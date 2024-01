Presepe Vivente a Mercogliano nell’antico borgo di Capocastello

Nelle suggestive stradine dell’antico borgo di Capocastello, a Mercogliano Alta prenderanno vita i mestieri tradizionali, con un lungo percorso ricco di colori, sapori e musica

Quinta edizione per l’appuntamento con il caratteristico Presepe Vivente a Mercogliano, nel borgo di Capocastello che viene realizzato anche quest’anno dai ragazzi dell’Oratorio Don Bosco, con Don Vitaliano Della Sala e le suore di Maria Ausiliatrice. Un evento molto suggestivo che, dopo il debutto del 26 dicembre si terrà anche il 5 e 6 gennaio 2024 con la bella Natività e i mestieri tradizionali, lungo le caratteristiche stradine del Borgo tra sapori, musica e fede.

Quest’anno ci sarà anche la presenza di botteghe artigianali locali sulla stradina che precede l’ingresso al Presepe vero e proprio, e poi una rassegna di zampognari che farà tappa a Capocastello il 6 gennaio, con delle performance itineranti lungo le strade del borgo.

Il presepe vivente nelle suggestive stradine dell’antico borgo di Capocastello

Il presepe vivente si terrà lungo i vicoli e le stradine in pietra del centro storico dalle 17:00 alle 21:00, e, anche quest’anno richiamerà l’attenzione su una delle problematiche sociali più dilaganti in Italia e nel mondo, la violenza di genere. Il titolo del presepe di quest’anno è infatti ‘2023: Women, Life, Freedom…ancora’.

Un bell’evento, ad ingresso libero, organizzato anche con la collaborazione di associazioni e cittadini per la promozione del territorio e per ricordare i grandi temi del Natale tra cui l’integrazione, attraverso la presenza, tra i personaggi che animeranno le scenografie, di alcuni minori stranieri non accompagnati.Il 06 Gennaio dalle 17:00 alle 21:00 coppie di zampognari itineranti per le vie del Presepe Vivente:

Informazioni – Presepe Vivente a Mercogliano, nel borgo di Capocastello

