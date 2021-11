Una grande statua a grandezza naturale di Maradona nello stadio di Napoli

© Emanuele.dimaio (IG)

La grande statua di Diego Armando Maradona a grandezza naturale è stata portata allo stadio di Napoli, ora intitolato al grande campione scomparso un anno fa. Grande folla di tifosi e cori da stadio sotto all’acqua davanti alla statua. L’inaugurazione ufficiale domenica 28 novembre 2021 prima della partita contro la Lazio

Una grande statua in bronzo realizzata dalle Fonderie Del Giudice di Nola che rappresenta a grandezza naturale Diego Armando Maradona è stata portata fuori allo stadio partenopeo a un anno dalla scomparsa di Maradona e sarà presentata ufficialmente il prossimo 28 novembre 2021 in occasione della partita Napoli – Lazio nello stadio di Napoli intitolato a Diego Armando Maradona.

Maradona è scomparso un anno fa, il 25 novembre del 2020 e l’opera, a grandezza naturale, commissionata da Stefano Ceci, amico e manager di Maradona negli ultimi anni, sarà donata alla città ed alla squadra del Napoli e troverà posto nello stadio Diego Armando Maradona. D’accordo anche il sindaco di Napoli, Manfredi e il presidente del Calcio Napoli, De Laurentiis.

Una festa allo stadio Maradona per l’arrivo della statua

La statua presentata in anteprima ai tifosi in un piovoso 25 novembre ha radunato una grande folla di tifosi che, per tutta la giornata, sono passati all’ex stadio San Paolo per vedere il “loro” Maradona. La bella statua sarà presentata ufficialmente domenica 28 novembre 2021 prima della partita Napoli-Lazio, che si giocherà allo Stadio Maradona a Fuorigrotta. Probabilmente prima della partita la statua farà un giro d’onore sulla pista di atletica e sarà mostrata ai tifosi. Il club sta anche contattando gli ex compagni di Diego nel Napoli per invitarli allo stadio.

Una statua a grandezza naturale di Diego Armando Maradona

La bella statua di Diego è a grandezza naturale e lo rappresenta con la classica maglia numero 10 con in petto lo scudetto e il fregio della Coppa Italia: la mano e il piede sinistro sono proprio quelli di Diego realizzati nel 2018 tramite una scansione in 3 D. Alla base la frase “Anche io sono napoletano”. La statua è stata modellata da Dario Caruso con Mirko Serino e lo studio De Artis Digitale e la fusione in bronzo sarà fatta nelle Fonderie Del Giudice di Nola.

Il Mito di Maradona a Napoli

Ci sarà senza dubbio una grande festa allo stadio Maradona prima della partita del 28 novembre con i tifoni uniti per celebrare il ricordo dei bellissimi sette anni in cui ha indossato la maglia azzurra (dal 1984 al 1991).

A Napoli non manca modo di ricordare Diego Armando Maradona, con mostre, grandi e piccoli murales e tante iniziative organizzate dai tifosi e da chi ha avuto tanta gioia da questo grande campione.

Ed eccovi alcune delle tante iniziative tra murale e dediche:

Alcune delle altre iniziative per ricordare Diego

