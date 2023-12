Ritorna il Presepe Vivente a Gragnano con 300 figuranti in costume d’epoca

Decima edizione per questo grande e suggestivo presepe vivente con oltre 300 figuranti in costume d’epoca a Gragnano nel borgo di Caprile. I visitatori si immergeranno nell’atmosfera della Napoli del ‘700, quella rappresentata nel classico presepe, “abitata” da figuranti in abiti d’epoca e potranno passeggiare nei vicoli, nei giardini e nelle case del borgo di Caprile di Gragnano per rivivere un’atmosfera unica

Decima edizione quest’anno per il suggestivo Presepe Vivente nell’antico borgo di Caprile di Gragnano, vicino Napoli che si terrà nei giorni 26,29 e 30 dicembre 2023 e poi 1, 6, 7 e 8 gennaio 2024, dalle 18:00 alle 20:00.

Anche quest’anno troveremo, in questo straordinario Presepe Vivente, ben 300 figuranti in costume d’epoca per una bella rappresentazione che occupa uno spazio di ben 10.000 metri quadrati di stand e scene e che si ripete fin dal 1960.

Il presepe vivente a Gragnano con anche gli ottimi prodotti dell’enogastronomia locale

Il presepe nasce da un’antica tradizione che vede impegnate le comunità delle due parrocchie di San Ciro, a Caprile e di Sant’Agnello ad Aurano che da anni, con tenacia e generosità, ripropongono questo bell’appuntamento che richiama la presenza di migliaia di visitatori da tutta l’area vesuviana, da Napoli e anche da fuori regione.

Il presepe vivente nel borgo di Caprile, a Gragnano fa immergere da subito i visitatori nell’atmosfera della Napoli del ‘700, quella rappresentata nel classico presepe, “abitata” da figuranti in abiti d’epoca. Si potrà passeggiare nei vicoli, nei giardini e nelle case del borgo immergendosi in un mondo che non c’è più, ma che ci ricorda da dove veniamo e chi siamo. Per i visitatori anche assaggi all’interno del presepe e in un’area specifica si potrà gustare la bontà dei prodotti della tradizione enogastronomica locale che si potranno assaggiare gratuitamente lungo il percorso; inoltre parcheggio, servizio navetta e ingresso sono gratuiti .

Il presepe vivente nel borgo di Caprile ha anche quest’anno il patrocinio del Comune di Gragnano e vede la collaborazione di diverse associazioni della zona e la consulenza del C.E.I.C. (Centro Etnografico campano).

Il presepe vivente nel borgo di Caprile si terrà nei giorni indicati dalle 18:00 alle 20:00 e sarà disponibile il servizio navetta gratuito per i visitatori. Al Presepe ci sarà l’ingresso libero e un parcheggio gratuito presso la Scuola Media Roncalli. Le Navette sono da Piazza Marconi.

