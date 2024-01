Sanità TàTà: ritorna la Notte Bianca al Rione Sanità a Napoli

All’Epifania ancora tanta musica nel quartiere piazza Sanità, per la nuova edizione di Sanità Ta Ta, la notte bianca al Rione Sanità a Napoli con tanti artisti che si esibiranno gratuitamente nei luoghi più belli della zona

Sabato 6 gennaio 2024 sui terrà una nuova edizione di Sanità-tà-tà, la Notte Bianca al Quartiere Sanità a Napoli, la tradizionale manifestazione che da anni si tiene nell’antico quartiere con tanta musica dal vivo e tanti artisti che si esibiranno gratuitamente nei luoghi più belli della zona. Quest’anno la manifestazione sarà il finale di “Vedi Napoli a Natale e poi torni” l’evento del Comune che ha promosso tanti appuntamenti natalizi anche nei luoghi più particolari della Municipalità 3.

Il 6 gennaio 2024 per Sanità-tà-tà i concerti si terranno dalle 18.30 a mezzanotte, al Borgo Vergini, nell’area antistante il Cimitero delle Fontanelle (che quest’anno verrà riaperto al pubblico) e in Piazza Sanità, nel cuore del quartiere.

Il palco di Piazza Sanità sarà particolarmente dinamico, con tantissimi artisti tutti dal sound diverso

Gnut, Sollo, Ciccio Merolla, Plug, Mv Killa, Cecchy, Dipinto, Marsica, Veronica Simioli, Vesuviano, Stè, Annibale, Kamaak, Bimbi di fumo e Simona Boo, Gaié, Rico Femiano, Luciano Caldore, Mixed by Erry, Monica Sarnelli, Napoleone, Gianni Fiorellino, Rayo, Milena Setola, Giuseppe Madonna, Dario Cuomo, Amed sj set, Gigi Soriani dj set, Sara Penelope Robin e Silvia Uras

La presentazione dei live è affidata agli speaker di Radio Marte, media partner dell’evento. Gianni Simioli parteciperà a questa VI edizione di Sanità-tà-tà nella doppia veste di direttore artistico e presentatore. Con lui, Serena Li Calzi, Davide Scafa, Gigio Rosa, Marta Martinez, Ciro Salatino, Gaetano Gaudiero, Timo Suarez, Elisa D’Avino, Rosanna Iannacone.

Sanità Tà Tà – Sabato 6 gennaio 2024 la notte bianca

Sabato 6 gennaio 2024 – ore 18:30 -Al Borgo Vergini e davanti al Cimitero delle Fontanelle con musica dal vivo

Sabato 6 gennaio 2024 – ore 21.00 Piazza Sanità con palco e tantissimi artisti.

Da tener presente che l’Anm, l’Azienda Napoletana Mobilità, in occasione della VI^ Edizione di Sanità – Tà – Tà di sabato 6 Gennaio, terrà aperto anche di sera l’Ascensore della Sanità fino alle ore 00:30. L’Ascensore Sanità collega il ponte della Sanità in via Santa Teresa degli Scalzi con il quartiere Sanità (Chiesa di S. Vincenzo).

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.