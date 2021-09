Cosa fare gratis a Napoli e in Campania nel weekend dal 3 al 5 settembre 2021

Eventi, cose da fare gratis e luoghi da visitare sempre gratuitamente in sicurezza nel weekend a Napoli e nelle vicinanze ma anche in altri splendidi luoghi della Campania

Anche in questo periodo particolare a Napoli ci sono sempre tante cose da fare in tutta sicurezza, in particolare nel weekend e Napoli da Vivere pubblica, ogni fine settimana , la guida ai migliori eventi del fine settimana a Napoli, oramai un “classico” del fine settimana cittadino. Disponibile anche un’altra guida alle cose da fare nel weekend vicino Napoli e in Campania

Su richiesta dei nostri lettori vi riproponiamo la guida alle cose gratuite da fare nel weekend che va dal 3 al 5 settembre 2021, con le proposte gratuite più interessanti in particolare nel weekend a Napoli e in Campania. Segnalateci anche voi altre iniziative gratuite a vostra conoscenza e verificate sempre eventuali cambiamenti di orari e date.

Vi consigliamo di chiedere sempre conferma agli organizzatori perché alcuni eventi potrebbero essere rimodulati, negli orari e nello svolgimento. Buon fine settimana a tutti.

GLI EVENTI E LE COSE DA FARE GRATIS A NAPOLI

23 spettacoli teatrali gratuiti al Maschio Angioino

C’è la direzione artistica di Maurizio de Giovanni per la bella rassegna teatrale gratuita fino a ottobre al Maschio Angioino di Napoli con tanti grandi attori Giovedì 2 GIANFRANCO GALLO in “Stringimi forte”- Venerdì 3 – PAOLO CRESTA IN “FEBBRE per il Commissario Ricciardi”- Sabato 4 “IO SO E HO LE PROVE” di e con Giovanni Meola – Lunedì 6 – ALESSANDRO PREZIOSI in “Otello dalla parte di Cassio” “spettacoli teatrali gratuiti

Rassegna musicale gratuita nel Parco Archeologico Pausilypon: Suggestioni all’Imbrunire

Da venerdì 30 luglio fino a sabato 11 settembre 2021 ritorna a Napoli la rassegna musicale reading gratuita ‘Pausilypon – Suggestioni all’Imbrunire’ Venerdì 3 – Orchestra da Camera di Napoli – Requiem di Niccolò Jommelli. – Sabato 4 settembre Santa Chiara Orchestra – Le Danze di Dioniso 7 Suggestioni all’Imbrunire

Napoli Expò Art Polis: mostra gratuita al PAN di Napoli sulla creatività made in Naples

50 artisti in mostra con le loro belle opere al PAN il Palazzo delle Arti di Napoli, in un percorso espositivo diviso in cinque settori fino al 6 settembre 2021 Napoli Expò Art Polis

I Mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica a Settembre 2021

Ripartono i mercatini agroalimentari di Campagna Amica nei weekend nelle piazze di Napoli con ottimi prodotti alimentari della Campania a km 0. Date e luoghi di Settembre Mercatini agroalimentari

Concerti gratuiti nel centro storico a Palazzo Ricca nel centro storico

Cinque concerti gratuiti con la grande musica napoletana di Fiorenza Calogero a Lorenzo Hengeller fino a Tommaso Primo a Palazzo Ricca Prossimo 9 settembre – Tommaso Primo concerti gratuiti nel centro storico

Film gratuiti di sera a San Domenico Maggiore a Napoli

Una rassegna gratuita di film nel cortile del Convento di San Domenico Maggiore dal 7 agosto al 15 settembre 2021 con 40 serate con prenotazione obbligatoria Film il 3, 4 re 5 settembre Cinema Unesco sotto le stelle

Prezzo 2 euro – Aperture speciali di sera del MANN di Napoli

Dall’8 luglio al 16 settembre 2021 il giovedì sera il MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, si potrà visitare a soli 2 euro con anche tanti eventi. I giovedì del MANN

Aperta a Posillipo, la Spiaggia delle Monache: come prenotare l’ingresso alla spiaggia libera

Una bella spiaggia libera vicino a Palazzo Donn’Anna finalmente ripulita e riaperta a numero chiuso su prenotazione. Massimo 350 persone al giorno come prenotare Spiaggia delle Monache

Riapre la spiaggia della Gaiola a Napoli: come prenotare un bagno

Sabato 5 Giugno 2021 ha riaperto a Napoli la straordinaria Riserva marina e Parco archeologico sommerso della Gaiola. Come prenotare un bagno. Riserva Marina della Gaiola.

Riapre Edenlandia ingresso gratis e giostre a 2 o 3 euro

Ha riaperto lo storico parco giochi di Edenlandia con ingresso al parco gratuito e tante attrazioni aperte a prezzi veramente popolari che vanno dai 2 ai 3 euro. Orari e prezzi dei singoli giochi

EVENTI GRATUITI DA NON PERDERE VICINO NAPOLI E IN CAMPANIA

Intrecci: giornata speciale al borgo di Vatolla nel Parco Nazionale del Cilento

Si terrà sabato 4 settembre 2021 una giornata speciale a Vatolla nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, con escursioni culturali, musica dal vivo e degustazioni per festeggiare la cipolla di Vatolla. “Intrecci – Al cuore della Terra

“Suoni e racconti del Mediterraneo”: concerti gratuiti ad Agerola

Ultime serate gratuite da non perdere ad Agerola per il festival Sui Sentieri degli Dei con la rassegna Suoni e racconti dal Mediterraneo dall’1 al 6 settembre 2021 concerti gratuiti ad Agerola

Walking Tour gratuiti di sabato pomeriggio alla scoperta delle bellezze di Pozzuoli

