Villaggio di Babbo Natale ad Agropoli: Mercatini, Pattinaggio e Casa di Santa Klaus

Un grande villaggio di Babbo Natale nel Parco comunale di Agropoli con i Mercatini di Natale e con un’area dedicata al food, e poi la pista di pattinaggio sul ghiacci e la Casa in legno di Babbo Natale, una delle più grandi d’Italia

Da Venerdì 01 Dicembre 2023 a Domenica 07 Gennaio 2024 ad Agropoli ci sarà il Borgo di Babbo Natale più green e social d’Italia. Un bel Villaggio di Babbo Natale in cui troveremo la casa in legno di Santa Klaus più grande della Penisola, la “clinica” di giocattoli dove riciclare i giochi rotti, e un “Babbo Natale” più social d’Italia

In questo periodo il Borgo di Agropoli (Salerno) si trasformerà nel villaggio di Babbo Natale e, fino al 7 Gennaio 2024, all’interno del centro storico, si potranno visitare sia i Mercatini di Natale che la Casa di Babbo Natale presso il parco pubblico.

Nella casa si Babbo Natale i bambini e le famiglie potranno scrivere la letterina nell’Ufficio Postale e attraverseranno il “Polo Nord” e la Fabbrica dei Giocattoli per incontrare Babbo Natale nella sua attesissima stanza.

Un evento di Natale che coinvolge il centro storico di Agropoli

Dal 1°Dicembre 2023 al 7 Gennaio 2024, il Parco comunale di Agropoli si trasformerà in un vero e proprio villaggio di Babbo Natale. I visitatori troveranno ampi parcheggi e servizio navette con trenini natalizi.

All’interno del villaggio ci saranno i Mercatini di Natale con un’area dedicata al food, e poi la pista di pattinaggio sul ghiaccio completamente ecologica, un’area giochi per bambini e poi si potrà visitare la Casa in legno di Babbo Natale una delle più grandi d’Italia. Una casa molto bella scelta, lo scorso anno, da Amadeus per la puntata del 25 dicembre dei “Soliti Ignoti”.

Un villaggio GREEN, con le casette in legno alimentate da pannelli fotovoltaici, e ci sarà la “Clinica dei Giocattoli” dove i visitatori potranno consegnare i propri giocattoli danneggiati, per riciclarli, e ricevere un omaggio dall’organizzazione. Non mancheranno le Luci di Natale all’interno del parco, realizzate dagli artisti cartapestai della città di Agropoli,

L’ingresso al borgo è Gratuito . Per accedere, invece, alla Casa di Babbo Natale è obbligatoria la prenotazione on line e costa 5 euro.

La vera casa di Babbo Natale con aperture tutti i giorni dal 1 dicembre al 7 gennaio con aperture in linea ad massima dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 21 (alcuni giorni solo la mattina altri solo il pomeriggio) Maggiori informazioni sul sito ufficiale laveracasadibabbonatale.it

