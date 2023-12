Il Magico Parco di Natale nel Parco del Grassano con mercatini, spettacoli e luminarie

Ph Facebook Parco del Grassano

Un suggestivo parco a tema natalizio tra le bellezze della natura nel cuore del Parco del Grassano a San Salvatore Telesino nel beneventano, facilmente raggiungibile da Napoli. Tante attrazioni, spettacoli e servizi che porteranno la magia del Natale tra la natura

Fino al 7 Gennaio 2024 si terrà l’evento Il Magico Parco di Natale che propone tanti mercatini ed eventi a tema natalizio nella splendida cornice del Parco del Grassano, una splendida riserva naturale di 120 mila mq che si trova nella zona di San Salvatore Telesino nel beneventano, facilmente raggiungibile da Napoli.

Il Magico Parco di Natale è un parco tematico natalizio con una vasta gamma di attrazioni, spettacoli e servizi che porteranno la magia del Natale nel cuore del Parco del Grassano.

Il Magico Parco di Natale tra la natura del Parco del Grassano

In questo speciale parco a tema natalizio ci sarà una grande un’area espositiva con artigiani locali, delizie culinarie, spettacoli per tutte le età, luminarie incantevoli e molto altro.

Un evento che trasformerà, in questo periodo il Parco naturale del Grassano in un mondo natalizio con mercatini, delizie culinarie, spettacoli, luci scintillanti e attrazioni per tutti, grandi e piccini e non mancheranno le luminarie incantevoli, la Casa di Babbo Natale, la Casa del Grinch e molto altro.

Il Magico Parco di Natale nel Parco del Grassano si terrà nelle seguenti date:

Dicembre 2023: 8/9/10/15/16/17/21/22/23/26/27/28/29/30

Gennaio 2024: 5/6/7

Orari

Sabato, Domenica e 26 Dicembre: dalle 10:30 alle 22

Gli altri giorni: Dalle 16 alle 22

Prezzi

Biglietto Adulti: 8 €

Biglietto Ridotto: 5 € (Bambini Al Di Sotto Di 1,20 M.)

Biglietto Mattina: 5 € (Ultima Entrata Ore 14:30 – Tariffa Unica Adulti E Bambini)

*I Servizi All’interno Avranno Altri Tariffari.

Maggiori informazioni e contatti Mercatini di Natale al Parco del Grassano 0824 97 64 75 – 335 606 2115 – info@parcodelgrassano.it

