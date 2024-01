Sagre, Feste, Presepi viventi e Mercatini a Napoli e in Campania dal 4 all’8 gennaio 2024

Alcune idee per passare i primi giorni del nuovo anno in allegria tra presepi viventi o gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città

Sagre, Feste e poi i Presepi viventi e i Mercatini natalizi a Napoli e in Campania dal 4 all’8 gennaio 2024, in tanti luoghi splendidi della nostra regione per stare di nuovo insieme ed assaporare i prodotti della nostra terra. Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti. Per questo periodo natalizio vi presenteremo assieme prima le sagre e poi anche i mercatini natalizi.

Sagre, Feste e poi i Presepi viventi e i Mercatini natalizi a Napoli

Il Villaggio della Befana apre a Napoli a Piazza Mercato con 3 giorni di festa

3 giorni da non perdere a Napoli per L’“Epifania a Piazza Mercato – Fiera del Giocattolo e della Calza” che torna in città da martedì 3 a venerdì 5 gennaio 2024, dalle 11.00 a mezzanotte Il Villaggio della Befana a Piazza Mercato

All’Epifania Sanità-tà-tà: ritorna, la Notte Bianca al Quartiere Sanità a Napoli

Sabato 6 gennaio 2024 sui terrà una nuova edizione di Sanità-tà-tà, la Notte Bianca al Quartiere Sanità con tanta musica dal vivo e tanti artisti che si esibiranno gratuitamente nei luoghi più belli della zona. I concerti si terranno dalle 18.30 a mezzanotte, al Borgo Vergini, davanti al Cimitero delle Fontanelle, e in Piazza Sanità. Sanità-tà-tà

All’Edenlandia la pista di pattinaggio più grande del Sud Italia

Ad Edenlandia, il grande e storico parco dei divertimenti di Napoli, con tanti eventi da non perdere. Già aperta una straordinaria pista di pattinaggio sul ghiaccio fino al 12 febbraio 2024 all’interno del PalaEden per la felicità di grandi e piccoli: ed è la pista più grande del Sud Italia a soli 6 euro. pista di pattinaggio

Mostra d’Arte Presepiale a Napoli nel Complesso Monumentale di San Severo al Pendino

Fino al 7 gennaio 2024 si terrà anche quest’anno in via Duomo 286, nel Complesso Monumentale di San Severo al Pendino, a Napoli la 37° edizione della Mostra di Arte Presepiale organizzata dall’Associazione Italiana Amici del Presepe, sede di Napoli. Mostra d’Arte Presepiale a Napoli

Visite gratuite a Napoli al Presepe Favoloso nella Basilica di Santa Maria della Sanità

A Napoli fino al 6 gennaio 2024 visite gratis nella Basilica di Santa Maria della Sanità al bellissimo Presepe Favoloso il presepe dei fratelli Scuotto. Le visite tutti i giorni. Visite gratuite al Presepe Favoloso alla Sanità

Sagre, Feste e poi i Presepi viventi e i Mercatini natalizi vicino Napoli e in Campania

Presepe Vivente a Casarlano, la Betlemme di Sorrento con 300 figuranti

14^ edizione per il bel Presepe vivente di Casarlano frazione di Sorrento (NA), per ben 13 giorni. Prossime rappresentazioni nei giorni 5-6-7-11-13-14-16 gennaio 2024 dalle 18.00 alle 20.00 sempre a ingresso gratuito Presepe Vivente a Sorrento

Presepe Vivente a Mercogliano nell’antico borgo di Capocastello

Quinta edizione con il caratteristico Presepe Vivente a Mercogliano, nel borgo di Capocastello. Un evento molto suggestivo che si terrà anche il 5 e 6 gennaio 2024. Presepe Vivente a Mercogliano

Presepe Vivente nell’Antico Borgo Case Trezza a Cava de’ Tirreni

Continuano, con grande successo, le rappresentazioni del bellissimo Presepe Vivente nell’Antico Borgo Case Trezza, frazione di Cava de’ Tirreni vicino Salerno con 150 personaggi, e che prevede l’accompagnamento dei visitatori con un “cicerone. Le prossime saranno sabato 6, domenica 7 e sabato 13 gennaio 2024. Presepe Vivente a Borgo Case Trezza

Il Presepe Vivente nel borgo medievale di Faicchio, la “Betlemme del Sannio”

Ritorna, anche quest’anno, il Presepe Vivente di Faicchio, “La Betlemme del Sannio“, che si svolge nel borgo medievale del paese: quest’anno a Faicchio la XXV edizione si svolgerà anche il 7 gennaio 2024, Il Presepe Vivente a Faicchio

il Presepe Vivente a Gragnano con 300 figuranti in costume d’epoca

Decima edizione quest’anno per il suggestivo Presepe Vivente nell’antico borgo di Caprile di Gragnano, vicino Napoli che si terrà anche nei giorni 6, 7 e 8 gennaio 2024, dalle 18:00 alle 20:00. Presepe Vivente a Gragnano

Il Presepe vivente del ‘700 napoletano nel borgo di Vaccheria di Caserta

Anche il 6 e 7 gennaio 2024 si terrà il grande Presepe Vivente del ‘700 napoletano nelle vie del borgo della Vaccheria di Caserta e nel bosco adiacente. Presepe vivente

Il Magico Parco di Natale nel Parco del Grassano a San Salvatore Telesino (BN)

Fino al 7 Gennaio 2024 si terrà l’evento Il Magico Parco di Natale che propone tanti mercatini ed eventi a tema natalizio nella splendida cornice del Parco del Grassano che si trova nella zona di San Salvatore Telesino nel beneventano, facilmente raggiungibile da Napoli. Natale nel Parco del Grassano

