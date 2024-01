Aspettando la Befana: tanti eventi gratuiti al Vomero fino al 7 gennaio 2024

Ancora eventi gratuiti per la settimana dell’Epifania anche al Vomero tra la grande isola pedonale di via Luca Giordano – via Scarlatti, la zona di Piazzetta Totò, la chiesa di San Giovanni Battista dei Fiorentini, le Scale di Piazza Fuga e in altri particolari luoghi del grande quartiere residenziale cittadino

Continuano a Napoli gli eventi gratuiti nelle varie Municipalità cittadine per queste feste di Natale 2023 e Capodanno 2024 come Sacro Sud, un festival gratuito con Enzo Avitabile oppure come “Rivelazioni”, i tour gratuiti alla scoperta delle bellezze della città e tanti altri previsti nel ricco programma di manifestazioni programmate dal Comune per queste festività.

Grande successo per gli spettacoli già svolti di fine dicembre come quelli delle marionette giganti o degli illusionisti, o come il Coro Gospel o il concerto dell’Orchestra Scarlatti Young. Da non perdere i prossimi eventi fino al 7 gennaio 2024.

Aspettando la Befana- eventi gratuiti fino al 7 gennaio 2024

2 gennaio 2024 – Coro Gospel – Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli (Rione Alto) – ore 20.00

4 gennaio 2024 – Trampolieri luminosi – Piazzetta Toto – ore 18.00

4 gennaio 2024 – Coro Gospel – Chiesa dell’Addolorata alla Pigna – ore 19.30

4 gennaio 2024 – Spettacolo del burattinaio – Adriano Ferraiolo – Piazza Degli Artisti – Dalle 11.00 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.00

5 gennaio 2024 – Spettacolo delle Bolle di sapone – Via Luca Giordano altezza scuola Vanvitelli – ore 18.00

5 gennaio 2024 – Orchestra Morelli: “That’s amore” – Chiesa Santa Maria della Rotonda – ore 19.30

5 gennaio 2024 – Spettacolo del burattinaio – Adriano Ferraiolo – Piazza Degli Artisti – Dalle 11.00 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.00

6 gennaio 2024 – Spettacolo del burattinaio – Adriano Ferraiolo – Piazza Degli Artisti – Dalle 11.00 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.00

7 gennaio 2024 – Coro gospel – Chiesa San Gennaro al Vomero, Via Bernini – ore 20.00

7 gennaio 2024 – Spettacolo del burattinaio – Adriano Ferraiolo – Piazza Degli Artisti – Dalle 11.00 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.00

