Suoni e racconti del Mediterraneo: concerti gratuiti ad Agerola per il festival Sui Sentieri degli Dei

Termina con una bella rassegna gratuita di musica napoletana il festival Sui Sentieri degli Dei, il festival dell’Alta Costiera Amalfitana che ha ospitato, anche quest’anno, tanti importanti artisti tra i bei luoghi dei Monti Lattari

Ultime serate gratuite da non perdere ad Agerola per il festival Sui Sentieri degli Dei con la rassegna Suoni e racconti dal Mediterraneo, che si terrà a Palazzo Acampora con cinque appuntamenti dall’1 al 6 settembre 2021. Grande festival con grandi appuntamenti Sui Sentieri degli Dei, il festival dell’alta costiera Amalfitana che chiude in bellezza con la bella musica di Mimmo Maglionico, Mario Aterrano, Pina Giarmanà, Salvo De Rosa e Corrado Taranto con la mini rassegna Suoni e racconti dal Mediterraneo

Suoni e racconti del Mediterraneo

Di seguito le ultime serate:

Mercoledì 1 settembre 2021 – La musica dei popoli – Mimmo Maglionico – un bel viaggio nella nostra storia tradizionale con La musica dei popoli che ‘racconta’, ‘canta le storie’ di ogni cultura, traduce in dolci melodie o indiavolati ritmi, gli amori, le passioni e i sogni di un intero popolo, è l’opera scritta dal popolo stesso.

Suoni e racconti del Mediterraneo: prezzi, orari e date

Quando: 1 – 6 settembre 2021 Palazzo Acampora – ore 21.00

1 – 6 settembre 2021 Palazzo Acampora – ore 21.00 Dove: Palazzo Acampora – Agerola

Palazzo Acampora – Agerola Prezzo biglietto: Eventi Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su proagerola.it

Eventi Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su proagerola.it Contatti e informazioni: Prenotazione telefonica al numero 081 8791064 oppure tramite mail a info@proagerola.it (tutti i giorni dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 18)

