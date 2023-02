Carnevale Gotico Napoletano a Palazzo Ricca: Tour Teatralizzato e aperitivo

Ph Facebook Itinerari Alchemici Napoli

Un evento particolare che si terrà per tre giorni diversi, un’esperienza unica tra storia, gotico e inquiete presenze nell’antico palazzo cinquecentesco napoletano di Palazzo Ricca, dove c’è l’Archivio storico del Banco di Napoli che custodisce la grande storia degli antichi banchi napoletani

Tre giorni speciali Sabato 18, Domenica 19 e martedì 21 febbraio 2023, nello splendido Archivio storico del Banco di Napoli a Palazzo Ricca in via dei Tribunali a Napoli dove si terrà un simpaticissimo evento dal titolo “Carnevale Gotico Napoletano a Palazzo Ricca: Tour Teatralizzato tra Misteri e Orrore con Aperitivo”. Un evento particolare, un’esperienza unica tra storia, gotico e inquiete presenze nell’antico palazzo cinquecentesco napoletano di Palazzo Ricca, che custodisce il museo degli antichi banchi napoletani.

I fantasmi del palazzo e dell’archivio del museo nell’arco dei secoli sono stanchi di restare chiusi all’interno di quelle polverose stanze, per superare la noia dei secoli si limitano a spaventare sporadicamente i turisti durante il giorno. Le “presenze” esistono solo come storie ombre e racconti del passato se uscissero si dissolverebbero nella polvere del tempo. Motivo per cui decidono in alcuni momenti dell’anno di organizzare feste come questa in occasione del Carnevale. Per coloro che vorranno potranno venire abbigliati in maschera o portare una semplice mascherina con sé.

A Palazzo Ricca tra la storia dei banchi napoletani e i fantasmi

Ad accogliervi nell’antica corte del palazzo Ricca per le notti del Carnevale sarà una di queste presenze Maria D’Avalos nel suo costume d’epoca. Lei vi narrerà la storia del palazzo e della magica torre con meridiana, l’antica presenza poi vi condurrà lungo le scalinate del museo del Banco di Napoli.

Nel museo sono conservati gli antichi carteggi delle banche dal Seicento al Novecento narrandovi i grandi eventi della storia napoletana, come la peste l’inquisizione, l’eruzione del Vesuvio e lui il “maledetto Caravaggio” la sua storia è legata da un mistero a quello dell’archivio. Poi ci sarà anche l’inquieta presenza della bella ‘Mbriana” che narrerà la storia delle janare napoletane e dell’antica arte della fattucchiera campana.

Come partecipare al Carnevale Gotico Napoletano

Nella corte del palazzo ci sarà l’aperitivo carnevalesco finale in cui le presenze sulle antiche musiche napoletane vi serviranno chiacchere o graffe con cioccolato e analcolico. Prenotazione anche con un messaggio di Whatsapp al 320 687 5887 – Un evento esclusivo a numero chiuso che si terrà nei giorni:

Sabato 18 febbraio ore 18,30

Domenica 19 febbraio ore 18.30

martedì 21 febbraio ore 18.30

martedì 21 febbraio ore 21

Appuntamento all’ingresso del museo Cartastorie in via dei Tribunali

Contributo – Vista teatralizzata con ingresso al museo senza aperitivo 13 euro

Contributo – Vista teatralizzata con ingresso al museo con aperitivo dolce (chiacchere graffe sanguinaccio e aperitivo analcolico 18 euro) l’aperitivo non è obbligatorio

Maggiori informazioni evento ufficiale

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.