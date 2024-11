L’Amica Geniale 4 su RAI 1: le anticipazioni della seconda puntata del 18 novembre

E’ cominciato lunedì 11 novembre 2024, in prima serata su RAI 1, la quarta serie dell’Amica Geniale, Storia della bambina perduta. Cosa succede nella seconda puntata con gli episodi 3 e 4

Lunedì 18 novembre 2024, in prima serata su Rai 1, ci sarà la seconda puntata della bella serie Tv “L’amica geniale 4: Storia della bambina perduta”, che è la quarta e ultima stagione della fortunata serie televisiva tratta dai libri di Elena Ferrante, ed ambientata a Napoli.

La serie sarà trasmessa in prima visione su Rai 1 per cinque serate, da lunedì 11 novembre fino a lunedì 9 dicembre 2024 e, in ogni puntata ci saranno due episodi. L’amica geniale 4 stavolta vede la regia di Laura Bispuri che ha diretto i 10 episodi conclusivi della fiction: le prime due stagioni della serie (2018-2020) sono state dirette invece da Saverio Costanzo mentre la terza serie (2022) è stata diretta da Daniele Luchetti.

Storia della bambina perduta è tratta dal 4° volume dei libri della Ferrante

Storia della bambina perduta è tratto dal quarto volume del famoso romanzo di Elena Ferrante L’amica geniale e la serie TV che viene ora trasmessa su Rai è stata presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma.

La serie conclude le vicende di Elena e Lila, le amiche protagoniste della saga letteraria e poi televisiva dell’Amica Geniale e che è stata girata, in gran parte a Napoli e in Campania. Per questa quarta serie ad interpretare le due protagoniste ci saranno Alba Rohrwacher (Lenù) e Irene Maiorino (Lila) e poi tanti altri personaggi oramai amati come Nino Sarratore che nella 4 serie è Fabrizio Gifuni, Immacolata, la madre di Elena, che è Anna Rita Vitolo, Pietro Airota interpretato da Pier Giorgio Bellocchio e tanti altri bravi artisti.

L’amica geniale 4: cosa succede nella 2^ puntata con gli episodi 3 e 4: I compromessi e Il terremoto

Nel corso della seconda puntata Lila e Elena scopriranno entrambe di essere incinte ma Lila insisterà sempre con Elena di non fidarsi perché non gli piace Nino Sarratore.

Nel terzo episodio si capisce che Lila si è guadagnata la fiducia del rione dove tutti le vogliono bene per la sua generosità. Quando Elena e Nino Sarratore devono andare a New York Elena affida a Lila le due figlie fino al suo ritorno e poi, quando rientra, confida a Lila di essere di incinta di Nino. Lila è turbata perché non si fida di Nino ma le da la stessa notizia perché anche lei aspetta un altro figlio. Nino Sarratore sembra felice di questo figlio e Elena gli da fiducia, anche se l’uomo conduce sempre una doppia vita. Nel quarto episodio Lila ancora non si fida di Nino e insiste con Elena su questo punto ma il suo comportamento turba Elena. Quest’ultima si chiede perché Lila ha questo atteggiamento e vuole sapere di più su Nino ma anche su Alfonso e Michele. Le due amiche decidono di prendersi una giornata senza figli e di andare nel rione dove Lila racconta tutto a Elena: Marcello ha portato la droga nel rione e ci sono altre novità.

La bella serie dell’Amica Geniale

