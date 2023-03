Bono Vox, il leader degli U2, in due serate al Teatro San Carlo di Napoli

Due serate speciali al Teatro San Carlo di Napoli per l’unica tappa italiana di Bono, il leader degli U2, che presenterà “Surrender. 40 canzoni, una storia” un progetto discografico con 40 canzoni dei più grandi successi della mitica band

Evento straordinario a Napoli: Bono Vox, voce e leader degli U2, sarà al Teatro San Carlo di Napoli il prossimo 12 e 13 maggio 2023 con due serate speciali e da non perdere.

La rockstar irlandese sarà sul palco del San Carlo a Napoli con due serate straordinarie in cui presenterà “Surrender. 40 canzoni, una storia“, un libro in cui ripercorrere la sua vita e la carriera della band attraverso 40 canzoni.

Una serata particolare, un evento tra il reading e lo spettacolo in cui poter ascoltare alcuni dei brani degli U2 in una inedita chiave acustica: per l’occasione Bono Vox sarà sul palco del San Carlo con Gemma Doherty (arpe a voce), Kate Ellis (chitarra acustica e voce) e il polistrumentista e producer Jacknife Lee.

Due serate speciali al Teatro San Carlo con la voce e leader degli U2

Bono Vox sarà al Teatro San Carlo di Napoli in un tour esclusivo che lo vedrà in Italia solo per i due show a San Carlo di Napoli.

La serata sarà tratta dall’album “Songs Of Surrender”, da poco pubblicato, che sta avendo un enorme successo e raccoglie 40 brani degli U2 ri-immaginati e ri-registrati per adattarli ai nostri tempi. La raccolta è stata registrata in studio negli ultimi due anni e presenta una rivisitazione dei brani più famosi nei 40 anni di vita della band, tra cui “Invisibile”, “One”, “With Or Without You”, “Beautiful Day” e “Sunday Bloody Sunday” con nuovi arrangiamenti per ogni brano.

Gli U2 suonarono a Napoli una sola volta, il 9 luglio 1993, nell’ambito di un tour in Italia, lo Zooropa Tour, che prevedeva solo 8 date nella penisola. Allo stadio San Paolo aprirono il favoloso concerto i Velvet Underground e Luciano Ligabue.

