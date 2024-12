L’Amica Geniale 4 su RAI 1: le anticipazioni della quarta puntata del 2 dicembre

Cosa succede nella terza puntata della bella serie Tv “L’amica geniale 4: Storia della bambina perduta” con gli episodi 7, il ritorno e 8 l’indagine

Lunedì 2 dicembre 2024, in prima serata su Rai 1, ci sarà la quarta puntata della bella serie Tv “L’amica geniale 4: Storia della bambina perduta”, che è la quarta e ultima stagione della fortunata serie televisiva tratta dai libri di Elena Ferrante, ed ambientata, quasi tutta, a Napoli.

La serie sarà trasmessa in prima visione su Rai 1 per cinque serate, da lunedì 11 novembre fino a lunedì 9 dicembre 2024 e, in ogni puntata ci saranno due episodi. L’amica geniale 4 stavolta vede la regia di Laura Bispuri che ha diretto i 10 episodi conclusivi della fiction: le prime due stagioni della serie (2018-2020) sono state dirette invece da Saverio Costanzo mentre la terza serie (2022) è stata diretta da Daniele Luchetti.

Storia della bambina perduta è tratta dal 4° volume dei libri della Ferrante

Storia della bambina perduta è tratto dal quarto volume del famoso romanzo di Elena Ferrante L’amica geniale e la serie TV che viene ora trasmessa su Rai è stata presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma.

La serie conclude le vicende di Elena e Lila, le amiche protagoniste della saga letteraria, e poi televisiva dell’Amica Geniale, che è stata girata, in gran parte a Napoli e in Campania. Per questa quarta serie ad interpretare le due protagoniste ci saranno Alba Rohrwacher (Lenù) e Irene Maiorino (Lila) e poi tanti altri personaggi oramai famosi come Nino Sarratore, che nella 4 serie è Fabrizio Gifuni e non più il giovane napoletano Francesco Serpico, e poi Immacolata, la madre di Elena, che è Anna Rita Vitolo, Pietro Airota interpretato da Pier Giorgio Bellocchio e tanti altri bravi artisti.

L’amica geniale 4: cosa succede nella 4° puntata con gli episodi 7 e 8: Il ritorno e L’indagine

Nella quarta puntata Elena, che aveva già scoperto Nino Sarratore in casa mentre abusava della cameriera, ha la conferma anche da Antonio che Nino l’ha tradita diverse volte. Elena a questo punto apre gli occhi e decide di vendicarsi di Sarratore e, anche tempo dopo, quando Nino vuole tornare da lei lo lascia perdere perché capisce di non amarlo più.

Nel settimo episodio, Il ritorno, Elena oramai scopre quello che aveva sempre temuto: Nino Sarratore la tradisce, e non solo quando lei lo ha scoperto in casa con la domestica, ma ripetutamente e in varie occasioni. Di ciò le dà conferma Antonio, (il bravo Massimiliano Rossi) dicendole che Nino è sempre lo stesso e ha fatto sempre questo. Elena è sconvolta e per vendicarsi di Nino va a letto con Antonio: Nino nel frattempo sparisce dalla circolazione. Con il passare del tempo si avvicina la data che Elena aveva detto all’editore per la consegna del nuovo libro e, non sapendo come fare, decide di inviare la vecchia versione che era ambientata nel Rione. Sarratore ricompare ma Elena capisce di non provare più niente per lui e lascia la casa di via Petrarca trasferendosi nel Rione. Nell’ottavo episodio, L’indagine, troviamo Elena molto impegnata nella promozione del nuovo libro tra giri, conferenze e presentazioni ovunque. Questo l’allontana di nuovo dalle figlie a cui dedica poco tempo e le ragazze vengono seguite sempre di più da Lila. Elena deve anche affrontare dei problemi legali perché Carmen l’ha querelata per diffamazione e lei capisce che dietro ci sono sono i Solara che vogliono danneggiarla.

La bella serie televisiva dell’Amica Geniale

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.