Cosa fare a Napoli nella settimana dal 2 al 6 maggio 2023

Tanti eventi a Napoli e nelle vicinanze, gratuiti e non, durante la settimana che va da martedì 2 a sabato 6 maggio 2023. Anche durante questa settimana tante cose da fare a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli durante la settimana che va da martedì 2 a sabato 6 maggio 2023, perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che tra gli eventi che vi segnaliamo per questa settimana alcuni sono gratuiti e sono presentati all’inizio.

Eventi gratuiti nella settimana da martedì 2 a sabato 6 maggio 2023

Planta, la grande mostra mercato gratuita nel Real Orto Botanico di Napoli: il Programma

Si terrà da Venerdì 5 a Domenica 7 Maggio 2023 nell’Orto Botanico di Napoli “Planta, il giardino e non solo”, la Mostra Mercato dedicata al florovivaismo di qualità, giunta quest’anno alla sua IX edizione. Anche quest’anno l’ingresso alla Mostra sarà gratuito Planta all’Orto Botanico

“Catch the Moon” Festival Internazionale di cinema d’animazione per bambini e ragazzi

Si terrà a Napoli dal 2 al 6 maggio la seconda edizione di “Catch the Moon” il Festival Internazionale di cinema d’animazione per bambini e ragazzi che quest’anno presenterà in programma ben 53 cortometraggi in concorso. “Catch the Moon”

“È aperto a tutti quanti”: Concerti gratuiti a Napoli a Palazzo Piacentini

Fino al 1 luglio 2023 a Palazzo Piacentini in via Toledo, sede delle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, si terrà la nuova edizione della rassegna musicale primaverile che prevede, interessanti concerti gratuiti il mercoledì e sabato Concerti gratuiti a Palazzo Piacentini

Vedi Napoli e poi Mangia: rassegna gratuita con il buon cibo e la bella musica di Napoli

Dal 7 aprile al 7 maggio 2023 si svolgeranno a Napoli tanti incontri gratuiti dedicati ai buoni piatti della tradizione partenopea tra eventi con racconti, degustazioni, musica e show cooking in diversi luoghi della città come la Domus Ars, l’Hotel Real Orto Botanico, il Monastero delle “33” le terme di Agnano ecc…Eventi il 2 e il 6 maggio Vedi Napoli e poi Mangia

Concerti gratuiti al Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli fino a giugno 2023

Fino al 30 giugno 2023, i concerti gratuiti del Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli, interessanti concerti organizzati dallo storico Conservatorio napoletano, di pomeriggio e durante la settimana prossimi mercoledì 3 maggio – La produzione pianistica di Rossini – pianoforte Simonetta Tancredi – venerdì 5 maggio – La poesia del crepuscolo – pianoforte Paola Volpe violoncello Luca Signorini– Concerti gratuiti al Conservatorio

Aperte nei weekend la chiesa di San Giovanni a Carbonara e di San Domenico Maggiore

Saranno aperte a Napoli in tutti i weekend e nei festivi, fino al 25 giugno 2023, la chiesa di San Giovanni a Carbonara e il complesso di San Domenico Maggiore in occasione della mostra “Gli spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridionale” che si tiene nel Museo di Capodimonte Aperte nei weekend

Concerti gratuiti delle Nuova Orchestra Scarlatti nelle varie sedi della Federico II

Continua con grande successo di pubblico la rassegna de “I Concerti per Federico” della Nuova Orchestra Scarlatti che presenta, anche per il 2023, concerti gratuiti e da non perdere in alcune delle belle sedi della storica Università Federico II Prossimo 11 maggio I Concerti per Federico

Festival del Barocco Napoletano: concerti gratuiti al MANN

Fino a 8 maggio la VI° edizione del Festival del Barocco Napoletano con concerti gratuiti nella Sala del Toro Farnese del Museo Nazionale Prossimo 8 maggio 2023 – Concerto dedicato ai virtuosismi del plettro Festival del Barocco Napoletano

A Napoli concerti gratuiti nella chiesa monumentale di San Giorgio Maggiore

Nella chiesa che racchiude uno straordinario segreto, la monumentale chiesa di San Giorgio Maggiore dal 21 Aprile al 9 Giugno 2023 bella rassegna musicale gratuita a Napoli. In via Duomo quattro concerti in programma, a cura della Società Polifonica della Pietrasanta. Concerti gratuiti a San Giorgio Maggiore

Arte pubblica a Napoli: a San Martino le 4 colorate aragoste giganti di Philip Colbert

Dopo Roma e Venezia una particolarissima mostra di Philip Colbert uno degli artisti più innovatori dello scenario contemporaneo fino al 15 luglio 2023 4 particolarissime opere d’arte saranno liberamente esposte sul piazzale davanti al Museo di San Martino a Napoli. Gli eventi di arte pubblica a Napoli

