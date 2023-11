Mercatini di Natale al Castello di Gesualdo, uno dei Borghi più belli d’Italia

Ph Facebook Saperi e Sapori Gesualdo

Il borgo di Gesualdo, che è anche uno dei “I borghi più belli d’Italia”, ospiterà nello splendido Castello Medioevale, un bel villaggio Natalizio con i mercatini di Natale per l’evento “Gesualdo, The Magic of Christmas”

Nello splendido Castello di Gesualdo, in Irpinia dal 24 novembre 2023 e fino al 7 gennaio 2024 ci sarà il villaggio di Babbo Natale e i tradizionali mercatini per l’evento “The Magic of Christmas”

Il borgo di Gesualdo in provincia di Avellino, è stato recentemente riconosciuto, uno dei “I borghi più belli d’Italia” e in questo periodo natalizio lo splendido Castello si vestirà a festa ospitando un bell’evento con i mercatini di Natale che si chiamerà “Gesualdo, The Magic of Christmas”.

A Gesualdo, nel Villaggio di Babbo Natale, troveremo i mercatini natalizi e poi prodotti tipici, decorazioni, animazioni, artisti di strada, addobbi e degustazioni. Ci sarà poi anche un particolare mini villaggio della Lego, creato interamente con i famosi mattoncini.

L’area espositiva del Castello ospiterà una mostra dedicata ai presepi e, durante la rassegna, non mancheranno laboratori didattici, concerti e rappresentazioni teatrali con i musical “A Christmas Carol” e lo “Schiaccianoci e il magico mondo incantato”. L’evento è promosso dal Comune di Gesualdo.

Le date a Gesualdo per The Magic of Christmas

L’appuntamento natalizio The Magic of Christmas si terrà in diverse date dal 24 novembre 2023, fino al 7 gennaio 2024 ed in particolare nei giorni:

24-25-26 Novembre 2023

1-2-3 Dicembre 2023

8-9-10 Dicembre 2023

15-16-17 Dicembre 2023

23-26-27 Dicembre 2023

29-30 Dicembre 2023

6-7 Gennaio 2024

Gli orari di apertura sono dalle ore 10.00 alle ore 22.30 ed è previsto un ingresso con ticket di:

Adulti: 10 euro;

Ragazzi dai 6 ai 14 anni: 5 euro;

Bambini fino a 5 anni: ingresso gratuito;

Disabili: ingresso gratuito;

Accompagnatore Disabile: 5 euro.

Per informazioni e prenotazioni

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.