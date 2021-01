Dario Sansone dei Foja dedica “La mano de Dios” in napoletano a Maradona: il video

Grandissimo successo per “La mano de Dios”, la canzone di Alejandro Romero inserita in ”Maradona di Kusturica” rielaborata in napoletano da Dario Sansone dei Foja: un brano bello ed emozionante che ha raggiunto in pochi giorni 500.000 visualizzazioni sui social

Grande successo per il brano di Dario Sansone dei Foja che propone in lingua napoletana ”La mano de Dios”, la canzone di Alejandro Romero inserita in ”Maradona di Kusturica”, il documentario del 2008 dedicato dal regista serbo a Diego Armando Maradona.

Il brano è stato ora reinterpretato da Dario Sansone in napoletano ed è molto bello ed emozionante.

Dario Sansone da vero tifoso napoletano ha voluto dedicare a Maradona una bellissima versione in lingua napoletana, che non tradisce i contenuti della versione originale, ma emoziona e racconta con il cuore la storia di Diego.

”La mano de Dios” è stato presentato per la prima volta solo con chitarra e voce durante la trasmissione “Peppy New Year 2021″ di Canale 21 della sera del 1° gennaio ed è stato subito un enorme successo sui social con più di 500.000 visualizzazioni.

Dario Sansone e i Foja sono grandi tifosi del Napoli

E’ doveroso ricordare che Dario Sansone e i Foja sono grandi tifosi del Napoli e ogni volta che inizia un loro concerto ripetono oramai il rito con l’haka napulegno che si conclude con il grido di ”Forza Napoli”. Sul palco poi c’è sempre una sciarpa azzurra o la maglietta con il numero 10 di Maradona.

E chi sa se questa bellissima canzone, che vi invitiamo ad ascoltare di seguito, non possa diventare un inno ufficiale da cantare nello stadio napoletano oramai dedicato a ”Diego Armando Maradona” prima di ogni partita.

