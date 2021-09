Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 1 al 3 ottobre 2021

© Maja Petric

Alcune idee per gustare il buon cibo della nostra terra e passare delle giornate in allegria conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania. Ritornano in tutta sicurezza le sagre e le feste in Campania con Green Pass e altre precauzioni

Riprendono lentamente le sagre e le feste in Campania in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza con Green Pass e rispettando tutte le normative vigenti.

4 eventi nel weekend tra cui uno da non perdere nel salernitano e un altro nel casertano ma vi diamo anche qualche altra segnalazione. Sempre simpatiche occasioni per raggiungere i posti più belli della Campania e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi e prodotti particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

Festa dell’Uva a Oliveto Citra (SA)

Due giorni di festa il 2 e il 3 ottobre 2021 per la 47esima edizione della festa dell’Uva a Oliveto Citra. Si inizia sabato 2 ottobre alle ore 19:00 con l’apertura degli stand gastronomici e con i carri artistici in vetrina a Piazza Europa. Seguirà, alle 20:30, un particolare percorso gastronomico e la serata musicale con gli Amarimai.

Domenica 3 ottobre dalle ore 9:00 ci sarà un raduno di auto e poi di trattori d’epoca e l’apertura ufficiale della festa alle 10:00 con i Bottari e i carri artistici. Seguirà pranzo, giochi per i più piccoli e alle ore 16:30 ci sarà la prima edizione di un evento particolare la Discesa goliardica delle Carrette. Poi ancora festa nel pomeriggio fino alle 20 con le belle musiche e danze tradizionali della “più scanzonata delle band di musica popolare che c’è in circolazione ” i Sibbenga Sunamo, con musiche popolari del sud italia: tarantella cilentana, calabrese, pizzica salentina e tammurriata, e tanto altro. Tutti gli eventi spettacoli si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti. Per informazioni e le prenotazioni rivolgersi alla Pro Loco

Festa del buon Cioccolato artigianale ad Aversa (CE)

Ad Aversa la grande Tour delle Feste del Cioccolato si terrà nella centrale via Roma da Venerdì 1 a domenica 3 ottobre 2021. Tra gli stand l’ottimo Cioccolato Artigianale preparato dai maestri cioccolatieri nel pieno rispetto delle normative vigenti. Una grande Festa del Cioccolato Nazionale organizzata dall’Associazione Nazionale Choco Amore con tanti Maestri Cioccolatieri Associati, che offriranno in degustazione e in vendita il meglio della loro produzione artigianale. Ad Aversa tanto ottimo cioccolato artigianale e poi laboratori didattici per i grandi e Choco Play (impara giocando) per i bimbi con dei simpatici momenti di intrattenimento culturale e ludico-culturale. Alla Festa del Cioccolato by Choco Amore sarà possibile anche prenotare i laboratori didattici e Choco Play Maggiori informazioni Festa del buon Cioccolato artigianale ad Aversa

Vi segnaliamo anche altre feste e sagre che si terranno in Campania nel weekend

2 e 3 ottobre 2021 – Campoli del Monte Taburno (BN) – 26° edizione della Sagra del Fagiolo – Organizzata dalla Pro Loco Monte Taburno, si terrà nel borgo storico campolese. Non mancheranno anche stand per la vendita di prodotti locali , come formaggi, salumi o prodotti da forno e saranno organizzate delle visite guidate alle cantine vinicole presenti nel territorio campolese. Per tutte le informazioni e le prenotazioni tavoli, è possibile rivolgersi al numero: 3286988657. Informazioni Pro Loco Monte Taburno

1-4 ottobre – Folloni di Montella (AV) – Francesco d'Incanto – Una grande festa per conoscere il convento di San Francesco a Folloni, un convento francescano che si trova a Montella, riconosciuto come monumento nazionale. Dall'1 al 4 ottobre il complesso conventuale apre le porte per festeggiare il santo di Assisi attraverso l'evento Francesco d'Incanto con concerti, eventi e stands gastronomici. Maggiori informazioni – Evento ufficiale

