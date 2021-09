Il Lunedì di Napoli da Vivere: 4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 27 settembre al 2 ottobre 2021

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 27 a sabato 2 ottobre 2021, Anche questa settimana cose da fare gratis o a pochi euro e da non perdere a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli durante la settimana da lunedì 27 a sabato 2 ottobre 2021 perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che i quattro eventi che vi segnaliamo per questa settimana sono tutti gratuiti. Vi ricordiamo per alcuni eventi potrebbe essere necessario il green pass per accedere.

Notte dei Filosofi 2021 al Maschio Angioino a Napoli

Si terrà giovedì 30 settembre 2021 a Napoli al Maschio Angioino La Notte dei Filosofi 2021 organizzata dall’Associazione Filosofia Fuori le Mura, un evento gratuito, cui si potrà partecipare solo su prenotazione obbligatoria. Una serata gratuita per discutere di filosofia dialogando su grandi problemi ma ascoltando anche musica. Notte dei Filosofi 2021

A Castel’dell’Ovo il Art Performing Festival un festival gratuito di performance art

A Napoli dal 18 al 28 settembre 2021 a Castel’dell’Ovo la VI edizione di Art Performing Festival un festival di performance art gratuito. A Castel dell’Ovo nelle Carceri basse si terranno un fitto calendario di Performance e poi, Rassegne video art, video performance, short film, video documentari e Opere di Lucio DDT Art in esposizione. Art Performing Festival

ETHNE, le Danze del mondo all’Edenlandia di Napoli: il Programma delle serate

Appuntamenti gratuiti fino al 30 settembre 2021 all’Edenlandia, per la rassegna ETHNE per proporci la scoperta di danze da tutto il mondo dall’Hip hop al flamenco, dal tango alla salsa, dalla danza del ventre alla capoeira senza dimenticare la nostra tarantella. Il 29 settembre DANZA DEL VENTRE – Maria “Shisha”, appassionata e studiosa delle danze popolari ed orientali, restituisce alla danza del ventre l’antica magia propiziatoria e di devozione alla fertilità della natura ed alla magia del corpo femminile. Presente il violinista Edo Notarloberti. Il 30 settembre CAPOEIRA – La Capoeira è praticabile da uomini, donne e bambini, sviluppa lo spirito di gruppo e contribuisce alla formazione del carattere in un ambiente allegro e piacevole. ETHNE, le Danze del mondo

Spettacolo teatrale gratuito al Maschio Angioino

C’è la direzione artistica di Maurizio de Giovanni per la bella rassegna teatrale gratuita fino a ottobre al Maschio Angioino di Napoli con tanti grandi attori. In settimana l’ultimo appuntamento di questa stagione: Venerdì 1 ottobre “ATTORI O POETI? IL CARROZZONE DEI PERSONAGGI INQUIETI” di IOLANDA SCHIOPPI Produzione Gabbianella club srl Maggiori informazioni – spettacoli teatrali gratuiti

