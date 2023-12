Il Presepe Vivente nel borgo medievale di Faicchio, la “Betlemme del Sannio”

A Faicchio nel beneventano, nel bellissimo borgo medioevale, anche quest’anno il Presepe Vivente su più giorni. Un’esperienza unica e indimenticabile, che si svolge in un contesto suggestivo, con il borgo medievale che viene trasformato in un vero e proprio presepe vivente, con bravi attori e figuranti che interpretano i loro ruoli con grande passione e professionalità.

Ritorna, anche quest’anno, il Presepe Vivente di Faicchio, “La Betlemme del Sannio“, che si svolge nel borgo medievale del paese: il presepe di Faicchio è uno degli appuntamenti natalizi più suggestivi in Campania, un’esperienza unica e indimenticabile, che attira ogni volta migliaia di visitatori da tutta Italia e dall’estero.

Quest’anno a Faicchio la XXV edizione si svolgerà dal 24 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024, e sarà, anche stavolta, un’occasione imperdibile per immergersi nell’atmosfera magica del Natale. Ed anche quest’anno il Presepe Vivente di Faicchio si svolgerà all’interno del borgo medievale del paese, che verrà trasformato in un vero e proprio presepe vivente.

Il Presepe Vivente di Faicchio del borgo medievale del paese

Le strette vie del borgo verranno addobbate a festa, e le case e le botteghe verranno trasformate in ambientazioni che raccontano la storia della Natività. Nelle vie del borgo, si potranno incontrare i personaggi della Bibbia, che interpretano la loro parte con grande passione e professionalità.

Ci saranno i pastori, che conducono le loro greggi, i re Magi, che portano i loro doni, e Giuseppe e Maria, che cercano un luogo dove far nascere Gesù. Un Presepe Vivente che ripropone un’esperienza unica e indimenticabile, che permette di vivere il Natale in un modo davvero speciale.

Le date del Presepe Vivente di Faicchio

L’evento si terrà dal 24 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 e l’ingresso è gratuito. Il programma include una serie di eventi emozionanti che ci faranno immergere nell’atmosfera magica del Natale.

Le rappresentazioni ci saranno nei giorni e il programma di dettaglio è di seguito:

24 dicembre 2023

26 dicembre 2023

27 dicembre 2023

28 dicembre 2023

4 Gennaio 2024

6 gennaio 2024

7 gennaio 2024

Tra le varie iniziative il 26 e 27 dicembre e il 4 gennaio, dalle 18:30 alle 22:00, si terrà anche lo spettacolo Evolution Dance: “Le mille e una notte Arabian night”, con ballerini, coreografie suggestive e i costumi sfarzosi, racconteranno le storie più belle di questa celebre raccolta di racconti orientali.

Il programma completo delle iniziative è sulla locandina

