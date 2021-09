Le Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 2 al 5 settembre 2021

Alcune idee per gustare il buon cibo della nostra terra e passare delle giornate in allegria conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania. Ritornano in tutta sicurezza le sagre e le feste in Campania con Green Pass e altre precauzioni

Riprendono lentamente le sagre e le feste in Campania in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza con Green Pass e rispettando tutte le normative vigenti.

Questa settimana pochi eventi in giro e vi segnaliamo due feste nel Sannio. Sempre simpatiche occasioni per raggiungere i posti più belli della Campania e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi e prodotti particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

La “Festa del Fungo Porcino” a Montoro (AV)

Dal 3 al 5 Settembre 2021 a San Eustachio di Montoro (AV) si terrà la “Festa del Fungo Porcino”, con tante occasioni per divertirsi, rilassarsi ed assaporare la buona cucina. Una nuova location per la ”Festa del Fungo Porcino” con più spazi verdi a disposizione e per vivere un appuntamento per chi ama le cose semplici e genuine della nostra terra. Una festa che propone vecchi sapori tradizionali e ha lo scopo di valorizzare e promuovere il patrimonio eno-gastronomico dell’intero territorio montorese. Non mancheranno profumi ricchi, unici, fatti di aromi particolari, per scoprire la genuinità e l’unicità dei prodotti tipici. Le serate saranno allietate da buona musica dal vivo, tutto all’insegna del divertimento e dell’allegria più genuina, ma con tranquillità e godendo del senso di pace che si respira. Non mancherà un’apposita area per bambini.

Programma della “Festa del Fungo Porcino”

Apertura Stand: Venerdì dalle 19.30 alle ore 24.00 – Sabato dalle 12.30 alle ore 14.00 e dalle ore 19.00 alle 24.00 – Domenica dalle 12.30 alle ore 14.00 e dalle ore 19.00 alle 23.00. I principali piatti da degustare sono: Cortecce con Funghi Porcini – Risotto con Funghi Porcini; – Scialatielli con Funghi Porcini e Salsiccia – Arista con Funghi Porcini; – Salsiccia alla brace con Funghi Porcini; – Panino con Salsiccia con vari contorni paesani; – Patatine; – Frittelle con Funghi Porcini; – Dolce; – Vini Doc Irpino.

Condizioni per accedere all’evento

L’ingresso è consentito esclusivamente con Green Pass o Tampone negativo effettuato nelle ultime 48 ore L’evento è organizzato dalla Società “DBR SERVICE SRL” presso il Parco del Sole alla Fraz. San Eustachio di Montoro (AV). L’ingresso sarà consentito ad un numero limitato di persone, pertanto, è consigliabile la prenotazione ai tavoli, r sarà subordinato al mantenimento della distanza tra le persone di almeno di 1 metro, altresì, l’ingresso sarà consentito a coloro che previa misurazione corporea avranno una temperatura inferiore a 37,5° (gradi). L’area della sagra si raggiunge con il Raccordo Aut. SA –AV – Uscite consigliate da Salerno Montoro Sud- da Avellino Montoro Nord. Nell’area della sagra c’è un Parco gioco per bambini e un Ampio parcheggio. Maggiori Informazioni 331.2564618 – 348.6025612 – dbrservicesrl@gmail.com Evento Ufficiale

La Sagra del Pesce 2021 ad Ercolano (NA)

Anche nei giorni 3, 4 e 5 settembre 2021 ad Ercolano, nell’area del Parcheggio Europeo degli Scavi di Ercolano, in via in via dei Papiri Ercolanesi, si terrà La Sagra del Pesce organizzata dai Volontari della CRI, la Croce Rossa Italiana. Un appuntamento molto amato e atteso da tante persone che si terrà grazie ai volontari della Croce Rossa Italiana del Comitato di Ercolano, un bell’evento dove sarà possibile assaggiare prelibatezze a base di pesce fresco, accompagnati da musica e intrattenimento.

Programma della Festa

L’evento si terrà nei giorni 3, 4 e 5 settembre 2021 ad Ercolano, nell’area del Parcheggio Europeo a partire dalle ore 20.30. La Sagra del Pesce è organizzata dai Volontari della Croce Rossa Italiana del Comitato di Ercolano e il ricavato sarà devoluto in beneficenza e utilizzato per promuovere attività anti- pandemia. Un evento dove l’organizzazione curata dai volontari CRI promette tante prelibatezze a base di pesce fresco, con serate con musica e intrattenimento.

Condizioni per accedere all’evento

L’evento è organizzato dai Volontari della Croce Rossa Italiana del Comitato di Ercolano, e si terrà nel pieno rispetto delle norme di emergenza in vigore. Per partecipare all’evento sarà necessario essere in possesso ed esibire il GreenPass all’ingresso e prenotare per garantirsi un posto a sedere nell’orario indicato. Per prenotare si può inviare una mail a sagracriercolano@gmail.com o telefonare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 3312730274 – Evento Ufficiale