Natale speciale a Forio d’Ischia con “Forioxmas 2023” con oltre 100 eventi fino all’Epifania

Fino al 7 gennaio 2024 ci sarà un mese pieno di eventi per tutti con tante sorprese da scoprire a Forio d’Ischia per “Forioxmas 2023“ con oltre 100 eventi in programma. “Forioxmas 2023“

Natale 2023 a Sorrento il fitto programma degli eventi

Fino al 7 gennaio anche quest’anno ci sarà un grande programma di eventi natalizi a Sorrento con 50 giorni di appuntamenti per la quindicesima edizione di M’illumino d’Inverno. Cento eventi programmati tra il centro e le frazioni. Natale 2023 a Sorrento

Il Villaggio di Babbo Natale Ad Agropoli

Fino a Domenica 07 Gennaio 2024 ad Agropoli ci sarà il Borgo di Babbo Natale più green e social d’Italia. Un bel Villaggio di Babbo Natale in cui troveremo la casa in legno di Santa Klaus più grande della Penisola, la “clinica” di giocattoli dove riciclare i giochi rotti, Villaggio di Babbo Natale Ad Agropoli

“Christmas Village” al Vulcano Buono: ruota panoramica di 50 m. pista pattinaggio e spettacoli gratuiti

Fino al 6 gennaio un calendario ricco di attrazioni ed eventi al Vulcano Buono di Nola per un Natale veramente speciale. Nella grande Arena Spettacoli,si terrà il “Christmas Dreams” e ci sarà anche una grande Ruota Panoramica alta circa 50 metri, che è una struttura tra le più imponenti d’Europa e tutto intorno ci saranno artisti di strada e musicisti, trampolieri e acrobati. Non mancherà un trenino speciale percorrerà l’intera arena, sul palco canti natalizi, balli e spettacoli a tema e ci sarà anche una pista di pattinaggio, di 400 metri quadrati, sullo stile di quella che compare ogni anno a New York nel Rockefeller Center. Christmas Dreams” al Vulcano Buono

Mercatini di Natale al Castello di Gesualdo, in uno dei borghi più belli d’Italia

A Gesualdo, in Irpinia, nello splendido Castello fino al 7 gennaio 2024ci sarà il villaggio di Babbo Natale e i tradizionali mercatini per l’evento “The Magic of Christmas”. Il borgo di Gesualdo in provincia di Avellino, è stato recentemente riconosciuto, uno dei “I borghi più belli d’Italia” Mercatini di Natale al Castello di Gesualdo

Arienzo Christmas Village con Mercatini natalizi, pista pattinaggio e tanto altro

Ad Arienzo, vicino Caserta, al via la terza edizione di Arienzo Christmas Village con cinque settimane di eventi per tutti, belle luminarie, Mercatini natalizi, pista pattinaggio al coperto, la sfilata dei “Carri di Natale” a tanto altro fino al 7 gennaio 2024. Arienzo Christmas Village

“Christmas at the Castle” al Castello di Rocca d’Evandro

Fino al 6 gennaio 2024 si terrà a Rocca d’Evandro, in provincia di Caserta l’evento “Christmas at the Castle” che permetterà di visitare il Castello di Rocca d’Evandro (CE), uno splendido maniero risalente al X secolo, situato su un colle ai piedi del monte Camino, che viene aperto al pubblico per l’occasione. A Gennaio 2024 aperto il 5 – 6. “Christmas at the Castle”

Natale a Pozzuoli: eventi al Rione Terra, Ruota Panoramica sul lungomare e pista di pattinaggio

Un ricco programma di eventi natalizi è stato organizzato dal Comune di Pozzuoli e dall’Associazione Commercianti. Tanti spettacoli, concerti, arte e artigianato ma anche una bella Ruota Panoramica sul lungomare Pertini, una pista di pattinaggio a piazza a Mare e tante luminarie ed eventi fino al 7 gennaio 2024. Natale a Pozzuoli

Il Parco Reale del Natale con la Casina Vanvitelliana e le luci d’artista

Fino al 6 gennaio il grande Parco Reale del Natale al Fusaro in cui si potrà ammirare anche la meravigliosa Casina Vanvitelliana illuminata con splendide Luci d’Artista. L’annuncio su Facebook dell’infaticabile sindaco Josi, Gerardo della Ragione che definisce il Parco Reale del Natale “una meraviglia assoluta”. Parco Reale del Natale

Ritornano le splendide Luci d’artista nell’antico Borgo di San Lorenzello

Anche fino al 7 gennaio 2024. Si accenderanno le Luci d’Artista, nel magnifico borgo antico di San Lorenzello. Le Luci trasformeranno il piccolo paese beneventano in un grande presepio. Nel piccolo borgo sannita le tante botteghe dei Maestri ceramisti e degli artigiani, i vicoli lastricati e tutti gli angoli del caratteristico borgo ospiteranno così la magia del Natale. Luci d’artista nell’antico Borgo di San Lorenzello

Natale a Bacoli: Luci d’Artista in Villa Comunale e pista sul ghiaccio nel centro storico

Aperte le Luci d’Artista nella Villa Comunale di Bacoli con oltre 10.000 mq di belle luminarie di Natale, che si affacciano sul lago Miseno. Uno spettacolo fantastico che si ripete anche quest’anno con grandi pupazzi che portano una bellissima atmosfera natalizia nella Villa comunale di Bacoli. Tanti bei pupazzi, installazioni e luminarie di Natale che faranno brillare il parco pubblico affacciato sul lago Miseno. Luci d’Artista nella Villa Comunale di Bacoli

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.