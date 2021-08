Napoli Expò Art Polis: mostra gratuita al PAN di Napoli sulla creatività made in Naples

Cinquanta gli artisti in mostra con le loro belle opere al PAN il Palazzo delle Arti di Napoli, in un percorso espositivo diviso in cinque settori e con una sala dedicata al compianto scultore Luigi Mazzella e con una selezione delle sue opere.

Anche quest’anno al PAN-Palazzo Delle Arti di via Dei Mille, fino al 6 settembre 2021 si terrà l’edizione 2021 di Napoli Expò Art Polis, l’atteso appuntamento annuale con le arti figurative. Oltre cinquanta artisti in mostra, in un percorso espositivo diviso in cinque settori: Scatti, Materia, Segni, Visionari, Nuova genia mediterranea che, per questa VII edizione, di Napoli Expò Art Polis, hanno seguito il tema dedicato al Rinascimento Partenopeo, cioè “l’uscita dal buio di un periodo storico singolare e la rinascita attraverso l’espressività dell’arte”

Circa cinquanta gli artisti in mostra, in un percorso espositivo diviso in cinque settori e con una sala dedicata al compianto scultore Luigi Mazzella e con una selezione delle sue opere. Spazio anche per TOKIO‐città olimpica 2021 con uno spazio dedicato con il progetto “TOKIO 365” del fotografo Virginio FAVALE e anche, come da tradizione, per “L’ospite a sorpresa”, che quest’anno sarà l’eclettica artista Rosalia Porcaro con una sala dedicata alle sue opere.

Napoli Expò Art Polis è un progetto ideato, diretto e curato da Daniela Wollmann per l’associazione RivoluzionART/CreativiATTIVI. Gli artisti in mostra sono i seguenti:

sezione SCATTI – Gaetano D'ANNA, Virginio FAVALE, Salvatore PRINCIPE, Romina RUSSO, Rossella SILVESTRI, Alessandro SODANO, Mariella ZIFARELLI.

Sezione MATERIA/ARGILROSA – Paola CAPRIOTTI, Umberto IORIO, Chiara ROJO.

Sezione SEGNI -/Aurora ASPIDE, Maria Rosanna CAFOLLA, Anna DI MARIA, Lorenzo DI MARINO, Maria Cristina FASULO, Giordano MARTONE, Raffaele MISCIONE, Stefano WOLFLER.

Sezione VISIONARI – Ciro BALZANO, Patrizia BALZERANO, Riccardo BOCHICCHIO, Leonilda FAPPIANO, Gabriella GALLO, Marta KREVSUN, Ida LA RANA, Riccardo MATLAKLAS, Raffaele PISANO, Rosalia PORCARO, Silvia REA, Sandra STATUNATO.

Sezione NUOVA GENIA MEDITERRANEA – Marco BARONE, Mimmo CAIAZZA, Antonella CALABRESE, Catello ESPOSITO, Erasmo FALANGA, Francesco FILIPPELLI, Mila MARANIELLO, Gianni MATTERA, Mario PANIZZA, Silvio PIRILLO, Luana ROBAZZA, Vincenzo RUSSIELLO, Francesca STRINO

Napoli Expò Art Polis: maggiori informazioni

Napoli Expò Art Polis – PAN – Palazzo Delle Arti Via Dei Mille 60 – 80121, Napoli

Aperto tutti i giorni tranne il martedì dalle 9.30 alle 19 – domenica 9.30/14

dalle 9.30 alle 19 – domenica 9.30/14 Ingresso gratuito

Greenpass obbligatorio

Napoli Expò Art Polis – facebook

