuita “L’altro Giappone”. Film gratuiti al MANN

Spettacoli teatrali gratuiti al Maschio Angioino

C’è la direzione artistica di Maurizio de Giovanni per la bella rassegna teatrale gratuita al Maschio Angioino Venerdì 1 ottobre – “Attori O Poeti? Il Carrozzone Dei Personaggi Inquieti” Di Iolanda Schioppi spettacoli teatrali gratuiti

Concerto gratuito nel Duomo di Napoli dell’Orchestra del Teatro di San Carlo

Uno straordinario concerto gratuito nel Duomo di Napoli si terrà giovedì 30 settembre 2021 a cura del Teatro San Carlo. Il Maestro José Luis Basso dirigerà l’Orchestra del Teatro di San Carlo Concerto gratuito nel Duomo

Le iniziative in città per il 78° Anniversario delle Quattro Giornate di Napoli

Tante iniziative culturali a Napoli fino al 5 ottobre per ricordare il 78 anniversario delle Quattro Giornate, eventi che si affiancheranno alle celebrazioni solenni Quattro Giornate di Napoli

A Napoli, al Maschio Angioino arriva La Notte dei Filosofi 2021

Si terrà il 30 settembre 2021 a Napoli al Maschio Angioino La Notte dei Filosofi 2021 un evento gratuito, cui si potrà partecipare solo su prenotazione obbligatoria. Notte dei Filosofi 2021

Il Senso del Sacro mostra gratuita nella Cappella Palatina del Maschio Angioino

E’ alla sua quarta edizione la Mostra d’Arte Contemporanea ”Il Senso del Sacro – L’infinito nel frammento” che si terrà fino al 17 ottobre 2021 nell’ambito delle manifestazioni per il Santo Patrono. Il Senso del Sacro

Aperture gratuita dello storico Museo Anatomico dell’Università

Durante la settimana sarà visitabile gratuitamente, con Green Pass, lo straordinario Museo Anatomico dell’Università di Napoli che si trova nel centro storico Museo Anatomico dell’Università

ETHNE, le Danze del mondo all’Edenlandia di Napoli: il Programma delle serate

Fino al 30 settembre 2021 all’Edenlandia, per la rassegna ETHNE. A Edenlandia si entra gratis e le giostre sono a 2 e 3 euro. ETHNE, le Danze

4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 27 settembre al 2 ottobre

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 27 settembre a sabato 2 ottobre 2021, cose da fare gratis o a pochi euro e da non perdere 4 eventi gratuiti a Napoli

Sotto il segno di San Gennaro: 20 artisti per il Santo Patrono di Napoli

20 artisti napoletani che hanno decostruito e reinterpretato il potente culto iconografico di San Gennaro donandogli nuove gradazioni e densità. Una mostra gratuita da non perdere “Sotto il segno di San Gennaro

Nel Duomo di Napoli l’installazione “Dodici volti nel volto” di Christian Leperino

Una mostra di arte contemporanea per la prima volta nello straordinario Duomo di Napoli. Nella Cripta di San Gennaro del Duomo è stata sistemata l’installazione ‘Dodici volti nel volto’ dell’artista Christian Leperino, “Dodici volti nel volto”

2 euro – Aperture serali il venerdì al Museo di Capodimonte a Napoli

Da venerdì 1 ottobre 2021 al Museo e Real Bosco di Capodimonte sarà possibile visitare le mostre in corso e le grandi collezioni al prezzo ridotto di 2 euro dalle ore 19.30 Aperture serali a Capodimonte

2-3 euro – A Edenlandia ingresso gratis e giostre a 2 o 3 euro

Ha riaperto lo storico parco giochi di Edenlandia con ingresso al parco gratuito e tante attrazioni aperte a prezzi veramente popolari che vanno dai 2 ai 3 euro. Orari e prezzi dei singoli giochi

5 euro – Pino Daniele Alive, La mostra nel complesso di Santa Caterina a Formiello a Napoli

Una bella mostra a soli 5 euro fino al 31 dicembre 2021 dal titolo “Pino Daniele Alive, La Mostra”, nello straordinario complesso di Santa Caterina a Formiello, Pino Daniele Alive

5 euro – Riapre al pubblico Città della Scienza a Napoli

Riapre al pubblico dal martedì alla domenica, 2021 Città della Scienza, il grande Scienze Center partenopeo che si trova sul mare di Bagnoli. Città della Scienza

