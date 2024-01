Il Villaggio della Befana a Piazza Mercato: 3 giorni di festa di dolci, giocattoli e concerti gratuiti

Ben 3 giorni di festa a Napoli tra bancarelle, dolci e giocattoli e grandi concerti gratuiti. Ritorna, per il secondo anno il villaggio della Befana a Napoli nella storica Piazza Mercato con un concerto finale di Enzo Gragnaniello

3 giorni da non perdere a Napoli per L’Epifania a Piazza Mercato – Fiera del Giocattolo e della Calza che torna in città da martedì 3 a venerdì 5 gennaio 2024, dalle 11.00 a mezzanotte, per la sua seconda edizione.

Una bella festa con tantissime casette in legno e addobbi luminosi su piazza Mercato, orami rinnovata per i lavori del grande progetto Unesco e sulla storica Piazza del Carmine per un vero e grande Villaggio della Befana con vendita di giocattoli, di ottimi dolci per la calza ed anche tanto buon cibo del territorio. Ogni sera ci sarà anche un bel concerto gratuito e la grande festa dell’Epifania a Piazza Mercato, che si concluderà il 5 gennaio con il concerto gratuito di Enzo Gragnaniello.

Una bella festa organizzata dall’associazione culturale Musicant, in collaborazione con Municipalità 2, i centri commerciali naturali Antiche botteghe tessili e Borgo Orefici, la Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli e varie associazioni e realtà del territorio.

Tre giorni di festa tra Piazza Mercato e Piazza del Carmine

Mercoledì 3 gennaio 2024

Ore 17 – inaugurazione del Villaggio della Befana

Fino alla mezzanotte apertura casette e eventi tra Piazza Mercato e Piazza del Carmine.

Ore 20 – Chiesa di Sant’Eligio Maggiore- Concerto del Coro della Città di Napoli – diretto dal M. C. Morelli

Giovedì 4 gennaio 2024

dalle 11.00 sino a mezzanotte apertura casette ed eventi tra Piazza Mercato e Piazza del Carmine.

Ore 20 – Chiesa di Sant’Eligio Maggiore- Concerto di Musica Sacra del Coro Universitario “J. Grima” – diretto dal M. L. Grima

Venerdì 5 gennaio 2024

dalle 11.00 sino a mezzanotte apertura casette ed eventi tra Piazza Mercato e Piazza del Carmine.

Ore 21 – Piazza Mercato – Concerto di Enzo Gragnaniello- e apertura straordinaria del Villaggio