”Key of Today”: una gigantesca opera dell’artista Milot esposta a Napoli a Piazza Mercato

Una gigantesca opera dal titolo “Key of Today” dell’artista Italo-albanese Milot è stata installata nella grande e storica Piazza Mercato a Napoli. L’opera, una enorme chiave alta 10 e lunga 20 metri ed è “un invito ad aprire tutte le porte per superare pregiudizi e paure”. A Napoli l’opera resterà esposta almeno per 3 mesi e poi andrà in tour tra Roma, Firenze, Madrid e Atene. ”Key of Today”

Visite gratuite allo storico Museo di Anatomia dell’Università di Napoli

Aperture gratuita con prenotazione obbligatoria, dello storico Museo Anatomico dell’Università. Uno straordinario Museo nel centro storico di Napoli aperto dal lunedì al venerdì di mattina su prenotazione. Il mercoledì anche di pomeriggio Una bellissima occasione per conoscere e scoprire uno tra i più antichi e completi musei del genere al mondo, Museo Anatomico

Da vedere – Mi illumino d’Azzurro: monumenti a Napoli illuminati di notte di Azzurro Napoli

Partito un nuovo progetto del Comune di Napoli “Mi illumino d’Azzurro“ che prevede, ogni sera, a partire dalle 18:30 che Castel dell’Ovo e la Fontana del Nettuno a piazza Municipio siano illuminati dall’azzurro Napoli. Vedi Castel dell’Ovo e la Fontana del Nettuno Vedi Piazza Plebiscito in Azzurro

Una mostra gratuita nell’ex Ospedale della Pace

Una bella mostra gratuita dal titolo “Pianeta Pandemia. Storie virali di contagi e rimedi” ci consentirà di visitare lo splendido l’ex Ospedale della Pace Mostra gratuita

Eventi a pagamento in settimana da martedì 2 a sabato 6 maggio 2023

Gli spettacoli teatrali e musicali da non perdere a Napoli

Giorgia in concerto al Teatro San Carlo di Napoli e al Palasele di Eboli

Doppia esibizione di Giorgia in Campania: prima il 2 maggio al Teatro San Carlo di Napoli nell’ambito di un grande tour nei più prestigiosi teatri lirici italiani e poi, a dicembre, nei grandi spazi del Palasele di Eboli sempre con il suo tour “Blu Live”. Giorgia in concerto

“Perfetti Sconosciuti” al Teatro Diana di Napoli

Dal 26 aprile al 5 maggio 2023 al Teatro Diana si terrà lo spettacolo Perfetti Sconosciuti tratto dal bel film del 2016 diretto da Paolo Genovese che ora firma la sua prima regia teatrale portando in scena l’adattamento di Perfetti Sconosciuti. “Perfetti Sconosciuti” al Diana

Stefano De Martino con “Meglio stasera!” al teatro Augusteo di Napoli

Uno spettacolo simpatico e coinvolgente per trascorrere un paio d’ore spensierate e per conoscere meglio Stefano De Martino, che da sabato 29 aprile a domenica 7 maggio 2023 porterà il suo primo spettacolo live, dal titolo “Meglio stasera! Quasi-One Man Show” sulle scene del Teatro Augusteo di Napoli. “Meglio stasera!”

Uno straordinario Festival Pianistico al Teatro di San Carlo di Napoli

Sei eccezionali concerti di alcuni importanti pianisti internazionali al Teatro San Carlo di Napoli dal 21 Aprile al 03 Maggio 2023 al Teatro di San Carlo per uno straordinario Festival Pianistico. Prossimo – 03 maggio 2023 – Arcadi Volodos Festival Pianistico

Bono, il leader degli U2 terrà due serate al Teatro San Carlo di Napoli

Evento straordinario a Napoli: Bono Vox, voce e leader degli U2, sarà al Teatro San Carlo di Napoli il prossimo sabato 13 maggio 2023 con 1 serata speciale e da non perdere. Bono al Teatro San Carlo di Napoli

Le Fiabe di Primavera nel Real Orto Botanico di Napoli

Riprendono dal 18 marzo al 31 maggio 2023 le rappresentazioni teatrali per bambini e adulti nello splendido scenario dell’Orto Botanico di Napoli per la rassegna Fiabe di Primavera proposta da anni Sabato 6 maggio Fiabe di Primavera

Altre cose da fare a Napoli in settimana

Il Comicon continua con il COMIC(ON)OFF con tanti eventi, mostre

Continua la grande festa del COMICON Napoli, la grande festa internazionale del Fumetto fino al 30 giugno 2023 con il COMIC(ON)OFF che presenterà circa 20 eventi, mostre, proiezioni e performance. Gli eventi del COMIC(ON)OFF

