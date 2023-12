Arienzo Christmas Village: Mercatini natalizi, pista pattinaggio e sfilata dei Carri di Natale

Foto di Humphrey Muleba su Unsplash

Ad Arienzo, vicino Caserta, al via la terza edizione di Arienzo Christmas Village con cinque settimane di eventi per tutti, belle luminarie, Mercatini natalizi, pista pattinaggio al coperto, la sfilata dei “Carri di Natale” a tanto altro

Natale speciale ad Arienzo, in provincia di Caserta dove l’amministrazione comunale, in collaborazione con la Pro Loco, ha organizzato una grande kermesse natalizia che si terrà dal 30 novembre 2023 al 7 gennaio 2024.

L’evento, chiamato “Arienzo Christmas Village” prevede tanti appuntamenti per tutte le fasce di età, oltre alle belle luminarie, ai Mercatini natalizi, alla pista pattinaggio al coperto e alla sfilata dei “Carri di Natale” ed a tanto altro.

Si inizia giovedì 30 novembre alle ore 19 con la “Parata inaugurale” con gli artisti di strada, trampolieri, giocolieri e banda musicale, con partenza da piazza Sant’Andrea, che girerà per le strade del Comune e poi alle ore 20 verranno accese le luminarie natalizie in piazza Crescenzo Guida. Oltre al Luna Park, dal mese di dicembre, in Piazza Lettieri ci saranno i tradizionali mercatini natalizi, la pista di pattinaggio sul ghiaccio coperta e poi, dal 22 dicembre, il “Circo più piccolo d‘Italia”. Dal mese di dicembre in tutti i weekend ci l’animazione a cura della Nando’s Animation World.

Il programma del Natale ad Arienzo: “Arienzo Christmas Village”

Arienzo Christmas Village è alla sua terza edizione e proporrà eventi per cinque settimane,

giovedì 30 novembre – ore 19 – “Parata inaugurale” con trampolieri, giocolieri e banda musicale, con partenza da piazza Sant’Andrea, alle ore 19

giovedì 30 novembre – ore 20 – accensione delle luminarie in piazza Crescenzo Guida.

sabato 2 dicembre ore 20 – spettacolo delle “Fontane danzanti”in piazza Lettieri.

giovedì 7 dicembre – ore 18.30 – incontro aperto con lo scrittore Maurizio De Giovanni nella Chiesa dell’Annunziata.

venerdì 8 dicembre – ore 19 – esibizione di un “Coro Gospel”

venerdì 8 dicembre – prima accensione dell’Albero di Natale in piazza Crescenzo Guida

venerdì 8 dicembre – ore 20 – spettacolo delle luminarie musicali in Corso Europa, con un tunnel luminoso da record.

Lunedì 11 dicembre – ore 18 – l’Associazione Polluce presenta una rappresentazione teatrale dal titolo “Dialoghi in libertà”

Mercoledì 13 dicembre – ore 19 – manifestazione in onore di Santa Lucia, in località Santa Lucia,

Sabato 16 dicembre – ore 16.30 – “Presepe Vivente”, interpretato dagli alunni dell’Istituto Comprensivo ‘Galileo Galilei’, in località Crisci –

Sabato 16 dicembre – In tutto il paese, aperture straordinarie, “La Notte dei Musei e degli Artisti di Strada”.

domenica 17 dicembre – ore 18 – l’Associazione Polluce presenterà due rappresentazioni teatrali dal titolo “Dialoghi in libertà”

domenica 17 dicembre – ore 18 – “Presepe Vivente”, interpretato dagli alunni dell’Istituto Comprensivo ‘Galileo Galilei’, in località Crisci

domenica 17 dicembre – In tutto il paese, aperture straordinarie, “La Notte dei Musei e degli Artisti di Strada”.

Sabato 23 dicembre – ore 20 – spettacolo delle luminarie musicali in Piazza Crescenzo Guida

lunedì 25 dicembre – ore 17 – la scenografica sfilata dei “Carri di Natale in Tour”

Martedì 26 dicembre – ore 18 – “Concerto di Natale” suonato dalla Banda ‘G. Verdi’, diretta dal maestro Carmine Crisci nella Chiesa monumentale di Sant’Agostino

sabato 30 dicembre – ore 20 – “Musica di Natale”, all’interno della Chiesa dell’Annunziata, con la direzione del maestro Luigi Paolillo.

domenica 31 dicembre – dalle ore 19 – piazze cittadine festeggiamenti collettivi di saluto al 2023. Sabato 6 gennaio – ore 18 – “Aspettando la Befana” , manifestazione dell’Epifania riservata ai bambini.

domenica 7 gennaio – ore 18,30 – “Natale in casa Cupiello”, un classico del teatro napoletano rappresentato nella Chiesa dell’Annunziata.

Maggiori informazioni – Comune di Arienzo

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.