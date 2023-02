Eventi a Napoli da non perdere durante la settimana dal 20 al 25 febbraio 2023: il Lunedì di Napoli da Vivere

Tanti eventi a Napoli e nelle vicinanze, gratuiti e non, durante la settimana che va da lunedì 20 a sabato 25 febbraio 2023. Anche durante questa settimana tante cose da fare a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli e nelle vicinanze durante la settimana da lunedì 20 a sabato 25 febbraio 2023, perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che tra gli eventi che vi segnaliamo per questa settimana alcuni sono gratuiti e sono presentati all’inizio.

Eventi gratuiti nella settimana da lunedì 20 a sabato 25 febbraio 2023

Il Carnevale Epomeo 2023 con quattro giorni tra sfilate, concerti e street food

Lunedì 20 e martedì 21 febbraio 2023 ritorna a Napoli, nel quartiere di Soccavo, la grande festa del Carnevale Epomeo, l’appuntamento organizzato dal Centro Commerciale Naturale Epomeo che quest’anno giunge alla sua quinta edizione. il Carnevale Epomeo 2023

Arriva Sottencoppa, la grande festa di Carnevale a Napoli

Anche il 21 febbraio 2023 a Napoli c’è Sottencoppa, il Carnevale Sonico di Napoli che si svolgerà tra il MANN, il Museo Nazionale e la Galleria Principe di Napoli con eventi gratuiti e con una grande rassegna musicale organizzata dal Comune di Napoli per festeggiare il Carnevale. Non mancherà un grande spazio è riservato ai bambini Sottencoppa, la grande festa di Carnevale

Carnevale Gotico Napoletano a Palazzo Ricca:Tour Teatralizzato e aperitivo

Anche e martedì 21 febbraio 2023, nello splendido Archivio storico del Banco di Napoli a Palazzo Ricca in via dei Tribunali a Napoli dove si terrà un simpaticissimo evento dal titolo “Carnevale Gotico Napoletano a Palazzo Ricca: Tour Teatralizzato tra Misteri e Orrore con Aperitivo” Carnevale Gotico Napoletano

Grande festa di Carnevale ad Edenlandia in tutti i weekend fino al 22 febbraio 2023

Anche per il Carnevale 2023 a Napoli ad Edenlandia, ci saranno tanti eventi e una grande festa il 20 e il 21 febbraio quando Edenlandia sarà aperta tutta la giornata fino a sera. festa di Carnevale ad Edenlandia

Incontri gratuiti all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte

L’Osservatorio Astronomico di Capodimonte ha organizzato tre interessanti incontri per parlare di scienze e di scienziate. Al termine di ogni appuntamento osservazioni al telescopio – Prossimo 24 febbraio – Conversazione scientifica con le astronome. Women & Girls in Astronomy

Al PAN di Napoli la mostra gratuita IABO 20th. Mostra Antologica 2003/2023

Dal 27 gennaio al 9 marzo 2023 al PAN il Palazzo delle Arti di Napoli, in via dei Mille 60, la bella mostra visitabile gratuitamente dal titolo IABO 20th. Mostra Antologica 2003/2023. Street art/Dipinti/Installazioni/Video. IABO 20th. Mostra Antologica

Visite gratuite allo storico Museo di Anatomia dell’Università di Napoli

Aperture gratuita con prenotazione obbligatoria, dello storico Museo Anatomico dell’Università. Uno straordinario Museo nel centro storico di Napoli aperto dal lunedì al venerdì di mattina su prenotazione. Il mercoledì anche di pomeriggio Una bellissima occasione per conoscere e scoprire uno tra i più antichi e completi musei del genere al mondo, Museo Anatomico

Una mostra gratuita nell’ex Ospedale della Pace

Una bella mostra gratuita dal titolo “Pianeta Pandemia. Storie virali di contagi e rimedi” ci consentirà di visitare lo splendido l’ex Ospedale della Pace Pianeta Pandemia