7 euro – Open Air, il Teatro dei Piccoli nel parco dalla Mostra d’Oltremare

Fino al 31 ottobre 2021 si terrà la rassegna “Open Air” al Teatro dei Piccoli, nei fine settimana e i festivi nella Mostra d’Oltremare di Napoli con teatro, concerti e laboratori per bambini e ragazzi Open Air, il Teatro dei Piccoli

Ultimi bagni a Posillipo alla Spiaggia delle Monache: come prenotare l’ingresso

Una bella spiaggia libera vicino a Palazzo Donn’Anna finalmente ripulita e riaperta a numero chiuso su prenotazione. Massimo 350 persone al giorno come prenotare Spiaggia delle Monache

Ultimi bagni alla spiaggia della Gaiola a Napoli: come prenotare l’ingresso

Sabato 5 Giugno 2021 ha riaperto a Napoli la straordinaria Riserva marina e Parco archeologico sommerso della Gaiola. Come prenotare un bagno. Riserva Marina della Gaiola.

EVENTI GRATUITI DA NON PERDERE VICINO NAPOLI E IN CAMPANIA

Ad Aversa la terza edizione della grande Festa del buon Cioccolato artigianale

Si terrà ad Aversa, in provincia di Caserta la prima tappa del grande Tour delle Feste del Cioccolato da Venerdì 1 a domenica 3 ottobre 2021. Festa del Cioccolato artigianale

I Suoni degli Dei: passeggiate e concerti gratuiti sul sentiero degli Dei a Praiano

Fino al 13 ottobre a Praiano sulla costiera amalfitana si terranno degli eventi che uniscono le escursioni sul famoso Sentiero degli Dei con la musica classica. I Suoni degli Dei

Bella, sempre: visite guidate gratuite alla scoperta di Piano di Sorrento

Dal 4 settembre 2021 al 22 gennaio 2022 si terranno dei tour gratuiti alla scoperta del bellissimo territorio di Piano di Sorrento, sulla costiera sorrentina. Bella sempre

Le eccellenze enogastronomiche della Campania a Sorrento

Anche nei giorni 1 e 2 ottobre 2021 Villa Fiorentino a Sorrento le eccellenze enogastronomiche della Campania con degustazioni guidate, esposizione e vendita di prodotti tipici campani, mostre artistiche, proiezioni di film, presentazioni di libri e spettacoli musicali “Incontri di Vini e di Sapori campani”.

Visite guidate, passeggiate ed eventi gratuiti nella splendida zona di Massalubrense

Omaggio alla Bellezza è il programma di eventi estivi gratuiti che si terranno tra il 20 giugno e il 31 ottobre 2021 a Massalubrense per far conoscere i luoghi straordinari della zona come la Baia di Ieranto, Punta Campanella, il sentiero delle Sirenuse e tanto altro. Omaggio alla Bellezza

Le Sagre e Feste in Campania nel weekend dal dall’1 al 3 ottobre 2021

Riprendono in sicurezza le sagre e le feste in Campania in tanti posti splendidi per stare di nuovo assieme in sicurezza e con il buon cibo della nostra terra: Sagre e Feste in Campania

Le Spiagge più belle della Costiera Sorrentina

Le belle spiagge della penisola sorrentina, spiagge stupende che tutti dovrebbero conoscere e amare. Vi parliamo di seguito di quelle che affacciano sul golfo di Napoli e poi vi parleremo anche di quelle che affacciano sul golfo di Salerno. Le Spiagge più belle della Costiera Sorrentina

Bagni della Regina Giovanna: guida alle piscine naturali di Sorrento

I Bagni della Regina Giovanna sono una piscina naturale a Sorrento. Ecco una piccola guida per sapere come arrivare, quando andare, conoscere la loro storia ecc Bagni della Regina Giovanna

Visite al tramonto ed eventi nella Casina Vanvitelliana e agli altri parchi di Bacoli

Questa estate nei weekend si potrà visitare al tramonto la Casina Vanvitelliana del Fusaro e nella zona di Bacoli anche altri parchi dove si terranno vari eventi. Visite alla Casina e ai Parchi di Bacoli

Il paradiso nascosto della spiaggia dello Schiacchetiello di Bacoli

Un posto stupendo e bellissimo dal mare trasparente vicinissimo a Napoli nella zona di Bacoli e di Miseno dove secoli, secondo la mitologia greca, vi approdò Ulisse, incantato dalle bellezze della costa Flegrea. La spiaggia dello Schiacchetiello