Programma del Cineforum Arci Movie con grandi film e incontri con i registi

Grandi film a 5 euro per il ritorno per lo storico Cineforum Arci Movie che si tiene dal 1990 e che anche quest’anno sarà al cinema Pierrot di Ponticelli. Proiezioni il martedì e il mercoledì Cineforum Arci Movie

Le mostre da vedere e i luoghi da non perdere a Napoli

Al Museo Madre di Napoli due mostre da non perdere

Due grandi mostre al Madre il Museo d’arte contemporanea Donnaregina di Napoli. La prima su Ugo Marano, “Le stanze dell’utopia” con oltre quaranta opere dell’artista campano, poi la prima mostra retrospettiva in Italia dedicata a Jimmie Durham “Humanity is not a completed project” con ben 150 opere alcune delle quali mai esposte Al Madre di Napoli due mostre da non perdere

Picasso e l’antico: una grande mostra al MANN, il Museo Archeologico di Napoli

Fino al 27 agosto al MANN di Napoli si terrà la mostra “Picasso e l’antico” per il cinquantenario della morte di Picasso. Una mostra importante per Napoli perché illustra l’influenza che il MANN e Pompei visitati entrambi da Picasso nel 1917 ebbero sulla sua opera. Picasso e l’antico al MANN

A Palazzo Reale di Napoli una mostra su Caravaggio

A Palazzo Reale di Napoli fino al 9 maggio 2023 la mostra “Dialoghi intorno a Caravaggio” con opere di Michelangelo Merisi da Caravaggio e poi dei “Caravaggeschi” tra cui Mattia Preti, Battistello Caracciolo e di altri grandi artisti del ‘600. mostra su Caravaggio

Gli Spagnoli a Napoli. La grande mostra al Museo di Capodimonte

Fino al 25 giugno 2023 a Napoli, nel Museo e Real Bosco di Capodimonte, una interessantissima mostra dal titolo “Gli Spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridionale” organizzata dal Museo di Capodimonte in partenariato con il Museo del Prado di Madrid. Visibile anche, dopo 400 anni, la Madonna del pesce di Raffaello. Gli Spagnoli a Napoli

Al MANN, la mostra “Lucio Dalla. Il sogno di essere napoletano”

Fino al 25 giugno 2023 al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, una bella mostra dal titolo “Lucio Dalla. Il sogno di essere napoletano” in occasione del suo 80° compleanno. viaggio nel mondo di Lucio Dalla

Reggia di Portici: la “Materia. Il legno che non bruciò ad Ercolano”

Alla Reggia di Portici fino al 31 dicembre 2023, la mostra “Materia. Il legno che non bruciò ad Ercolano” una testimonianza straordinaria di vita quotidiana al tempo dei Romani. Esposti mobili armadi, casse, tabernacoli, letti e tavolini in legno sopravvissuti all’eruzione Materia. Il legno che non bruciò

Degas il ritorno a Napoli: la mostra a San Domenico Maggiore a Napoli

Prorogata al 30 maggio 2023 nella grande Sala del Refettorio del Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore a Napoli si terrà la mostra “Degas il ritorno a Napoli” che propone oltre 100 opere del grande impressionista francese Edgar Degas. Degas il ritorno a Napoli

Van Gogh: The Immersive Experience a Napoli nella chiesa di San Potito

Ritorna a Napoli, in una forma totalmente rinnovata, la grande mostra itinerante dal titolo “Van Gogh: the Immersive Experience” sempre nella seicentesca Chiesa di San Potito fino al 30 aprile 2023. Van Gogh: The Immersive Experience

Oltre Caravaggio: mostra a Capodimonte con le grandi opere del 600 napoletano

Grande successo e proroga fino al 31 maggio nel Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli la grande mostra “Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli” per riscoprire i grandi maestri del 600 napoletano. “Oltre Caravaggio”

Il percorso sotterraneo del Lapis Museum: un decumano sommerso nel Centro Storico

Aperto tutti i giorni lo straordinario percorso sotterraneo nel centro storico di Napoli a 40 metri di profondità. Un vero e proprio “decumano sotterraneo” che nasconde tante meraviglie e che sorprenderà i visitatori il Decumano Sommerso

Si può visitare l’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn

E’ aperto tutti i giorni ma è chiuso il lunedì l’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn, l’acquario più antico d’Italia e fu aperto al pubblico nel gennaio del 1874: ad oggi è l’unico esempio italiano di acquario ottocentesco ed anche uno tra i più antichi al mondo, Il grande complesso nella Villa Comunale di Napoli ì L’Acquario di Napoli è il più antico d’Italia