Eventi a pagamento nella settimana da lunedì 20 a sabato 25 febbraio 2023

Gli spettacoli teatrali e musicali da non perdere a Napoli

Ballo a Corte al Palazzo Reale di Napoli: carnevale 2023 a Napoli

Dal 18 al 21 febbraio 2023 si terrà a Napoli una simpatica visita guidata al Palazzo Reale di Napoli che prevede anche degli interventi teatrali itineranti. Una divertentissima pièce teatrale per tutta la famiglia che ritorna anche quest’anno dopo il successo degli anni precedenti sempre nel Palazzo Reale di Napoli. Ballo a Corte al Palazzo Reale

I grandi concerti Jazz arrivano a Napoli con Vomero Suona

Fabrizio Bosso, Enrico Rava e Francesco Bearzatti sono solo tre dei grandi nomi del Jazz Italiano che si esibiranno a Napoli nei prossimi giorni, tra l’11 febbraio e l’11 marzo 2023 per la rassegna Vomero Suona. Prossimo FRANCESCO BEARZATTI TRIO – Sabato 25 Febbraio 2023 Vomero Suona

Al Teatro Mercadante il Don Chisciotte con Alessio Boni

Fino al 26 febbraio 2023 al Teatro Mercadante di Piazza Municipio a Napoli sarà sulle scene il Don Chisciotte con Alessio Boni nell’adattamento di Francesco Niccolini e liberamente ispirato al romanzo di Miguel de Cervantes Saavedra Al Mercadante Don Chisciotte

Les Sylphides e Napoli: “Il Balletto romantico” del Teatro di San Carlo a Napoli al Politeama

Due celebri balletti in una sola serata per “Il Balletto romantico dal 21 febbraio al 28 marzo 2023 tcon gli Étoiles, i Solisti e il Corpo di Ballo del Teatro di San Carlo di Napoli. Il Balletto del San Carlo

Bellini Kids: al Teatro Bellini di Napoli ritornano gli spettacoli e i laboratori per bambini

Dopo il successo dello scorso cartellone ritornano, al Teatro Bellini di Napoli, i simpatici spettacoli e gli eventi per bambini e famiglie in tutti i weekend. Fino a dicembre spettacoli, laboratori, incontri e free exploration per i piccoli prossimo – 25 FEBBRAIO – La Scatola Magica – Laboratorio Bellini Kids: al Teatro Bellini di Napoli

Il Teatro dei Piccoli nella Mostra d’Oltremare: il programma di gennaio e febbraio

Riprendono, per l’anno nuovo, gli spettacoli di teatro, musica, danza del Teatro dei Piccoli di Napoli che si tiene da anni nella Mostra d’Oltremare. Fino a maggio 2023 oltre 40 titoli nelle giornate festive, e altrettanti in replica per le scuole in giorni feriali. 24 – Febbraio – Venerdì – Sapiens Il Teatro dei Piccoli

Altre cose da fare a Napoli in settimana



Carnevale a Napoli al Museo di Pietrarsa

I padiglioni del Museo di Pietrarsa ospiteranno tantissimi eventi in occasione del Carnevale: Martedì 21 febbraio, nel giorno di Carnevale siete invitati a partecipare ad un percorso con visita al Museo e una caccia al tesoro con Ferdinando II di Borbone e la regina Maria Teresa D’Asburgo. Per informazioni e prenotazioni

Ritorna “Astradoc – Viaggio nel Cinema del Reale”: a Napoli i grandi film a cinema a 4 euro

Riparte la rassegna “Astradoc – Viaggio nel Cinema del Reale” per la sua XIII edizione che presenta grandi film presso il cinema Astra di via Mezzocannone a Napoli a solo 4 euro, o a 3,50 per i soci Arci. Astradoc – Viaggio nel Cinema del Reale”

