L’Amica Geniale 4 su RAI 1, il finale di stagione: anticipazioni dell’ultima puntata del 9 dicembre

Cosa succede nella quinta ed ultima con gli episodi 9, la sparizione e 10 Restituzione. Gli ultimi due episodi della quarta serie dell’Amica Geniale con un epilogo drammatico di questa stagione

Lunedì 9 dicembre 2024, in prima serata su Rai 1, ci sarà la quinta ed ultima puntata della bella serie Tv “L’amica geniale 4: Storia della bambina perduta”, che è la quarta e ultima stagione della fortunata serie televisiva tratta dai libri di Elena Ferrante, ed ambientata, quasi tutta, a Napoli. Un finale drammatico.

La serie è stata trasmessa in prima visione su Rai 1 per cinque serate, da lunedì 11 novembre fino a lunedì 9 dicembre 2024 e, in ogni puntata ci sono stati due episodi. L’amica geniale 4 stavolta vede la regia di Laura Bispuri che ha diretto i 10 episodi conclusivi della fiction: le prime due stagioni della serie (2018-2020) sono state dirette invece da Saverio Costanzo mentre la terza serie (2022) è stata diretta da Daniele Luchetti.

Storia della bambina perduta è tratta dal 4° volume dei libri della Ferrante

Storia della bambina perduta è tratto dal quarto volume del famoso romanzo di Elena Ferrante L’amica geniale e la serie TV che viene ora trasmessa su Rai è stata presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma.

La serie conclude le vicende di Elena e Lila, le amiche protagoniste della saga letteraria e poi televisiva dell’Amica Geniale e che è stata girata, in gran parte a Napoli e in Campania. Per questa quarta serie ad interpretare le due protagoniste ci saranno Alba Rohrwacher (Lenù) e Irene Maiorino (Lila) e poi tanti altri personaggi oramai amati come Nino Sarratore che nella 4 serie è Fabrizio Gifuni e non più il giovane napoletano Francesco Serpico, e poi Immacolata, la madre di Elena, che è Anna Rita Vitolo, Pietro Airota interpretato da Pier Giorgio Bellocchio e tanti altri bravi artisti.

L’amica geniale 4: cosa succede nella 5 ed ultima puntata con gli episodi 9, la sparizione e 10 Restituzione

Nella quinta ed ultima puntata c’è un evento drammatico ed improvviso: Tina la figlia di Lila, sparisce questo drammaticissimo evento crea un trauma in Lila ma anche su Elena e sulle figlie che oramai vivevano assieme a Tina. E poi tanti altri sconvolgimenti che portano Elena, nel tempo, ad andarsene da Napoli.

Nell’episodio 9, La sparizione, Nino Sarratore che è diventato un politico anche abbastanza conosciuto, si presenta a casa di Elena. Qui troverà le figlie di Elena, Dede ed Elsa, e sua figlia Imma, ma anche Tina la figlia di Lila e Enzo. E questa sarà l’ultima volta che si vedrà la bambina perché poco dopo, in strada, mentre Lila e Nino stanno parlando la piccola sparisce improvvisamente. Nei grandi momenti di panico che seguono l’evento si inizia anche a sospettare dei Solara ma questi si mettono a disposizione e partecipano, anche con la loro influenza, alle ricerche che però non danno risultati. Lila non regge alla situazione e, quando capisce che le ricerche non danno risultati inizia ad andare in depressione. Non è più presente, si chiude in casa, si distacca dalla realtà e assume atteggiamenti duri verso Enzo, Gennarino l’altro figlio, ma anche nei confronti di Elena. La fine dell’episodio vede un altro fatto inquietante: l’uccisione dei fratelli Solara. Elena pensa che siano stati uccisi da Pasquale, tornato in Italia dopo anni assieme a Nadia ma di questo non c’è nessun riscontro. I due, che in realtà erano entrati negli anni in un gruppo politico armato, verranno comunque arrestati dopo un po.

Nel 10 e ultimo episodio della 4 stagione, Restituzione Lila è sempre più depressa. Interpreta la morte dei Solara come una vendetta di Tina immaginando che è tornata per vendicarsi e lo dice chiaramente a Elena. A quest’ultima le cose vanno bene professionalmente ma a casa nascono problemi. Dede, la figlia grande, è innamorata di Gennaro, il figlio di Lila già tossico ma che sembra uscito dalla dipendenza. Gennaro però se ne va di casa e lo fa con Elsa, l’altra figlia di Elena. Questa è disperata e parte verso Bologna alla ricerca dei due ragazzi con Enzo. Durante il viaggio quest’ultimo si confida e le dice che con Lila è finita da quando Tina e scomparsa e che sta cercando lavoro a Milano. Gennaro ed Elsa vengono ritrovati, ma Dede è arrabbiata e va via in America, dal padre, mentre Nino Sarratore viene arrestato per Tangentopoli e la piccola Imma è disperata. Elena, a questo punto decide di lasciare Napoli e trasferirsi a Torino chiudendo anche i rapporti con tutti. La ritroveremo dopo tanto tempo a telefono con Gennaro che la informa che Lila è sparita e nel finale ad Elena arrivano a casa due vecchie bambole che lei e Lila, da piccole, avevano buttato nello scantinato. Si convince così che le ha mandate Lila in segno di amicizia.

La bella serie televisiva dell’Amica Geniale

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.