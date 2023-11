Christmas at the Castle: Un Natale Incantato nel Castello di Rocca d’Evandro (CE)

Ph Facebook Castello di Rocca d'Evandro

Christmas at the Castle un evento natalizio che permetterà di visitare il Castello di Rocca d’Evandro uno splendido maniero risalente al X secolo, situato su un colle ai piedi del monte Camino, che verrà aperto al pubblico per l’occasione. Previsti tanti eventi tra spettacoli teatrali, musicali, le selezioni di Miss Mondo, eventi per bambini e tanto altro

Dal 18 novembre 2023 al 6 gennaio 2024 si terrà a Rocca d’Evandro, in provincia di Caserta l’evento “Christmas at the Castle” che permetterà di visitare il Castello di Rocca d’Evandro (CE), uno splendido maniero risalente al X secolo, situato su un colle ai piedi del monte Camino, che verrà aperto al pubblico per l’occasione.

E quest’anno, il Castello di Rocca d’Evandro si trasforma in un regno di meraviglie natalizie facendo vivere la magia delle festività nel cuore di un luogo storico. Ci saranno mostre culturali, spettacoli unici e una atmosfera festiva con una sezione dedicata interamente al Natale, inclusa la magica casa di Babbo Natale.

“Christmas at the Castle” è una manifestazione con anche ricco programma di eventi che consentirà anche, dopo tanti anni di poter visitare lo splendido Castello che sarà aperto dal terzo weekend di novembre e fino al 6 gennaio 2024 in particolare nei seguenti giorni

Novembre 2023/ 24 – 25 – 26

Dicembre 2023/ 1 – 2 – 3

Dicembre 2023/ Dall’8 Fino Al 23

Gennaio 2024/ 5 – 6

“Christmas at the Castle” – i principali eventi

Per l’occasione è stato preparato un vasto programma di eventi oltre a quelli musicali: previsti incontri d’autore con personaggi del cinema, del teatro e della televisione, tra cui Salvatore Misticone e poi in particolare altri eventi tra cui:

due speciali eventi il 25 e 26 novembre nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne , e poi il 26 novembre ci saranno le selezioni per Miss Mondo che partiranno proprio da Rocca D’Evandro con le selezioni campane per il prestigioso concorso di bellezza.

, e poi il 26 novembre ci saranno che partiranno proprio da Rocca D’Evandro con le selezioni campane per il prestigioso concorso di bellezza. Il teatro interno al castello ospiterà una rassegna teatrale curata dalla compagnia Il Demiurgo, che vedrà la messa in scena di Charlie Chaplin , in uno spettacolo ambizioso e originale che racconta la storia di uno dei cineasti più straordinari, influenti e completi della storia, e seguiranno le pièce de: la Locandiera di Goldoni, Il Fantasma di Canterville di Oscar Wilde e la Bisbetica Domata di W. Shakespeare.

curata dalla compagnia Il Demiurgo, che vedrà la messa in scena di , in uno spettacolo ambizioso e originale che racconta la storia di uno dei cineasti più straordinari, influenti e completi della storia, e seguiranno le pièce de: Dall’8 dicembre sarà la volta di Fabio Brescia con lo spettacolo Perle Rare

Il 16 dicembre ci sarà il Captivo di Gianfranco Gallo , uno spettacolo di teatro canzone. Con sul palco con Gianfranco Gallo, ci sarà il chitarrista solista jazz Antonio Maiello, ed il polistrumentistaMichele Visconte.

, uno spettacolo di teatro canzone. Con sul palco con Gianfranco Gallo, ci sarà il chitarrista solista jazz Antonio Maiello, ed il polistrumentistaMichele Visconte. Poi il 21 e 22 dicembre andrà in scena “Femmene” per la Regia di Niko Muccicon Nunzia Schiano e Myriam Lattanzio. .

Ma soprattutto Christmas at the Castle, è pensato e dedicato ai bambini e agli “eterni bambini”, con lo spettacolo – tributo a Cristina D’Avena dell’artista Tiziana Cerza in arte TYLY e con elfi, gnomi e folletti i visitatori saranno condotti per sentieri di fiabe e attraverso camini magici all’affascinante Regno di Babbo Natale.

Nel week end 24,26 e 26 novembre i seguenti eventi:

24 novembre 2023

15:00 – Pinocchio

17:00 – Jen VBlossom

18:00 – Le Notti Bianche con Mario Autore

20:30 – David Mazzoni

24 novembre 2023

17:30 – IL PAESE DOVE NON SI MUORE MAI – Favole di Calvino

19:00 – Le Notti Bianche con Mario Autore

20:30 – David Mazzoni

21:30 – Arriva Cristina con Tiziana Cerza in arte TYLY & band

26 novembre 2023

30 – LA BELLA E LA BESTIA

17:00 – JenVBlossom

19:00 – MISS MONDO selezioni Regione Campania Con la partecipazione straordinaria di Pamela Prati

Il programma completo, verrà pubblicato sul sito ufficiale

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.