Dal 31 luglio al 18 settembre di sabato pomeriggio ci saranno delle visite guidate gratuite alla scoperta delle bellezze millenarie di Pozzuoli. Prossimo 4 settembre Walking Tour Pozzuoli

Le Sagre e Feste in Campania nel weekend dal 1 al 3 settembre 2021

Riprendono in sicurezza le sagre e le feste in Campania in tanti posti splendidi per stare di nuovo assieme in sicurezza e con il buon cibo della nostra terra: Sagre e Feste in Campania

Teatri in Blu: musica e teatro nel borgo di Cetara in costiera amalfitana

Anche eventi gratuiti fino al 3 settembre 2021 per la quinta edizione di Teatri in Blu che si svolgerà a Cetara tra piazza San Francesco e piazzetta Grotta. Teatri in Blu è il festival di teatro e musica che anima la fine dell’estate nello straordinario borgo marinaro di Cetara. Teatri in Blu

Mercati della Terra negli scavi di Ercolano assieme a Slow Food

Ben 7 incontri da giugno fino a dicembre 2021 nel Parco Archeologico di Ercolano con I Mercati della Terra con Slow Food. Prossimo 5 settembre Prodotti agroalimentari a km zero.

Estate al Parco a Salerno con tanti eventi gratuiti al Parco del Mercatello

Tanti eventi gratuiti a Salerno dal 18 agosto al 23 settembre tra musica, teatro, danza, solidarietà e spettacoli per bambini di sera nel grande Parco del Mercatello. Tra i tanti spettacoli quelli con Rosalia Porcaro, Lino D’Angiò, Paolo Caiazzo e tanti altri bravi artisti Estate al Parco

Vanvitelli sotto le stelle: cinema gratuito sotto le stelle al Real Belvedere di San Leucio

Una rassegna gratuita di cinema all’aperto con anche ospiti d’eccezione che si terrà nel Real Belvedere di San Leucio fino al 12 settembre prossimo 4 settembre Vanvitelli sotto le stelle

“Nuovo Cinema Flegreo” i film gratis all’aperto a Bacoli e a Monte di Procida

Anche quest’anno ritorna la rassegna cinematografica itinerante e gratuita “Nuovo Cinema Flegreo” prossimi 2 settembre Film a Monte di Procida

A Positano “Vicoli in Arte” con tanti eventi nei luoghi più belli

Continua anche ad Agosto a Positano Vicoli in Arte la bella rassegna con tanti eventi che si terranno fino a ottobre, tra le strade e frazioni di uno dei luoghi più belli della Campania Vicoli in Arte

Visite guidate, passeggiate ed eventi gratuiti nella splendida zona di Massa Lubrense

Omaggio alla Bellezza è il programma di eventi estivi gratuiti che si terranno tra il 20 giugno e il 31 ottobre 2021 a Massa Lubrense per far conoscere i luoghi straordinari della zona come la Baia di Ieranto, Punta Campanella, il sentiero delle Sirenuse e tanto altro. Omaggio alla Bellezza

Estate 2021 a Minori in Costiera Amalfitana: il programma degli eventi

Un ricco programma di eventi per l’estate a Minori in Costiera Amalfitana tra incontri, eventi ed anche concerti da metà luglio al 5 settembre Estate a Minori

Cilento Music Festival il grande festival musicale diffuso

Il Cilento Music Festival dall’1 agosto al 25 settembre in 13 Comuni del Cilento con eventi a pagamento e eventi ad ingresso libero e che si svolge nei luoghi più belli della zona Cilento Music Festival

Quisilegge, Festival del libro nella Reggia del Quisisana a Castellammare di Stabia

Dal 2 agosto al 15 settembre 2021 la rassegna “Quisilegge – Il festival del libro di Stabia” con ben 12 appuntamenti con autori e scrittori di livello nazionale nel Palazzo Reale di Quisisana Quisilegge

‘Summer Concert’ con tanti concerti gratuiti nella zona di Caserta

Dal 1 agosto al 19 settembre 2021 tanti concerti gratuiti in Terra di lavoro, nei luoghi più belli della provincia di Caserta fino a metà settembre ‘Summer Concert’

Al via la rassegna letteraria “Positano Mare, Sole e Cultura”

Si terrà nella splendida cittadina di Positano dal 23 luglio all’8 ottobre 2021 la rassegna letteraria “Positano Mare, Sole e Cultura” presieduta da Aldo Grasso Positano Mare, Sole e Cultura

Visite al tramonto ed eventi nella Casina Vanvitelliana e agli altri parchi di Bacoli

Questa estate nei weekend si potrà visitare al tramonto la Casina Vanvitelliana del Fusaro e nella zona di Bacoli anche altri parchi dove si terranno vari eventi. Visite alla Casina e ai Parchi di Bacoli

Le Spiagge più belle della Costiera Sorrentina

Le belle spiagge della penisola sorrentina, spiagge stupende che tutti dovrebbero conoscere e amare. Vi parliamo di seguito di quelle che affacciano sul golfo di Napoli e poi vi parleremo anche di quelle che affacciano sul golfo di Salerno. Le Spiagge più belle della Costiera Sorrentina

Il paradiso nascosto della spiaggia dello Schiacchetiello di Bacoli

Un posto stupendo e bellissimo dal mare trasparente vicinissimo a Napoli nella zona di Bacoli e di Miseno dove secoli, secondo la mitologia greca, vi approdò Ulisse, incantato dalle bellezze della costa Flegrea. La spiaggia dello Schiacchetiello

Bagni della Regina Giovanna: ingresso libero alle piscine naturali di Sorrento

I Bagni della Regina Giovanna sono una piscina naturale a Sorrento. Ecco una piccola guida per sapere come arrivare, quando andare, conoscere la loro storia ecc Bagni della Regina Giovanna

