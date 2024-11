L’Amica Geniale 4 su RAI 1: le anticipazioni della terza puntata del 25 novembre

Cosa succede nella terza puntata con gli episodi 5 La frattura e 6 L’imbroglio

Lunedì 25 novembre 2024, in prima serata su Rai 1, ci sarà la terza puntata della bella serie Tv “L’amica geniale 4: Storia della bambina perduta”, che è la quarta e ultima stagione della fortunata serie televisiva tratta dai libri di Elena Ferrante, ed ambientata, quasi tutta, a Napoli.

La serie sarà trasmessa in prima visione su Rai 1 per cinque serate, da lunedì 11 novembre fino a lunedì 9 dicembre 2024 e, in ogni puntata ci saranno due episodi. L’amica geniale 4 stavolta vede la regia di Laura Bispuri che ha diretto i 10 episodi conclusivi della fiction: le prime due stagioni della serie (2018-2020) sono state dirette invece da Saverio Costanzo mentre la terza serie (2022) è stata diretta da Daniele Luchetti.

Storia della bambina perduta è tratta dal 4° volume dei libri della Ferrante

Storia della bambina perduta è tratto dal quarto volume del famoso romanzo di Elena Ferrante L’amica geniale e la serie TV che viene ora trasmessa su Rai è stata presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma.

La serie conclude le vicende di Elena e Lila, le amiche protagoniste della saga letteraria e poi televisiva dell’Amica Geniale e che è stata girata, in gran parte a Napoli e in Campania. Per questa quarta serie ad interpretare le due protagoniste ci saranno Alba Rohrwacher (Lenù) e Irene Maiorino (Lila) e poi tanti altri personaggi oramai amati come Nino Sarratore che nella 4 serie è Fabrizio Gifuni, Immacolata, la madre di Elena, che è Anna Rita Vitolo, Pietro Airota interpretato da Pier Giorgio Bellocchio e tanti altri bravi artisti.

L’amica geniale 4: cosa succede nella 3° puntata con gli episodi 5 e 6: La frattura e L’imbroglio

Nella terza puntata sia Elena che Lila partoriscono ed hanno tutte e due una femminuccia. Immacolata si sente male a casa di Elena e poi morirà in ospedale. Elena è sconvolta da ciò ed anche della nuova vicinanza tra Lila e Nino e prenderà una decisione clamorosa.

Nel quinto episodio ritroviamo Elena che ha partorito da poco una bella bambina e riceve le visite da amici e parenti. Anche Lila va a casa sua a trovarla assieme a Immacolata ma mentre sono lì Immacolata si sente male. Visto che situazione precipita Lila e Nino Sarratore intervengono e di comune accordo vogliono portarla in ospedale. Elena è frastornata ma ciò la preoccupa è l’accordo tra Lila e Nino: in realtà è molto gelosa di questa situazione e di questa vicinanza.Nel sesto episodio anche Lila partorisce una femmina e la chiama Tina. Immacolata è in ospedale ma si aggrava e muore ed Elena è molto frastornata. I funerali di Immacolata segnano una svolta perché Elena decide di riorganizzare la sua vita e di dedicarsi a se stessa e al nuovo romanzo, anche perché l’editore preme: quando l’incontra Elena gli promette di consegnare il nuovo libro per l’autunno del 1982.

La bella serie televisiva dell’Amica Geniale

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.