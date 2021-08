23 spettacoli teatrali gratuiti nel magnifico Maschio Angioino sotto la direzione artistica di Maurizio de Giovanni

© Napoli da Vivere

Una bella rassegna teatrale gratuita fino a ottobre al Maschio Angioino di Napoli con tanti grandi attori tra cui Isabella Ferrari Giuliana De Sio, Alessandro Haber, Alessandro Preziosi Peppe Lanzetta, Gino Rivieccio, Maurizio Casagrande, Gianfranco Gallo e tanti altri

Dal 19 agosto al 1 ottobre 2021 tanti grandi artisti e tanti ottimi spettacoli gratuiti nella bella rassegna teatrale organizzata al Maschio Angioino per Estate a Napoli 2021. Un programma di eventi inserito in “Ritmi di sole, di mare, di viaggio, di Sud” la rassegna voluta dal Comune di Napoli e finanziata dalla Regione Campania che presenta tanti eventi gratuiti per questa estate 2021.

Suggestiva la location del Maschio Angioino per questa bella Rassegna Teatrale gratuita a cura della Gabbianella Club che vede la direzione artistica di Maurizio De Giovanni e che vedrà tante straordinarie serate a Castel Nuovo arricchite dalla presenza di tanti grandi artisti tra cui Isabella Ferrari, Giuliana De Sio, Alessandro Haber, Alessandro Preziosi, Peppe Lanzetta, Gino Rivieccio, Maurizio Casagrande, Gianfranco Gallo e tanti altri.

Ben 23 grandi spettacoli ed eventi in uno dei luoghi più belli della città di Napoli.

Ritmi di sole, di mare, di viaggio, di Sud – programma

Giovedì 19 agosto ORE 20:00 – GIULIANA DE SIO & ALESSANDRO HABER in “Favolosi”

Venerdì 20 agosto ORE 21:00 – L’ABBAZIA DEL MISTERO – Reading da “Il nome della rosa” di Umberto Eco – regia: BRUNELLA CAPUTO

Sabato 21 agosto ORE 21:00 – “SIA NEL GIUSTO SIA NEL TORTO” – Produzione Gabbianella club srl

Giovedì 26 agosto ORE 21:00 – PEPPE LANZETTA E JENNA’ ROMANO in “Scusate il ritorno”

Venerdì 27 agosto ORE 21:00 – GINO RIVIECCIO RECITAL

Sabato 28 agosto ORE 21:00 – MAURIZIO CASAGRANDE in “A tu per tu “

Giovedì 2 settembre ORE 21:00 – GIANFRANCO GALLO in “Stringimi forte”

Venerdì 3 settembre 21:00 – PAOLO CRESTA IN “FEBBRE per il Commissario Ricciardi” Produzione IL POZZO E IL PENDOLO

Sabato 4 settembre 21:00 – “IO SO E HO LE PROVE” di e con Giovanni Meola

Lunedì 6 settembre 21:00 – ALESSANDRO PREZIOSI in “Otello dalla parte di Cassio”

Giovedì 9 settembre 21:00 – MAMMA Di Annibale Ruccello Compagnia teatrale F.I.R.M.T.

Venerdì 10 settembre 21:00 – “MIO FRATELLO” con NICO CILIBERTI Produzione IL POZZO E IL PENDOLO

Sabato 11 settembre 21:00 – “NOVECENTO” di A. Baricco con PAOLO CRESTA Produzione IL POZZO E IL PENDOLO

Domenica 12 settembre 21:00 – ISABELLA FERRARI in “Fedra”

Giovedì 16 settembre 21:00 – “FIMMINE” con ANNA CINZIA VILLANI DI ANNA CINZIA VILLANI E FABIO TOLLEDI

Venerdì 17 settembre 21:00 – “VIA D’AMELIO 19, CRONACA DI UNA MORTE ANNUNCIATA” Produzione ARTETECA

Sabato 18 settembre ORE 20:00 ED ORE 21:00 – “PULCINELLA AL MASCHIO ANGIOINO” Compagnia dei burattini del MAESTRO A. FERRAIOLO

Mercoledì 22 settembre 21:00 – ENZO MOSCATO in “LUPARELLA ovvero Foto di Bordello con Nanà”

Giovedì 23 settembre 21:00 – ROSARIA DE CICCO in “I GIORNI DELL’ABBANDONO” – Produzione IL POZZO E IL PENDOLO

Venerdì 24 settembre 21:00 – “FATHER & SON”, Inseguendo Chet Baker” con ANTONELLO COSSIA

Sabato 25 settembre 21:00 – “CANZONI PER IL COMMISSARIO RICCIARDI” di e con MAURIZIO DE GIOVANNI Produzione IL POZZO E IL PENDOLO

Giovedì 30 settembre 21:00 – “LA NOTTE DEI FILOSOFI” – Sulla ripresa e il ritorno alla vita a cura di Associazione “FILOSOFIA FUORI LE MURA”

Venerdì 1 ottobre 21:00 – “ATTORI O POETI? IL CARROZZONE DEI PERSONAGGI INQUIETI” di IOLANDA SCHIOPPI Produzione Gabbianella club srl

La partecipazione è gratuita tramite prenotazione obbligatoria. I posti sono limitati secondo le disposizioni per l’emergenza in corso e per accedere bisogna rispettare tutte le disposizioni in vigore /Green Pass, mascherina, distanziamento ecc). Per la prenotazione leggere attentamente il regolamento. Inviare un ‘email a prenotazioni@gabbianellaclub.it indicando tutti i dati richiesti e aspettare mail di conferma entro 48 ore. In caso di “Sold out” di uno spettacolo non si riceverà più risposta ma sarà annunciato sui canali ufficiali. Dati richiesti: -Nome dello spettacolo- -Nome, cognome, data di nascita del/i partecipante/i -Numero di telefono del/i partecipante/i

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata