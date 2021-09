Notte dei Filosofi 2021 al Maschio Angioino a Napoli

© Napoli da Vivere

Serata gratuita da non perdere al Maschio Angioino per discutere di filosofia dialogando su grandi problemi ma ascoltando anche musica. Il tema di questa edizione è dedicato alla ripresa alla vita

Si terrà giovedì 30 settembre 2021 a Napoli al Maschio Angioino La Notte dei Filosofi 2021 organizzata dall’Associazione Filosofia Fuori le Mura, un evento gratuito, cui si potrà partecipare solo su prenotazione obbligatoria.

L’evento è ospitato nella rassegna Ritmi di sole, di mare, di viaggio, di sud, che ha presentato quest’estate tanti bellissimi spettacoli teatrali gratuiti al Maschio Angioino a cura Gabbianella Club, con la direzione artistica di Maurizio De Giovanni.

Ed anche quest’anno, come per gli altri anni la Notte dei Filosofi, ci propone in ogni edizione un tema particolare che quest’anno è dedicato alla ripresa alla vita. “Non potremo riprenderci il tempo che è stato, ma possiamo riprenderci dal tempo così come è stato, liberando il desiderio della vita teso nell’arco dell’esistenza”. G. Ferraro

Gli appuntamenti della Notte dei Filosofi 2021

Per questa edizione 2021 al Maschio Angioino di Napoli sono previsti due appuntamenti gratuiti:

30 settembre 2021 – ore 18 – Simona Marino dialoga con Tano D’Amico su ‘Immagine e Verità’.

Simona Marino è una filosofa femminista. Al centro della sua riflessione ci sono le categorie di identità, differenza e relazione, con particolare attenzione alla soggettività femminile e ai temi della differenza sessuale.

è una filosofa femminista. Al centro della sua riflessione ci sono le categorie di identità, differenza e relazione, con particolare attenzione alla soggettività femminile e ai temi della differenza sessuale. Tano D’Amico è giornalista e fotoreporter. Dagli anni Sessanta non ha mai smesso di raccontare le manifestazioni di piazza. Tra i fondatori del giornale Lotta Continua, ha realizzato reportage su carceri, manicomio, conflitti internazionali, femminismi, migranti e rom.

30 settembre 2021 – ore 21 – Giuseppe Ferraro narra ‘Il racconto del soldato Er’ con immagini di Marina Di Roberto musiche dal vivo di Gabriella Grossi (sax baritono) e Giuseppe Arena (basso).

Giuseppe Ferraro è il fondatore della scuola Filosofia fuori le Mura. Impegnato nelle carceri, nelle scuole dei luoghi d’eccezione, indirizza il suo impegno alla prospettiva “una città che si fa scuola”, esercitando la filosofia come educazione ai sentimenti e etica dei legami.

è il fondatore della scuola Filosofia fuori le Mura. Impegnato nelle carceri, nelle scuole dei luoghi d’eccezione, indirizza il suo impegno alla prospettiva “una città che si fa scuola”, esercitando la filosofia come educazione ai sentimenti e etica dei legami. Marina Di Roberto studia Design della Comunicazione presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli. Unisce, in una continua evoluzione, le sue passioni per la Storia dell’Arte, il Graphic Design e l’Illustrazione.

Alla Notte dei Filosofi 2021 l’Ingresso gratuito. I posti sono limitati e valgono le normative in vigore per gli eventi pubblici. Maggiori informazioni e prenotazione obbligatoria a prenotazioni@gabbianellaclub.it