“Marefuori” la fiction girata a Napoli a febbraio in TV: prima su Rai Play e poi su RAI 2

Ritorna “Marefuori”, per la sua terza stagione, “Marefuori” potrà essere vista sin dal 1 febbraio 2023 sulla piattaforma di RaiPlay e poi il 15 febbraio 2023 arriverà in prima serata su Rai2. “Marefuori” la fiction girata a Napoli. “Marefuori”

Le mostre da vedere e i luoghi da non perdere a Napoli

Degas il ritorno a Napoli: la grande mostra a San Domenico Maggiore a Napoli

Nella grande Sala del Refettorio del Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore a Napoli si terrà, dal 14 gennaio al 10 aprile 2023, la grande mostra “Degas il ritorno a Napoli” che propone oltre 100 opere del grande impressionista francese Edgar Degas. Degas il ritorno a Napoli

Van Gogh: The Immersive Experience a Napoli nella chiesa di San Potito

Ritorna a Napoli, in una forma totalmente rinnovata, la grande mostra itinerante dal titolo “Van Gogh: the Immersive Experience” sempre nella seicentesca Chiesa di San Potito dal 2 gennaio al 30 aprile 2023. Van Gogh: The Immersive Experience

Una grande mostra sui Bizantini al MANN, il Museo Archeologico di Napoli

Dopo circa quarant’anni dall’ultima esposizione in Italia, al MANN una mostra che racconta il mondo dell’Impero Bizantino fino al 10 aprile 2023. In esposizione oltre 400 opere “Bizantini luoghi, simboli e comunità di un impero millenario”

Il “cono di luce” la spettacolare opera nella stazione Toledo della Metro

E’ forse una delle opere d’arte contemporanee più ammirate a Napoli, il “Crater de luz” che troviamo nella grande sala monumentale sotterranea della Metro 1 di Napoli nella stazione Toledo, più volte dichiarata tra le migliori Opere al mondo. Il “cono di luce”

Artemisia Gentileschi a Napoli: una grande mostra alle Gallerie d’Italia in via Toledo

Fino al 19 marzo 2023 a Napoli a Palazzo Piacentini, si terrà la mostra “Artemisia Gentileschi a Napoli”, dedicata al lungo soggiorno napoletano della pittrice. l Palazzo Piacentini è la nuova sede delle Gallerie d’Italia nell’ex Banco di Napoli, in via Toledo 177, Artemisia Gentileschi

Oltre Caravaggio: mostra a Capodimonte con le grandi opere del 600 napoletano

Prorogata a marzo nel Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli la grande mostra “Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli” per riscoprire i grandi maestri del 600 napoletano. “Oltre Caravaggio”

Il percorso sotterraneo del Lapis Museum: un decumano sommerso nel Centro Storico

Aperto tutti i giorni lo straordinario percorso sotterraneo nel centro storico di Napoli a 40 metri di profondità. Un vero e proprio “decumano sotterraneo” che nasconde tante meraviglie e che sorprenderà i visitatori il Decumano Sommerso

Continuano a Napoli le visite al Presepe Favoloso alla Sanità

Continuano tutti i giorni, con un piccolo ticket, le visite nella Basilica di Santa Maria della Sanità il Presepe Favoloso dei fratelli Scuotto, con pastori stupendi e scenografie bellissime, che è conservato dal 2021 nel Rione Sanità nella Basilica di Santa Maria della Sanità. Il Presepe è un’opera bellissima, frutto della grande arte dei Maestri Presepiali napoletani, Il Presepe Favoloso a Napoli

Si può visitare l’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn

L’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn è l’acquario più antico d’Italia e fu aperto al pubblico nel gennaio del 1874: ad oggi è l’unico esempio italiano di acquario ottocentesco ed anche uno tra i più antichi al mondo, Il grande complesso nella Villa Comunale di Napoli è aperto tutti i giorni ma è chiuso il lunedì L’Acquario di Napoli è il più antico d’Italia

