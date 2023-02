Giorgia in concerto al Teatro San Carlo di Napoli ed al Palasele di Eboli

PH Facebook Giorgia

Doppia esibizione di Giorgia in Campania: prima a maggio al Teatro San Carlo di Napoli nell’ambito di un grande tour nei più prestigiosi teatri lirici italiani e poi, a dicembre, nei grandi spazi del PalaSele di Eboli sempre con il suo tour “Blu Live”

Grande location a Napoli per il ritorno di Giorgia, che si esibirà al Teatro San Carlo di Napoli il 2 maggio 2023 per il suo tour “Blu Live”, il tour tratto dall’album “Blu” che segna il suo ritorno discografico, un album vero, in bilico tra emozione e ragione. In Campania Giorgia tornerà ad esibirsi a distanza di sette mesi esatti anche al PalaSele di Eboli, il 2 dicembre 2023, sempre con “Blu Live”.

Questo nuovo tour, infatti, vedrà esibirsi di nuovo Giorgia in tutta Italia in due momenti differenti: Dal 2 maggio al 12 giugno tra la bellezza dei più prestigiosi teatri lirici italiani e poi dal 7 novembre al 13 dicembre nei grandi spazi dei palasport italiani. E Giorgia aprirà il suo tour “Blu Live” nei più prestigiosi teatri lirici italiani proprio il 2 maggio Napoli nello straordinario Teatro di San Carlo.

Due occasioni differenti per ascoltare dal vivo la grande voce di Giorgia

Un grande e atteso ritorno per Giorgia sui palchi di tutta Italia, per una cantante che è oramai da considerarsi tra le più grandi artiste italiane e una doppia occasione di vederla dal vivo, tra la bellezza del San Carlo o nell’entusiasmo del Palasele. Il nuovo album di Giorgia, “Blu” uscirà 17 febbraio 2023 e a maggio inizierà a NApoli il lungo tour live.

🎟 La prevendita dei biglietti è su ticketone.it

