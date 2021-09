Festa del Cioccolato Artigianale 2021 ad Aversa (CE)

© Salah Ait Mokhtar

Una manifestazione dedicata esclusivamente al buon cioccolato artigianale dei tanti dei Maestri Cioccolatieri Associati, che “invaderanno” per la terza volta via Roma ad Aversa

Si terrà ad Aversa, in provincia di Caserta ma vicino Napoli, la prima tappa del grande Tour delle Feste del Cioccolato Nazionali che si terrà nella centrale via Roma di Aversa nel lungo fine settimana che va da Venerdì 1 a domenica 3 ottobre 2021.

Si potrà di nuovo gustare l’ottimo Cioccolato Artigianale preparato dai maestri cioccolatieri nel pieno rispetto delle normative vigenti.

La III Edizione della Festa del Cioccolato ad Aversa

E sarà proprio da Aversa che ripartiranno le grandi Feste del Cioccolato Nazionali per il tour 2021/2022 organizzate dall’Associazione Nazionale “Choco Amore” che proporrà questa bella manifestazione tutta dedicata solo al cioccolato. Ciò è possibile grazie ai tanti dei Maestri Cioccolatieri Associati, che “invaderanno” per la terza volta via Roma ad Aversa, offrendo in degustazione e in vendita il meglio della loro produzione artigianale.

E per tre giorni, la bella cittadina di Aversa, gastronomicamente famosa per la produzione della mozzarella di bufala, del vino Asprinio e del dolce di pasta lievitata chiamato polacca, diventerà capoluogo del Cioccolato Artigianale Italiano.

Tanto ottimo cioccolato artigianale ma anche laboratori didattici per i grandi e piccoli

Alla 3° Festa del Cioccolato ad Aversa tanto ottimo cioccolato artigianale e poi laboratori didattici per i grandi e Choco Play (impara giocando) per i bimbi con dei simpatici momenti di intrattenimento culturale e ludico-culturale.

Il cioccolato artigianale che sarà proposto alla Festa del Cioccolato sarà genuino e senza additivi e conservanti. L’iniziativa è a cura degli artigiani cioccolatieri riuniti in “Choco Amore” Associazione Nazionale Cioccolatieri.

Festa del Cioccolato Artigianale: maggiori informazioni

Quando: Venerdì 1 a domenica 3 ottobre 2021

Dove: Via Roma, Aversa (NA)

Maggiori informazioni: Pagina Facebook

