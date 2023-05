Planta: la grande mostra mercato gratuita nel Real Orto Botanico di Napoli | Programma

Ph Planta

Tre giorni immersi nella natura nel centro di Napoli nello splendido Orto Botanico tra collezioni botaniche esclusive, prodotti per orti e giardini, utensileria, prodotti naturali, arredo da esterni e tanti eventi e concerti a ingresso gratuito

Si terrà da Venerdì 5 a Domenica 7 Maggio 2023 nell’Orto Botanico di Napoli “Planta, il giardino e non solo”, la Mostra Mercato dedicata al florovivaismo di qualità, giunta quest’anno alla sua IX edizione. Anche quest’anno l’ingresso alla Mostra sarà gratuito.

Negli splendidi viali dell’Orto Botanico di Napoli “Planta” ospiterà numerose aziende, provenienti da tutto il territorio nazionale, sempre selezionate e scelte in base al riconosciuto lavoro di ricerca, autoproduzione e attenzione alla sostenibilità ambientale.

Tre giornate a ingresso gratuito immersi nella natura

Anche nella nona edizione di Planta si potranno ammirare per tre giorni collezioni botaniche esclusive, prodotti per la realizzazione di orti e giardini, utensileria, prodotti naturali ed arredo da esterni sempre proposte tra le bellezze botaniche che si trovano tra gli splendidi viali del Real Orto Botanico di Napoli.

Il programma dettagliato degli eventi nei tre giorni

Anche quest’anno a Planta ci sarà un fitto programma di eventi da Venerdì 5 a Domenica 7 Maggio 2023 con i seguenti orari: Venerdì 5 Maggio dalle ore 11,00 alle ore 20,00 – Sabato 6 e Domenica 7 Maggio dalle ore 9,00 alle 20,00

Nei tre giorni previsti incontri e dialoghi con ospiti speciali arricchiranno l’esposizione, ma anche manifestazioni artistiche e musicali e poi un grande spazio con tanti eventi e appuntamenti speciali per i più piccoli con la sezione “Bimbi in Planta”.

Il programma completo della manifestazione consultabile a questo link.

A Planta anche un ricco programma di concerti per tre giorni

Oltre a tutti gli eventi e manifestazioni per grandi e piccoli, che troverete nel dettaglio sul link precedente, a Planta 2023 ci sarà per tre giorni anche una speciale rassegna di concerti, organizzata per questa edizione, che vede la direzione artistica di Marco Palumbo e Natalino Palena che cureranno anche l’organizzazione ed il coordinamento della programmazione musicale. I concerti e gli eventi musicali di Planta 2023 si terranno nel “Castello” dell’Orto Botanico.

Programma di Venerdì 5 MAGGIO

12,00 – Presentazione della rassegna

12,15 – Classe di musica da camera del M° Valeria Lambiase (Conservatorio S. Pietro a Majella di Napoli): Duo Ricigliano – Appollonio, canto e pianoforte. Musiche di Beethoven.

14,00 – PAUSA – Sound check e prove

16,00 – Classe di musica da camera del M° Valeria Lambiase (Conservatorio S. Pietro a Majella di Napoli): Duo D’Errico – Vergolino, canto e pianoforte. Musiche di Bach, Beethoven e Brahms.

17,00 – Classe di musica da camera del M° Salvatore Biancardi (Conservatorio S. Pietro a Majella di Napoli): Duo Clarinetto – Pianoforte: Ugo Cannavale e Gabriele Beneduce. Musiche di F. Poulenc

17,30 – Francesco Russo, Mandolino e Nicola Abate, Pianoforte. Musiche di R. Calace, A. Paliotti, L. Chailly, S. Della Vecchia, G. Napoli

18,30 – Duo Cantone – Palumbo, canto e pianoforte. ConTesti musicali. Musiche di Schubert, Bizet, De Falla.

Programma di Sabato 6 MAGGIO

10,00 – Orto Piano festival – festival pianistico universitario a cura di G. Pagano e V. Rosiello

12,15 – Concerto del Coro “AMA” diretto dal M° Riccardo Motti

14,00 – PAUSA – Sound check e prove

16,00 – Presentazione dell’album del musicista e compositore napoletano Marco Gesualdi: “Ho piantato una albero”. Live showcase introdotto dal giornalista Michelangelo Iossa. Special guest: Simona Boo, Maurizio Capone, Enrico del Gaudio, Guido Russo, Giosi Cincotti, Rossella Rizzaro.

18,00 – Duo Palumbo – Schiavoni, canto e clavicembalo. Ingrato amore. Musiche di Mancini, Vinci, Marcello, Vivaldi.

19,00 – Duo pianistico Gelone – Iannarelli; Gruppo “Musicammore” con “Note d’ammore…dal canto popolare al classico napoletano”. Bruno Pannone, Renato Rossi, Patrizia Palumbo, Maria Staiano, Raffaele Cosenza.

Programma di Domenica 7 MAGGIO

10,00 – Evocazioni canore, coro polifonico “Un sol canto” diretto dal M° Giuseppe Galiano; Annina Galiano e Giuseppe Galiano, canto e pianoforte

12,15 – Gruppo vocale e strumentale “La Coriòla”: Napoli e Spagna nel Cinquecento

14,00 – PAUSA – Sound check e prove

16,00 – Festival Pianistico Hortus musicus: Gianmarco Passante, Antonio D’Alterio, Christian Esposito, Camilla Mancuso, Giuliano Grella, Simone Vitiello. Musiche di J.S.Bach, S. Rachmaninoff, F. Schubert, F. Mendelssohn, R. Schumann, W. A. Mozart. A cura dei Maestri Orazio Maione e Natale Palena.

17,30 – Classe di musica da camera del M° Valeria Lambiase (Conservatorio S. Pietro a Majella di Napoli) – TRIO: Marco Petraglia, flauto – Gaia di Giuseppe, violoncello – Francesco Appollonio, pianoforte. Musiche di F. J. Haydn. Duo Border 1900: Liang Kanlin, flauto – Dario Palomba, chitarra. Musiche di A. Piazzolla.

18,30 – Duo Palumbo – Palena, pianoforte 4 mani. Musiche di F. Schubert.

19,00 – Duo Totaro – Ilardo, canto e pianoforte. ‘Nu sciurillo, ‘na rusella, ‘nu vasillo! Musiche di Mozart, Donizetti, Tosti.

Maggiori informazioni – Planta 2023 Orto Botanico Napoli

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.