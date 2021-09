Invito a Palazzo 2021 a Napoli con visite gratuite a Palazzo Zevallos Stigliano

Ritorna l’evento Invito a Palazzo che si svolgerà quest’anno sia in presenza il 2 ottobre sia online fino al 9 ottobre permettendoci di scoprire gli straordinari palazzi storici delle Banche Italiane con i tanti capolavori conservati

Il primo sabato di ottobre, ci sarà l’apertura con visite guidate gratuite delle sedi storiche delle banche. Ed anche quest’anno l’evento Invito a Palazzo ci permetterà di conoscere i grandi palazzi storici delle banche italiane e si svolgerà sabato 2 ottobre 2019 dalle ore 10 alle ore 19, salvo diversamente comunicato dalle Banche e dalle Fondazioni aderenti, e anche online fino al 9 ottobre 2021.

Tutti i palazzi storici delle banche in Italia saranno visitabili online dal 2 al 9 ottobre con visite virtuali sul sito ufficiale dell’iniziativa.

A Napoli partecipa con l’apertura e con le visite gratuite in presenza lo straordinario Palazzo Zevallos Stigliano, già sede della Banca Commerciale Italiana, dove, per l’occasione l’ingresso sarà libero e i visitatori saranno accompagnati da guide ma sarà obbligatorio il Green Pass e il rispetto delle altre normative di sicurezza previste.

Invito a Palazzo 2021 a Napoli: gratis Palazzo Zevallos Stigliano

A Napoli sabato 2 ottobre 2021 sarà visitabile in presenza il palazzo delle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo in via Toledo, 185, il bellissimo Palazzo Zevallos Stigliano e ci saranno visite guidate a ciclo continuo. Per accedere agli spazi museali sono necessari il Green Pass, la misurazione della temperatura all’ingresso e l’uso della mascherina durante l’intera permanenza.

Si potrà ammirare l’ultimo quadro del Caravaggio il Martirio di Sant’Orsola ma anche tanti capolavori. Palazzo Zevallos, infatti, è un vero museo e contiene di più di 120 altre opere che meritano la visita.

Il palazzo sarà aperto dalle ore 10 alle ore 20 (ultimo ingresso alle 19:30) con visite guidate che si terranno ogni 30 minuti lungo tutto il corso della giornata, a partire dalle 10:30 fino alle 19:00, prenotandosi al numero verde 800.454229.

E per questa ventesima edizione le grandi sedi storiche e istituzionali potranno essere visitate online fino al 9 ottobre con speciali contributi digitali che saranno presenti sul sito della manifestazione (www.palazzi.abi.it) e su Muvir.eu (www.muvir.eu), il museo digitale delle banche in Italia.

