Ritornano le splendide Luci d’artista nell’antico Borgo di San Lorenzello

Si riaccendono nel Borgo antico di San Lorenzello le belle luci d’artista che renderanno il caratteristico paesino del beneventano sempre più simile ad un presepe incastonato tra i monti del Matese

Anche quest’anno dal 25 novembre 2023 al 7 gennaio 2024 si accenderanno le Luci d’Artista, nel magnifico borgo antico di San Lorenzello. Le Luci trasformeranno il piccolo paese beneventano in un grande splendido presepio: San Lorenzello si trova alle falde dei monti del Massiccio del Matese ed è in provincia di Benevento.

Nel piccolo borgo sannita le tante botteghe dei Maestri ceramisti e degli artigiani, i vicoli lastricati e tutti gli angoli del caratteristico borgo faranno rivivere la magia del Natale con tante luci, sapori e odori, melodie natalizie con mercatini, addobbi dei residenti e le bellissime ceramiche locali che saranno in esposizione.

Natale al Borgo 2023 a San Lorenzello

Quest’anno l’amministrazione comunale di San Lorenzello varerà il programma di “Natale al Borgo” e si inizia già dal 25 novembre con l’accensione delle belle “Luci d’Artista” che renderanno ancora più suggestivo e caratteristico di sera il bel centro storico.

Uno spettacolo suggestivo e indimenticabile di luci, colori e giochi luminosi trasformerà il borgo sannita con anche gli stand del mercatino natalizio e di antiquariato. Tra qualche giorno verrà reso noto il programma di dettaglio delle varie manifestazioni che si terranno nel periodo natalizio.

Come arrivare a San Lorenzello

A San Lorenzello si può arrivare da Napoli in maniera semplice: dall’Autostrada A1 uscire a Caserta sud, e continuare sulla statale Fondo Valle Isclero con uscita a Telese. Poi proseguire sulla Statale 372 fino all’uscita San Lorenzello – Cerreto Sannita.

